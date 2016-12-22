"Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські Новини".
"Для меня большая ответственность возглавить банк в такое трудное время. Я уже работал в Приватбанке и считаю года, проведенные здесь, лучшими в своей жизни. Для меня это родной дом. Я очень ценю сам банк и считаю его наилучшим из-за стиля, характера, корпоративной культуры. Я намерен развивать его и поддерживать. Уважаю коллектив банка и постараюсь сделать все, чтобы здесь была стабильная атмосфера для работы. Уверяю клиентов банка, что они получат лучший сервис в Украине. Мои отдельные слова благодарности гражданам, за чьи средства выкуплен государством банк. Мы понимаем нашу ответственность перед вами", - сказал Шлапак.
Он также поблагодарил руководство страны, министра финансов, Национальный банк за качественный переход банка в государственную собственность.
Шлапак поблагодарил коллектив банка, который 3 дня трудился для обеспечения стабильной работы.
Как сообщалось, от национализации Приватбанка больше всего проиграло государство, поскольку израсходует на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга.
По данным НБУ, за национализацию Приватбанка каждый украинец заплатил примерно 3 тыс. гривен.
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Верховная Рада отменила акциз с розничной реализации нефтепродуктов в размере 5% с 1 января 2017 года, и одновременно, увеличила базовую ставку акциза на импорт или производство бензинов на 24,85% со 171 евро до 213,5 евро за тысячу литров.
Соответствующая норма закреплена в законопроекте №5132, за принятие которого в целом проголосовали 235 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
Кроме того, законом на 67,8% увеличена базовая ставка акциза на сжиженный газ (с 31 евро до 52 евро за тысячу литров).
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Как в анекдоте: "Война закончилась, всем спасибо..."
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Нах.... мені такий банк в країні з такими боргами?
Всіх власників під суд,а якщо не хочуть то нехай повертають вкрадені гроші.
А то виходить,що народ України "кинули" на 320 млрд., грн., пів бюджету України.Спочатку Коломойша і Ко,а потім і влада.
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Все в стране происходит по старому принципу шоу КВН: "вчера ночью бронзовый памятник Богдану Хмельницкому ветром повалило с постамента, оотащило в подворотню, распилило и продало"
Пока люди молчат и боятся плана "шатун" в стране будет работать план "крадун"
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"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в окупированом римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был патриотом своего народа?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине -патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность птриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам.
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей Патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОлЕТИЯМИ!!!!!!!!
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ьл( край надо Махно надо грабить Кончу -Заспу и тд. и вешать и вешать
и вешать(
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А погасить дыру в 148 миллиардов за счет владельцев слабо?
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Інше питання ЧОМУ можна переводити такі кошти в чорні дірки звідки їх дістати неможливо. Бені похрен. На края переїде в Ізраіль. його точно не видадуть.
Чим заткнуть гігантську дірку?
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Так его же говорили,выкупили за одну грн.? ))
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В горсобесе после замены окон на пластик (в принципе понятно), кладут в коридоре и на ступеньки серый резанный гранит. Плита 4см толщина. Ещё раз - не плитку с узором ПОД гранит, а НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ!
А для людей у соцобеспечения денег нет...
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может он никому и не нужен был?
а купили потому что свои продажные шкуры спасали?
и сколько теперь мы, граждане Украины тебе будем платить заработную плату? в каком размере? в это ты нас посвятишь?
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Дыра 150 лярдов! и "благодарю!" должен сказать не Шлапак, а Беня - но это уже ничего не значит!
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с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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