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Все про:Львовщина (1217) налоги (2258) ГФС (2157)

 Налоговики на Львовщине раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при реализации импортных товаров

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции, в ходе проведения операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, разоблачили незаконную схему по уклонению от уплаты налогов при реализации импортных товаров.

Установлено, что в одном из городов области в складском помещении (которое также использовалось как торговый склад), осуществлялось накапливание, хранение и дальнейшая реализация товаров народного потребления (подгузников, порошков, моющих средств, шампуней, геля, дезодорантов, макарон, кофе и чая), которые ввозились в Украину из Польши партиями, размер которых позволяет провозить их через границу для личного пользования без уплаты таможенных платежей, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В результате проведенных по месту жительства организатора незаконной деятельности и на складе обысков было обнаружено и изъято незаконно ввезенных товаров, стоимостью около 1,2 миллиона гривен, 230 тысяч гривен наличными, а также черновые документы, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

гфс

гфс

гфс

гфс






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