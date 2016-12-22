 Налоговики на Львовщине раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при реализации импортных товаров

Установлено, что в одном из городов области в складском помещении (которое также использовалось как торговый склад), осуществлялось накапливание, хранение и дальнейшая реализация товаров народного потребления (подгузников, порошков, моющих средств, шампуней, геля, дезодорантов, макарон, кофе и чая), которые ввозились в Украину из Польши партиями, размер которых позволяет провозить их через границу для личного пользования без уплаты таможенных платежей, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных по месту жительства организатора незаконной деятельности и на складе обысков было обнаружено и изъято незаконно ввезенных товаров, стоимостью около 1,2 миллиона гривен, 230 тысяч гривен наличными, а также черновые документы, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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