 Правоохранители проводят обыски в мэрии Энергодара по делу о хищении 13 млн грн, - прокуратура

Об этом Укринформу сообщили в руководстве прокуратуры Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в здании исполкома Энергодарского городского совета проводятся санкционированные обыски. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК Украины - "Хищение, присвоение средств в особо крупных размерах". Конкретно речь идет о хищении должностными лицами мэрии Энергодара и руководством одного из коммунальных предприятий города 13 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
По данным издания, сейчас работа исполкома Энергодарского горсовета парализована, посетителей в здание мэрии не пропускают.
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таких городов сотни тысяч в Украине..
и бля он почти каждый день в новостях ))))))))))))))
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Смешной ты, абизян. С перепугу у тебя две наших САУ десятериться начали. "Укры справа, укры слева, а потом спряма каааак уипут!", "Укропов была триста тысяч! А наших была тока два!", "Но мы пойдё впирёд! На Киев! На Лондон! На Луну!"
Ага, вата! Пойдете. Вперед ногами. И ты того, ипальник проще сделай. Не такой обосравшийся.
https://vk.com/infodoneck?z=video-57424472_456245049%2F60c1a6404850509316%2Fpl_wall_-77993266
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