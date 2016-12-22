 Гюлен опровергает свою причастность к убийству посла РФ в Турции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ", оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен опровергает свою причастность к убийству посла РФ Андрея Карлова в Турции. Об этом он заявил в видеообращении, которое оказалось в распоряжении Associated Press

"Они (турецкие власти, - ред.) не смогут убедить мир в этих обвинениях", - сказал Гюлен, обвиняя правительство Турции в том, что оно хочет опорочить возглавляемое им движение.

Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был убит 22-летним Мевлютом Алтынташем, которого подозревают в связях с проповедником Гюленом и в причастности к попытке июльского переворота.

Убийство произошло во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре, Алтынташ выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь". Одетый в официальный костюм с галстуком Алтынташ выстрелил в спину дипломата, предположительно, восемь раз. Турецкая полиция убила его в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.