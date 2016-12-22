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 Гюлен опровергает свою причастность к убийству посла РФ в Турции

Проповедник считает, что Турция не сможет никого убедить в этих обвинениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен опровергает свою причастность к убийству посла РФ Андрея Карлова в Турции. Об этом он заявил в видеообращении, которое оказалось в распоряжении Associated Press.

"Они (турецкие власти, - ред.) не смогут убедить мир в этих обвинениях", - сказал Гюлен, обвиняя правительство Турции в том, что оно хочет опорочить возглавляемое им движение.

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Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был убит 22-летним Мевлютом Алтынташем, которого подозревают в связях с проповедником Гюленом и в причастности к попытке июльского переворота.

Убийство произошло во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре, Алтынташ выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь". Одетый в официальный костюм с галстуком Алтынташ выстрелил в спину дипломата, предположительно, восемь раз. Турецкая полиция убила его в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.

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мораль убитого полицейского была на порядок выше чем убитого посла
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Это их , турецкое дело . Восток - дело тонкое .
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да, конечно их, так я просто со стороны говорю
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все правильно: как хуйло, надо всё отрицать
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Это удобно. Гюллен сектант создал огромную мировую цепочку сект . И хорошо что Эрдоган ее в Турции приструнил. Но теперь конечно это очень удобно ; - кто сбил самолет раши? То пилот гюллена, кто посла раши завалил ? Человек гюллена. Даже догадываюсь кто хуйло завалит.
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И что совершили сектанты Гюллена (только не нужно озвучивать пропаганду эрдогана)? А вот сектанты эрдогана уже объединились с сектантами хуйла. Сектанты эрдогана уже делают из страны тюрьму. Сектанты эрдоргана уже сотнями и тысячами убивают граждан Турции, чтобы удержать СВОЮ власть. Риторика и методика эрдогана уже повторяют хуйловские, поэтому и валит на Гюллена. И хуйло рад потому, что это опосредованный наезд на США. Просто эрдоган снял маску и обнажил свою личину тирана и маньяка. Было бы неплохо, по примеру эрдогана, расправляющегося с родителями Героя, который уничтожил рашиста-подхуйловника, сделать то же самое с семьёй этого рашиста.
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Я понял, что всё, что тебе не нравится - это бред. Для того, чтобы не читать то, что тебе кажется "бредом" не нужно оправдывать ублюдка эрдогана, а то, что он ублюдок, не видят только его зашоренные апологеты. Он ещё превратит Турцию в подобие парашки, если его не остановят.
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Украина просто обязана переименновать проспект воздухофлотский( где находится посольство рашистов) в честь героя Турка Мевлютом Алтынташем!
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,,, сотрудник и охранник Эрдогана убил расейского посла только по указанию Эрдогюлена,,,
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А шо, Эрдоган хорошо усвоил урок Хуйла: "Это не я! Это Гюлен!"
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