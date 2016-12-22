 Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС уже в январе, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на пресс-конференции в четверг в Киеве.
"Вчера в парламенте Нидерландов прошли слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии имели возможность высказать свои позиции относительно дальнейшего завершения ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала она.
По словам Е.Зеркаль, завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации решили поддержать не только коалиционные политсилы, но и Партия зеленых.
"Это разблокирует процесс ратификации в парламенте Нидерландов, по крайней мере в Нижней палате", - отметила она.
Как сообщалось, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов.
Одобрение этого законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.
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Аналитик администрации Путина, Леонид Решетников: Беларуский язык был выдуман в 1926 году... Ну, вы поняли к чему это, да?
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Жванецкий
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Шойгу вышел из алкогольной комы и узрел в учениях НАТО "методы фашистской Германии". Цитата:
"«В Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», - заявил Шойгу."
Шойгу, ты баран. Германия не фашистская была, а нацистская. Фашистская была Италия.
Садись, двойка тебе по истории, Заштодедываевал Ваевалыч.
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Неужели не понятно, что никакая заграница нам не поможет.
Судя по е-декларациям и схемам Коломойского и прочих клептократов у нас полно денег.
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По моему это уже видно невооруженным взглядом.
Европа сама сделает из нас прагматиков и циников, что в современном прагматичном мире - вполне збс. Наша цель - НАТО. все остальное вторично и опционально
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ВОЙНЫ начатые МОСКОВСКОЙ ОРДОЙ 14 век
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@StalinGulag 4 ч.4 часа назад
"Российский футбольный фанат арестованный во Франции, решил остаться в тюрьме до января, несмотря на освобождение" Коротко о жизни в России
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На востоке виден дым
И уплыл куда-то Крым.
Мы хотим, хотим, хотим
Лишь безвизовый режим.
Россиян мы победим.
А потом их всех простим.
Ведь совсем не нужен им
Наш безвизовый режим.
А пока что - карантин.
Лазарет на всех один.
Мы сидим, сидим, сидим,
Ждем безвизовый режим.
(полностью: Безвизовая считалочка )
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Слава богу что уже всем глубоко начхать.
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