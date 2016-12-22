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Все про:ассоциация (808) МИД (3719) Нидерланды (638) ратификация (323) соглашение (1011) подписание (49) Зеркаль (26)

 Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС уже в январе, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль надеется на завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже в январе 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Вчера в парламенте Нидерландов прошли слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии имели возможность высказать свои позиции относительно дальнейшего завершения ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верхняя палата парламента Нидерландов готова поддержать Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, - Telegraaf

По словам Е.Зеркаль, завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации решили поддержать не только коалиционные политсилы, но и Партия зеленых.

"Это разблокирует процесс ратификации в парламенте Нидерландов, по крайней мере в Нижней палате", - отметила она.

Как сообщалось, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов.

Одобрение этого законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.

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Шо тока в январе попустит от выкуринного в декабре??
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А мне уже всё равно !!! Власть полностью скомпроментиловала эту идею за это время.. и считаю что в своих далековедущих целях !!!
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Злой Одессит ‏@zloy_odessit 15 год.15 годин томуTranslate from російська
Аналитик администрации Путина, Леонид Решетников: Беларуский язык был выдуман в 1926 году... Ну, вы поняли к чему это, да?
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Зеркаль одна из самых пессимистично настроенных в нашем МИДе. Так, что если у нее проявился оптимизм это очень хорошо
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Люди делятся на тех, на кого можно положиться, и на тех, на кого нужно положить.
Жванецкий
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Ознакою ідіотизму є розгляд політиків з огяду на "любов" чи "ненависть", особливо "любов", хоча чи можна не любити Юлю, згодні?

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Новости из дурдома.

Шойгу вышел из алкогольной комы и узрел в учениях НАТО "методы фашистской Германии". Цитата:
"«В Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», - заявил Шойгу."

Шойгу, ты баран. Германия не фашистская была, а нацистская. Фашистская была Италия.
Садись, двойка тебе по истории, Заштодедываевал Ваевалыч.
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Интересно, сколько бизнеса из Нидерландов присутствует в Украине? Депортировать господ, зеркально тому, за что они предлагают для украинцев. Наша доброта нас погубит.
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А ведь присутствуют и процветают. IT-компании лопатой деньги гребут.
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И не только там. Нацелились на наши порты, причём, очень рентабельные. Сельское хозяйство тоже волнует этих, с позволения сказать, демократов.
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Ще велика частка голандського агробізнесу в Україні
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ну и кому надо тянуть кота за хвост, результат все равно будет положительным для Украины, хотя и с поправками.
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Знаєте що народ? Угода про ассоціацію мабуть буде мати не бильше ваги ніж один сумно відомий меморандум.
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Видно надо еще один самолет уронить, тогда быстрее начнут раздупляться. Им беженцы дикари роднее, чем культурные и трудолюбивые украинцы. Такие эти европейцы беспечные - бери их голыми руками. Ничему история не учит.
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У них там тоже своя пропаганда есть. Думаю многие представляют себе Украину как какую то страшную страну где прямо в подворотне могут вырезать органы.
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Кстати, иск к Украине по поводу сбитого над ЕЕ(!!!) территорией Боинга - уже в суде! Так что - тафай, рви солдатское сердце)
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А могут и не завершить.
Неужели не понятно, что никакая заграница нам не поможет.
Судя по е-декларациям и схемам Коломойского и прочих клептократов у нас полно денег.
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Могут не могут - всем реально начхать.
По моему это уже видно невооруженным взглядом.
Европа сама сделает из нас прагматиков и циников, что в современном прагматичном мире - вполне збс. Наша цель - НАТО. все остальное вторично и опционально
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Агласите весь список, товарищ! Какие войны начались в каменном веке и что в это время тырил порошенко? Приватбанк был первым украденным? Все из за путина?
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Сталингулаг ‏@StalinGulag 4 ч.4 часа назад

"Российский футбольный фанат арестованный во Франции, решил остаться в тюрьме до января, несмотря на освобождение" Коротко о жизни в России
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Сижу в ступоре. Что мне делать с этой информацией про возможности парламента Королевства Нидерландов?
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Нет уж, сперва дождемся безвиза! Нечего народ дурить!

На востоке виден дым
И уплыл куда-то Крым.
Мы хотим, хотим, хотим
Лишь безвизовый режим.
Россиян мы победим.
А потом их всех простим.
Ведь совсем не нужен им
Наш безвизовый режим.
А пока что - карантин.
Лазарет на всех один.
Мы сидим, сидим, сидим,
Ждем безвизовый режим.
(полностью: Безвизовая считалочка )

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Я в растерянности - даже не знаю как комментировать этот счастливый поворот!
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Послание ЕС в общем и Нидерландам в частности...

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А могут и не завершить )
Слава богу что уже всем глубоко начхать.
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Пора вже припиняти ті курвевські переговори про безвіз і асоціацію. Нехай в ЄС отямляться і самі запропонують. Але для того, щоб вони запропонували гідну співпрацю потрібно їхні бізнеси націоналізувати, а їх самих за поребрік і в чергу в посольські установи за візами в Україну.
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