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Все про:налоги (2258) ГФС (2157)

 Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов на Донетчине при купле-продаже сельхозпродукции, изъято товаров более чем на 60 млн гривен

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты 6,4 миллиона гривен при проведении операций с сельхозпродукцией.

В ходе операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК, было установлено, что руководители одного из сельскохозяйственных предприятий региона отразили в налоговом учете бестоварные операции по приобретению сельхозпродукции у фиктивной компании,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В частности, руководитель данного предприятия и директор фиктивной компании заключили формальный договор покупки овощей и зерновых культур, которые были фактически куплены за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учетах.

Таким образом, по фиктивному контракту было оформлено приобретение сельхозпродукции на 38,4 миллиона гривен. Указанные противоправные действия позволили сельхозпредприятию незаконно сформировать налоговый кредит по НДС на сумму 6,4 миллиона гривен.

В результате проведенных в Донецкой области девяти обысков было изъято более 10 тысячи тонн овощей, пшеницы, подсолнечника, ячменя и других зерновых культур на общую сумму почти 61 миллиона гривен, а также черновые записи, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

гфс

гфс

гфс


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- старая схема ментов - подсылают фиктивного директора и покупают за наличные, а потом доблестно сами раскрывают преступление. Спасибо, мы в своё время не повелись на ментовские провокации.
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Помніцца, в 14-му році дамбасяни хвалились шо їхні фермери продають їм овочі/фрукти по 1 гривні.
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