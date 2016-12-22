 Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов на Донетчине при купле-продаже сельхозпродукции, изъято товаров более чем на 60 млн гривен

В ходе операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК, было установлено, что руководители одного из сельскохозяйственных предприятий региона отразили в налоговом учете бестоварные операции по приобретению сельхозпродукции у фиктивной компании,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В частности, руководитель данного предприятия и директор фиктивной компании заключили формальный договор покупки овощей и зерновых культур, которые были фактически куплены за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учетах.
Таким образом, по фиктивному контракту было оформлено приобретение сельхозпродукции на 38,4 миллиона гривен. Указанные противоправные действия позволили сельхозпредприятию незаконно сформировать налоговый кредит по НДС на сумму 6,4 миллиона гривен.
В результате проведенных в Донецкой области девяти обысков было изъято более 10 тысячи тонн овощей, пшеницы, подсолнечника, ячменя и других зерновых культур на общую сумму почти 61 миллиона гривен, а также черновые записи, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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