 За минувшие сутки погибших нет. Ранены 11 украинских воинов, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ нет, однако 11 наших воинов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - рассказал он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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ясно что эта война для некоторых мать родна,но тебе лично это зачем?
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скоты кормушечные...
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Светлодарка
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Он воевал за тебя, а ты даже не знаешь его имени
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(с)
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Ребятам поскорее поправится, выздоравливать.
Героям слава! Мы вами гордимся, хлопцы!!!!!!!
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