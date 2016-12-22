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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены 11 украинских воинов, - спикер АТО

11 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 21 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ нет, однако 11 наших воинов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры назвали имена еще четверых украинских воинов, погибших в боях на Светлодарской дуге. ФОТОрепортаж

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

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А как же полное прекращение огня и "святой Минск"?
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Поки ми не знищимо терористів, вони будуть обстрілювати наших солдат в окопах та калічити їх! Україні потрібно в найкоротші терміни знищити та арештувати всіх терористів, кожен день припинення вогню це злочин проти України! Наступ до кордону з РФ і далі вже під виглядом партизанів (на віджатих танках) вглиб території ворога!
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А там ростовскую обл отрубил и весь Краснодарский краи наш. Абхазию грузинам вернуть
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Накрыть чем то посильнее второй эшелон, там где кацапня отсиживается и сказать, шо так и було!
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ОНи накроют нас после єтого чем-то потяжелее. Потом ві снова напишите:"И сколько мы будем это терпеть?"
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Пока доедут. Раша в луганде большие запасы не держит
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Там ситуация такая, что ни одна из сторон наступать без больших потерь не может. Если бы была уверенность, что кацапы серьезно за сепаров вписываться не будут, то пару месяцев и можно было бы все освободить
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А это кто по твоему? Народ луганды. Это и так рашисты и палят они из чего есть, к тому что есть могут добавить только дальние ракеты и самолеты, на это получить такую же ответку. С сумсой границы ( немного подшаманить) и до моськи прямиком долетит
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с такими настроениями эта война будет продолжаться до полного истощения одной из сторон
ясно что эта война для некоторых мать родна,но тебе лично это зачем?
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желающие повоевать допобеды приглашаются на светлодарскую дугу...
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не желающим повоевать придется оборонять свой дом...
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Объявляю неделю Святого Николая!!! А лучше ГОД Николая Чудотворца !!!!
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Захотелось чего то приятного и веселого... Взял и пересмотрел выступление Карлова!
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Вася Барабаненко ‏@baraban040867 21 дек.
Боєць батальйону "Донбас" «Вінниця». Нога ампутована вище коліна. Захищає Україну на передовій Знай своїх Героїв, Україно!


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А где детки 30 летние наших высокопоставленых?
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Песенку напоминает, когда читаешь вести с фронта - все хорошо прекрасная маркиза и ла-ла-ла. Не будите Петю. Не огорчайте такими мелочами.
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до чего паскуды дошли, типа всё хорошо, мелочи - "санітарні втрати ЗСУ"

скоты кормушечные...
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Люди за этот орден свою кровь проливали. А ты под него ...

(с)
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Под Мариком снова лупят. Светлодарская дуга.. Снова по всей линии обострение.. С 24 договорились о "тишине".. Мало верится..
Ребятам поскорее поправится, выздоравливать.
Героям слава! Мы вами гордимся, хлопцы!!!!!!!
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