 Климкин о дате введения безвизового режима для украинцев: "Уверен, что решение будет весной"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Климкин сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".
На вопрос, когда ЕС введет для украинцев безвизовый режим, министр ответил: "Мы только что видели, что произошло в Германии (нападение на рождественскую ярмарку в Берлине. - Ред.). И это действительно влияет на ментальность многих людей, которые теряют свой обычный образ жизни, которые не могут пойти на рождественскую ярмарку. И иногда там есть много популистских политиков, которые обвиняют миграционные потоки. То есть, никто не боится украинцев, но тем не менее, ЕС хочет иметь механизм реагирования на миграционные риски".
"Сейчас, по моим последним данным, я сделал много звонков своим коллегам и, кстати, многим министрам внутренних дел. В Европейском парламенте этот механизм будет проголосован в феврале, затем, соответственно, будет решение Европейского Совета, затем оно будет опубликовано, то есть, действительно это дело нескольких месяцев", - подчеркнул Климкин.
В то же время он отметил, что с точностью до недели не может сказать, когда будет введен безвизовый режим для украинцев. На вопрос, может ли это произойти в апреле, Климкин ответил: "Моя версия, что это несколько месяцев, плюс-минус там одна неделя. Честно, не могу сказать, но то, что это будет в течение ближайших месяцев, это могу сказать... Уверен, что решение будет у нас весной".
Он напомнил, что Европейская комиссия и Европарламент и все страны-члены ЕС сказали, что Украина выполнила все критерии, необходимые для отмены виз.
"Как только будет механизм реагирования, соответственно, они проголосуют безвиз для Украины", - отметил министр. Также, по словам Климкина, в итоге понадобится несколько недель, чтобы безвизовый режим технически начал работать.
Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
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Петр Петрович - ясно сказал 24 Ноября 2017 года, а Климкин говорит, что будет весной. То есть, как минимум на полгода раньше.
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Санкции Запада, две войны и "высокие" цены на нефть так пошли на пользу России, что бюджет МО РФ на следующий год урезали на 100 млрд. рублей. Это уже становится доброй традицией для процветающей и встающей с колен России - урезание военного бюджета даже после того, как социальные статьи урезали ... по самые яйца.
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Весной 2050г.
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Экстрасенсы епт........
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"Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла эта возможность", - ответил президент.
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Пете верю!
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Они родине служат и не могут по другому))))
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От сэкономленных на отоплении и электричестве!
Теперь доживу до пенсии и снова куплю билет за кордон!
Хм..интересно ..а климкин доживет до моей пенсии...ну шоп было кому в фесебук написать "спасиба!"
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А хлоп далі своє торочить, наче обкурився!
Гидко слухати цю брехню!
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Судя по всему, украинцы получат безвизовый режим с Европой не раньше, чем новороссы получат российские паспорта.
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Ну придумают другие поводы не пустить в Шенген и при безвизе.
ЕС не та организация, которая может реально что-то делать во время кризиса.
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Климкин-скрытый враг.Именно этим можно объяснить провальность работы в ЕС и со Штатами.Понятно ещё,что к этому вплотную причастен и наш "гибридный президент" Порошенко,который уже всех задолбал иммитацией реформ и открытым крышеванием коррупции.
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