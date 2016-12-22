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Все про:Днепр_город (2362) Приват (174) Шлапак (141) Приватбанк (92)

 "Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка, - новый глава правления "ПриватБанка"

Об этом Александр Шлапак заявил на брифинге в Днепре.

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак хотел бы понизить процентные ставки по депозитам. Об этом он заявил на брифинге в Днепре.

"Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка. Они были связаны с проблемами ликвидности банка. Сейчас таких проблем с формированием ресурсов нет", - сказал он.

Читайте также: "Приватбанк" перевел свои еврооблигации в капитал: надеюсь, мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам, - Шлапак

Он напомнил, что до нового года будут выпущены ОВГЗ на 43 млрд гривен, а всего для его докапитализации будут выпущены облигации внутреннего госзайма на 116,8 млрд гривен.

Шлапак отметил, что рассматривает возможность понижения как ставок по депозитам, так и по кредитам.

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АГА. ПОНИЗЬ, ПОНИЗЬ. ОЧЕНЬ УМНЫЙ БАНКИР"
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЬ КАПИТАЛ РЕГУЛЯТОРОМ ПОВЫШАЕТСЯ(!!!!) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА! ЭТО "АЗБУКА".
А ТУТ "ВЕЛИКИЙ СПЕЦИАЛИСТ" РЕШИЛ ВСЁ СДЕЛАТЬ НАОБОРОТ. Ну, а чё "ВСЕ ОНО КОЛХОЗНОЕ, ВСЁ , Б...ля, НЕ МОЁ"...
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Читайте внимательно. "Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка. Они были связаны с проблемами ликвидности банка. Сейчас таких проблем с формированием ресурсов нет"
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ТАК А ЧО, ЕСЛИ "ПРОБЛЕМ НЕТ" ВСЁ ОНО???....
Вот я рассуждаю как ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК.
1. Вот есть "Ощад". Там ДИКИЕ ОЧЕРЕДИ, ВОНЮЧИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ОТСУТСТВИЕ БАНКОМАТОВ.....ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - "ПРИЕМЛЕМАЯ" (+/-).
2. Были "РайФФайзен"...."Юникредит"....ВСЁ. СЬЕ...АЛИСЬ! ТЕПЕРЬ ЭТО ОБЫЧНЫЙ НАШЕНСКИЙ "ШАРАШ-МОНТАЖ С "МАЛОЙ БРОННОЙ"". А ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ НА УРОВНЕ ИЛИ НИЖЕ(!!!).
3. И ВОТ В УСЛОВИЯХ КОГДА ПРОСТО Н Е К У Д А (!) (ибо "НАДЁЖНОСТЬ" "ОЩАДБАНКА" СЕЙЧАС НАСТОЛЬКО ЭФЕМЕРНА И СМЕШНА, в ситуации когда "СДЁРГИВАЮТ" ЦЕЛЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ)....КУДА? ИЛИ В БАНКУ (3л) или "СЫГРАНУТЬ". НО КОЛИ "ИГРАТЬ" ТО РАДИ ЧЕГО?
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сейчас начнётся вой любителей бениного сервиса)
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Этот тот Шлапак которого Майдан в 2014 предложил Министром финансов в Правительстве Сени Кролика??!! да вот вам типа что Пеця-Беня-и Сеня типа посралыся а нет жрыдва дружна если речь идет об ограблении целого государства...
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да мне пофиг какой шлапак, нет у меня желания дол****м оплачивать их депозиты и проценты по которым их беня зманивал к себе
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долги Ощадбанка ты платишь каждый год и не жужжишь
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спс что напомнил, а тут ещё одно "счастье" привалило
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когда петя призывал всех не паниковать, а сами доллары скупали и в 3-х литровые банки закатывали, а тот кто не паниковал обложил налогом на депозиты, мол самые богатые, или несмышленые
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ну кто тебе виноват, что ты им поверил? я виноват? или те кто не имеет депозитов в ПБ или вообще их не имеет
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Виновата глава НБУ, которая явно не справляется со своими обязанностями.
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ну да не спорю, а беня?, а гонтарева по собственному желанию и усмотрению является главой НБУ?, а вкладчиков насильно загоняли в ПБ, даже многие бюджетники скулили чтоб им зп именно через ПБ выдавали.... а выгребать теперь всей стране
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Это неправда. Как раз загоняли в Ощад и ахметовский, были забастовки, хотели получать именно в Привате. Который начали раскачивать с 2014-го, как Порошенко стал президентом, причем сознательно. Еще летом был отчет НБУ и аудита, что Приват прошел все стресс-тесты и акционеры докапитализировали сколько нужно. Но шаловливые ручки Гонтаревой выставили сумму докапитализации свыше 100 ярдов, что просто нереально. Все свои обязательства банк выполнял. А потом пошли атаки и т.д. Вот что будет Интеру за разгон паники, в приличных странах за такое засуживают и надолго. Кончится, в ПБ вольют 150 ярдов бюджетных денег, а потом Порошенко выкупит за 1 гривню
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да загоняли (я не понял где я неправду сказал) насчёт ахметовского не в курсе, и не смотря ни на что правильно делали, как бы я к ним не относился, бюджетники должны обслуживаться в гос. банках... а дальше уже дело личное каждого как он распоряжается своими средствами... ой да ладно прям приват не причём... гонтарева и беня вместе в суде мемуары писать должны что и как было - как до такого дошло всё... а у нас всё просто списали на гос. долг
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при чем сдесь им, у меня деньги в тумбочке не лежат, раньше был бизнес, потом рыги с петясеней украли МОИ деньги, осталные получил дивиденты и отнес в банки , Хрещатик и Приват, кто банки должен контролировать???? гражданское общество??????? если сами депутаты не доверяют банкам, соответственно национальной валюте , и своей стране.
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не ну ты странный тип, ты доверяешь государству, что оно мол должно контролировать... но деньги свои ты понёс не в государственный банк, а в частный
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за все в конечном счете платит народ, имеет он депозит или не имеет, если бы ПБ банкротили , то накрылась бы всяБАНКОВСКАЯ система страны и национальная валюта, курс бы был 60 грн., инфляция 25%, фонд гарантирования где бы брал деньги????? из бюджета
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один хер как заплатит народ, курс, инфляция или другим способом.... государство купило банк банкрот за 1 грн., тебе пофигу на это ты дежуришь свой депозит
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да мне пофиг депозит, я миллион раскидал на всех членов семьи, и мне фонд из бюджета выплатит твои деньги которые ты заплатишь)))))))))))))))))
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я верил в тебя, ну жди свой миллион, хотя причём тут раскидал, они гарантировали 100% поскольку банк теперь государственный. с меня много не возьмёшь, а страна в жопе в т.ч. из-за таких радостных уёпков как ты.
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раскидал из-за того что могли не гарантировать свыше 200000грн., неужели не понятно))))) во вторых, заплатишь ты и твои дети с родителями, как платили за те 80 обанкротившихся банков, которые выводили мои сбережения под чудким руководством гонтаревой. и в третих , ты жалкий порохосооос, который не в состоянии понять что экономика держится на таких как Я , а не таких нищебродах как ты))))))) , так что соси писю)))))))
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прям в 80-банках депозиты были и все банкроты, и гонтарева лично тебя ебашила, ебашала и недоебашила)) потому что вся экономика на тебе держится))) редкий ты д.....б)))
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ты хуйлооосос тумблер "голова/попа" переключи вверх, от куда банки берут деньги на кредиты таким криворуким, тупорылым неучам??????? которые не в состоянии потом оплачивать их , паразвозили слезы/сопли))))))))))) эти деньги взяли у меня, а государство выступает гарантом, и организовывает контроль, так что тут все четко по закону, соси и плати))))))))))))))))))
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я кредиты не беру, привык как то жить по средствам, утрись уже своим никчемным депозитом.
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дурень, акромя депозитов там еще расчетные счета предприятий, все оборотные средства, если банк накроют, накроется все предприятия, и ты будешь безработный на улице с протянутой рукой стоять, ну хоть малость надо же головой думать.
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вот только не надо сказок, про все, всё и т.д. и т.п.... успокойся и жди свой депозит, выплатят когда-нибудь.
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ты недалекий , в экономической ситуации человек, обанкротится Приват, то обанкротится пол страны, а банкрот пол страны на следующей день превращается в банкрота всей страны, ты путинский Хуйлоооосос по всей видимости.
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ты до сих пор не можешь уяснить, что это уже случилось, а ты всё если, если... банк куплен за 1 грн., потому что он банкрот. и твои оскорбления в мой адрес и фантазии относительно меня этого не изменят.
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на оскорбления ты первый перешел, а про то что государство купило за 1грн., так оно и должно было контролировать его, и не только его , а и те 80 банков которые закрыло, почему тогда и остальные банки не купить по 1грн.?????
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про оскорбления пусть остаётся на твоей совести, если не понимаешь не стану переубеждать.
все вопросы к главе НБУ и министру финансов.
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все вопросы к главе НБУ и министру финансов, воровал беня, а вопросы им????? во страна у нас, одни воруют, другие зовут Хуйлооо в страну , прейди, помоги, а из тюрем последних преступников освобождают.
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я о том что в это афере и криминале еть ТРИ Порошенко-Коломойский-и Яценюк типа враги и политические противники и их банды и люди.. вот о чем я как запахло великим кидаловым они сразу БАНДА...
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а можно спросить у нищеброда, где оно хранит деньги, если они таковые есть??????
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так и скажи , просто денег нету, а те у кого есть , те враги Украины., я правильно все понял?????
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вот по этому у тя токое мышление, если бы ты заработал деньги, ты бы думал куда вложить, какой бизнес развивать,а депутаты деньги не заработали а получили, при чем нечестным и незаконным спосабом, вот они и в тумбочке их держат в валюте.
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В мене депозит у Приваті 3% річних, долар. А банк Михайлівський давав 34% річних на гривню і 16% на долар. То хто кого заманював і чим?
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ну открыл бы депозит в ощадбанке хотя бы, там и то процент выше... повёлся на сервис бени? не его бороду? я хз чем тебя заманили, может чайком напоили вкусным.
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З 1997 року розрахункові рахунки моєї фірми у Приваті. Особисті кошти також. Сервіс мене їхній влаштовував на 95%. Просто надійнішого банку в Україні не було. А Ощадний, вибачте, стояти в черзі пів дня щоб якусь банківську операцію провести - я не можу собі дозволити. І ще паралельно в тих чергах з бабусями воювати...
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ну ты можешь в полной мере ощутить какой он надёжный.
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Я не жаліюся. І не кричу геволт з цього приводу. До 2014 року теж ніхто не думав що кацапи підуть на українців війною. Все передбачити не можливо.
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шлудак похоже понял как стабилизировать пб и отток депозитов.
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Не говорите ! Очень профффесионально работает )))...уже бы хоть пару месяцев подождал ...
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Осторожно! В ветке обнаружены верущие в офшорных реформаторов.
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Интиреснищая биография у товарища Шлапака-----Трудовая деятельность 1977-1982 - студент Львовского политехнического института. 1982-1984 - инженер-программист Львовского политехнического института. 1984-1990 - секретарь комитета комсомола Львовского политехнического института; заведующий отделом комсомольских организаций Львовского обкома ЛКСМУ; заведующий отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМУ, первый секретарь
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При Ющенке Шлапак был главный советник по экономике, еще был Соколовский советник по ТЭК, так эти 2 дятла занимались только тем, что вставляли палки в колеса правительству Тимошенко, когда был мировой экономический кризис
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А в это время в Польше по ипотеке 4%, в Чехии - 1,79. А в деревне Гадюкино идут дожди.
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А в Швейцарии еще и доплачивает клиент за вклад. Чем менее надежней работает банковский сектор тем выше процент по депозиту, а у нас за при года около 80 банков обанкротилось. Нужно по примеру кабмина, президента и депутатов хранить все деньги дома и в валюте. Они лучше и больше нас знают где надежней .
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Аваль от 5%-8% годовых в грн. и валюте, не плакай
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Дурик - 4% это в злотых. И вообще, у аваля свернута программа ипотеки, так-то, шляпа ты мятая
https://www.aval.ua/ru/personal/crediting/
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Хуйлооосос- во всех банках ипотека, и кредитование закрыто благодаря таким дыбилам как ты и депутаты, которые деньги хранят в валюте дома
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Пойди лекарство от запора выпей, или язву полечи - что у тебя там. Быдло.
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быдло твой отец, что зачал таких недоумков)))))), потому как был беден и не мог приобрести противозачаточные средства))))
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и вот теперь создают условие что бы народ вообще не нес деньги в банки, и ты хет получишь вообще ипотеку , даже под 50%, и мы посмотрим на рост экономики в строительной отрасли)))))))))))))))
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Страховку будут получать? Машина в кредит была?
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С карточкой любой дурак снять может, а вот без карточки - могут только очень физически сильные люди...
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Реально сейчас в привате 10% годовых в баксах. Минус налог. Гос банк!! нада открыть депо, с возможностью пополнения
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Бред сивої кобили. Ставки депозитів у Приваті вже давно від 0,5% до максимального - 6%. Які нафіг 10%?
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А приличные банки вроде Райфайзена или Кредит Агриколя вообще не платят проценты по валютным депозитам. Точнее платят 0,01% Приват с его 10% - очень привлекательный вариант, но думаю порежут процент раза в 2 - будет как ощадбанке 4-5% в долларах.
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Раздавите эти овгз вкладчикам , пусть ждут выплат
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Кто сейчас откроет в баксах под 10% тот будет на коне.
Сейчас кредитные линии в банке будут закрывать в ноль.
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-Кто возмет билетов пачку, тот получит ....
- водокачку? Распространите эти билеты среди жильцов дома.
- если не будут брать?
- если не будут брать, отключим воду.
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Гонтареву на нары по любому. Беня вывез то из при вата или не беня , время покажет . А то кто то скромно о ее замене заговорил. Ага с миллиардами к бене.
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дорогие великие экономисты, открою тайну, деньги не пропадают в неизвестном направлении, если их украли, значит кто то стал богаче на эту сумму, скоро эта сумма прийдет на покупку ОПЗ или еще чего-то , самое опасное это гипер девальвация нац валюты, все наши долги в валюте, а страна зарабатывает гривны, и что бы отработать долги нам нужно в 4-ре раза больше работать , а это невозможно, по этому наша страна банкрот
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Еб-сте-ствен-но!!! Теперь стаки надо уравнять с Ощадом, а можно просто послать всех НАХ!
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