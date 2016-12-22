 "Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка, - новый глава правления "ПриватБанка"

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак хотел бы понизить процентные ставки по депозитам. Об этом он заявил на брифинге в Днепре.
"Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка. Они были связаны с проблемами ликвидности банка. Сейчас таких проблем с формированием ресурсов нет", - сказал он.
Он напомнил, что до нового года будут выпущены ОВГЗ на 43 млрд гривен, а всего для его докапитализации будут выпущены облигации внутреннего госзайма на 116,8 млрд гривен.
Шлапак отметил, что рассматривает возможность понижения как ставок по депозитам, так и по кредитам.
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В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЬ КАПИТАЛ РЕГУЛЯТОРОМ ПОВЫШАЕТСЯ(!!!!) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА! ЭТО "АЗБУКА".
А ТУТ "ВЕЛИКИЙ СПЕЦИАЛИСТ" РЕШИЛ ВСЁ СДЕЛАТЬ НАОБОРОТ. Ну, а чё "ВСЕ ОНО КОЛХОЗНОЕ, ВСЁ , Б...ля, НЕ МОЁ"...
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Вот я рассуждаю как ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК.
1. Вот есть "Ощад". Там ДИКИЕ ОЧЕРЕДИ, ВОНЮЧИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ОТСУТСТВИЕ БАНКОМАТОВ.....ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - "ПРИЕМЛЕМАЯ" (+/-).
2. Были "РайФФайзен"...."Юникредит"....ВСЁ. СЬЕ...АЛИСЬ! ТЕПЕРЬ ЭТО ОБЫЧНЫЙ НАШЕНСКИЙ "ШАРАШ-МОНТАЖ С "МАЛОЙ БРОННОЙ"". А ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ НА УРОВНЕ ИЛИ НИЖЕ(!!!).
3. И ВОТ В УСЛОВИЯХ КОГДА ПРОСТО Н Е К У Д А (!) (ибо "НАДЁЖНОСТЬ" "ОЩАДБАНКА" СЕЙЧАС НАСТОЛЬКО ЭФЕМЕРНА И СМЕШНА, в ситуации когда "СДЁРГИВАЮТ" ЦЕЛЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ)....КУДА? ИЛИ В БАНКУ (3л) или "СЫГРАНУТЬ". НО КОЛИ "ИГРАТЬ" ТО РАДИ ЧЕГО?
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все вопросы к главе НБУ и министру финансов.
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https://www.aval.ua/ru/personal/crediting/
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Сейчас кредитные линии в банке будут закрывать в ноль.
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- водокачку? Распространите эти билеты среди жильцов дома.
- если не будут брать?
- если не будут брать, отключим воду.
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