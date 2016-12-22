 "Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка, - новый глава правления "ПриватБанка"

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак хотел бы понизить процентные ставки по депозитам. Об этом он заявил на брифинге в Днепре.

"Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка. Они были связаны с проблемами ликвидности банка. Сейчас таких проблем с формированием ресурсов нет", - сказал он.

Он напомнил, что до нового года будут выпущены ОВГЗ на 43 млрд гривен, а всего для его докапитализации будут выпущены облигации внутреннего госзайма на 116,8 млрд гривен.

Шлапак отметил, что рассматривает возможность понижения как ставок по депозитам, так и по кредитам.