EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  3299  56
Материалы по теме:
Все про:национализация (104) Шлапак (141) Приватбанк (93) евробонды (3)

 "Приватбанк" перевел свои еврооблигации в капитал: надеюсь, мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам, - Шлапак

"Приватбанк" перевел свои еврооблигации в капитал.

Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам", - сказал Шлапак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, - Шлапак

У "Приватбанка" есть 3 серии еврооблигаций на 200 млн и на 175 млн долларов с погашением в 2018 году, на 220 млн долларов - с погашением в 2021 году.

Механизм Bail-in, используемый при санации проблемных банков, предполагает либо конвертацию депозитов в акции финансового учреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин купил акции "ПриватБанка" за одну гривню. ДОКУМЕНТ

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Шлапак а к судам Линча ты тоже готов??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К судам Линча прежде всего должны быть готовы в НБУ и АП с благословления которых Украину ограбили на миллиарды долларов !!! !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ми ще дивуємось чому українці найбідніші в Європі а Україна така злиденна , так керманичі ж тупі як пробка . І як вони такі статки позаробляли , при таких курячих мізках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие невинные глазки, так и хлопают.

А то вы не знали об этом ублюдки, когда национализировали это заведения за счет народа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То, что 148 лярдов канули в неизвестном направлении и это НИКОМУ не интересно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну во-первых я не тебя спрашивал, а во вторых в тексте о суммах которые куда то "канули" нет ни слова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты вообще читаешь статьи? или так, посрать в коментах заходишь?
"У "Приватбанка" есть 3 серии еврооблигаций на 200 млн и на 175 млн долларов с погашением в 2018 году, на 220 млн долларов - с погашением в 2021 году."
200+175+220 млн. долларов. вот те суммы, которые куда-то канули. вернее их "купил" соевый крендель леркиными руками за 1 грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как раз я читаю и текст новости и сообщение на которое я отвечаю. для тебя специально выделю
Стрелок
ну во-первых я не тебя спрашивал, а во вторых в тексте о суммах которые куда то "канули" нет ни слова.

ты понял? О СУММАХ КОТОРЫЕ "КАНУЛИ" НЕТ НИ СЛОВА!!! есть речь о суммах ерооблигаций И ВСЕ.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да. идет речь о суммах в сотни миллионов долларов, которые купили за 1 грн. и все. а так то да, они не канули, они цитирую "почему-то попали в перечень инструментов".
 показать весь комментарий
Ответить
 
попробую расшифровать что произошло. еврооблигации это не исчезнувшие деньги. но хитрые владельцы указали их как капитал банка в виде сумм, которые якобы есть на балансе. Хотя по сути это взятый банком когда то кредит у держателей облигаций. Т.е. если владельцы акций подадут в суд в связи со сменой влалельца с требованием выкупить свои облигации - тут будут разбираться юристы (я не знаю что будет, а гадать я не привык). но чаще всего владельцы облигаций соглашаются на реструктуризацию или акции банка. что будет в этом случаи - посмотрим.

но товарищ (которому я отвечал) выше написал о 148 млрд гривен которые "канули". а об этом в новости ни слова
 показать весь комментарий
Ответить
 
поправка

Т.е. если владельцы облигаций подадут в суд
 показать весь комментарий
Ответить
 
облигации - это как раз исчезнувшие деньги, расшифровывальщик. задолженность банка перед держателями облигаций была обнулена, и сделали это не хитрые владельцы, а лера говнотарева. т.к. еврооблигации были переведены в капитал решением НБУ. т.е. несколько сот миллионов долларов превратилось в 1 гривну и канули в Лету. то, что я писал выше, но ты все разъясняешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это тебе кто сказал?
вот это "задолженность банка перед держателями облигаций была обнулена, и сделали это не хитрые владельцы, а лера говнотарева" это ты с чего взял?

давай сразу чтобы не тратить время - ты специалист по банковскому делу? у тебя есть экономическое образование?
 показать весь комментарий
Ответить
 
статью прочти, хоть тут, на цензоре. ту которую ты коментишь, дурилка.
"Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам", - сказал Шлапак. Источник: http://censor.net.ua/n420549
 показать весь комментарий
Ответить
 
и по поводу образования: в 2001-м я закончил украинскую академию банковского дела, факультет "финансы", специальность "банковское дело".
 показать весь комментарий
Ответить
 
ух ты. ну тогда расскажи "банкир" чем отличается "капитал банка" от "акций владельцев банка"
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебе? щас. иди устав учи, мусор шоколадный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я так и понял что ты ноль в экономике. впрочем неудивительно для сумской "академии" в школе
а когда сказать нечего то начинаешь ярлычки развешивать.... выпей новопаситу и сходи покакай... попустит
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да, ты мусор во всем спец.
и доктор, и экономист, и троль. лишь бы хозяин премии не лишил
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так я и прожил долго. а с ментовки я уволился еще в 2001 году. а в 2005 я открыл свою фирму и с того момента я сам себе хозяин. я понимаю - "академическое образование" в сумах оно такое... своеобразное... ты судя по словарному запасу слесарем работаешь? или на рынке трусами торгуешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почитал я про эту "академию" в сумах. ну что сказать - учиться в бывшей школе это конечно академично

у нас тоже есть такие "вузы". коммерческие с нулевым количеством собственных преподавателей, похерестическому отношению к знаниям. туда идут за дипломами а не за знаниями....
 показать весь комментарий
Ответить
 
бесспорно. я окончил ВУЗ который в стране один, а в бывшем совке таких было два. А потом я еще учился в Киевском институте на заочке
 показать весь комментарий
Ответить
 
а даже читать не научился в своем ПТУ. только тупые коменты строчить
 показать весь комментарий
Ответить
 
да я обратил внимание на то что у тебя пробелы в образовании
 показать весь комментарий
Ответить
 
твое внимание "дорогого" стоит

хотя его, внимания, не хватает чтобы статью прочесть. приходиться носом тыкать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и еще - за 1 грн были куплены не активы банка а АКЦИИ владельцев. но тебе все равно. ты из секты святой зрады.

смешно на вас смотреть. верещали "банк все", оказалось не все. орали как подрезанные "приват не работает", оказалось работает. вопели "гривна упадет до 50", не упала. теперь всунулись в чисто экономические и банковские дебри не разбираясь ни на грамм.... глупость свою показываете. но собачка лает, а караван... ну ты в курсе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты падаль ставишь "нравится" кацапскому тролю под фото трупов наших воинов? ты совсем охренел скот?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕ КАКАЦАП! На іншій гілці було його фото ще живим , а це фото знято
з смарта нннайденого на ньом- свій трупняк своїм смартом!
Відійди трохи від підсказок методичок ШакалАДних, будь просто
УКРАЇНЦЕМ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
идиот. ты подпись под видео почитай. "смартфон" там бои идут... кто будет снимать смартфоном хозяина труп хозяина? только в твоей тупой башке такое могло родиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, це для таких як ти недолугих ...не буду шукати повне фото-"сарафанне радио" буде знову..."Бояришнику" випий фанфурик- полегггшає...

Я смотрю [Стрелок]. Взгляни! http://censor.net.ua/user/83072
Стрелок ответил на ваш комментарий в теме Вопрос продления санкций США против РФ за Крым станет первым "индикатором" позиции Трампа к Москве, - Пайфер
деточка. я с компьютерами работаю с 1996 года очень плотно. ты мне будешь рассказывать чему я научился "трохи"? я буду писать на том языке на котором мне удобно. и никакая интернетная... кукла мне указывать не будет. я внятно излагаю?
КАКАЦАПОХАМ...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Лично мне уже очень интересно, что должно сделать брехливое шоколадное чмо чтобы на майдан вышли сотни тысяч???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В общем, кинули инвесторов. Но они сами виноваты, занимать Коломойскому (или кому-то еще в Украине) - признак жадности и тупости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То, что отжали у Бени банк и кинули страну по договорняку на сотни миллиардов гривен всем нормальным уже понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виходить що крім 150 млрд.гривень , випливає ще додаткова сума яку мають заплатити гої в 2018 році і в 2021 році ? . 600 млн. доларів . Ну ху собі. Оце то кидок !!!! . А що ще має випливти ?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не зрозумів, перевели до, чи після націоналізації?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А яка вам різниця , платити по них тому хто їх купив гої будуть в будь-якому випадку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Схоже слід чекати новини , що Приват24 має власника , якому потрібно платити по 500 мільонів доларів в рік.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кредиторы Украины, чей долг с таким трудом реструктуризировали, наверно радуются и ждут, когда Украина им скажет: Мы вам по кредитам платить не будем, но мы готовы к судам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НА ТЕ ВЫКУСТИЕ ПАНИКЕРЫ
НИКТО НИЧЕГО НЕ ПИЗДИЛ
https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/1498509343511052
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти