 "Приватбанк" перевел свои еврооблигации в капитал: надеюсь, мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам, - Шлапак

Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам", - сказал Шлапак.
У "Приватбанка" есть 3 серии еврооблигаций на 200 млн и на 175 млн долларов с погашением в 2018 году, на 220 млн долларов - с погашением в 2021 году.
Механизм Bail-in, используемый при санации проблемных банков, предполагает либо конвертацию депозитов в акции финансового учреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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А то вы не знали об этом ублюдки, когда национализировали это заведения за счет народа?
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"У "Приватбанка" есть 3 серии еврооблигаций на 200 млн и на 175 млн долларов с погашением в 2018 году, на 220 млн долларов - с погашением в 2021 году."
200+175+220 млн. долларов. вот те суммы, которые куда-то канули. вернее их "купил" соевый крендель леркиными руками за 1 грн.
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Стрелок
ну во-первых я не тебя спрашивал, а во вторых в тексте о суммах которые куда то "канули" нет ни слова.
ты понял? О СУММАХ КОТОРЫЕ "КАНУЛИ" НЕТ НИ СЛОВА!!! есть речь о суммах ерооблигаций И ВСЕ.
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но товарищ (которому я отвечал) выше написал о 148 млрд гривен которые "канули". а об этом в новости ни слова
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Т.е. если владельцы облигаций подадут в суд
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вот это "задолженность банка перед держателями облигаций была обнулена, и сделали это не хитрые владельцы, а лера говнотарева" это ты с чего взял?
давай сразу чтобы не тратить время - ты специалист по банковскому делу? у тебя есть экономическое образование?
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"Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам", - сказал Шлапак. Источник: http://censor.net.ua/n420549
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а когда сказать нечего то начинаешь ярлычки развешивать.... выпей новопаситу и сходи покакай... попустит
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и доктор, и экономист, и троль. лишь бы хозяин премии не лишил
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у нас тоже есть такие "вузы". коммерческие с нулевым количеством собственных преподавателей, похерестическому отношению к знаниям. туда идут за дипломами а не за знаниями....
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хотя его, внимания, не хватает чтобы статью прочесть. приходиться носом тыкать.
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смешно на вас смотреть. верещали "банк все", оказалось не все. орали как подрезанные "приват не работает", оказалось работает. вопели "гривна упадет до 50", не упала. теперь всунулись в чисто экономические и банковские дебри не разбираясь ни на грамм.... глупость свою показываете. но собачка лает, а караван... ну ты в курсе
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з смарта нннайденого на ньом- свій трупняк своїм смартом!
Відійди трохи від підсказок методичок ШакалАДних, будь просто
УКРАЇНЦЕМ!
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Я смотрю [Стрелок]. Взгляни! http://censor.net.ua/user/83072
Стрелок ответил на ваш комментарий в теме Вопрос продления санкций США против РФ за Крым станет первым "индикатором" позиции Трампа к Москве, - Пайфер
деточка. я с компьютерами работаю с 1996 года очень плотно. ты мне будешь рассказывать чему я научился "трохи"? я буду писать на том языке на котором мне удобно. и никакая интернетная... кукла мне указывать не будет. я внятно излагаю?
КАКАЦАПОХАМ...
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НИКТО НИЧЕГО НЕ ПИЗДИЛ
https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/1498509343511052
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