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Все про:пенсионеры (525) пенсионная реформа (769) пенсия (1470) Министерство социальной политики (399) Рева (101) стаж (1)

 В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева

Министерство социальной политики прогнозирует, что в 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту.

Об этом глава ведомства Андрей Рева сообщил на встрече с представителями Всемирного банка в Украине, посвященной подготовке к пенсионной реформе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

"Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Каждый будущий пенсионер сам для себя определит его, в зависимости от того, как платил взносы", - отметил Рева.

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Он подчеркнул, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно, чем в Украине. У нас из 26 миллионов человек трудоспособного возраста взносы платят всего 10 миллионов.

"В видениях путей реформы специалистов Министерства и специалистов Всемирного банка сходится немало позиций, однако есть некоторые базовые вещи, их необходимо проговорить и проработать. У министерской группы разработчиков есть два месяца, чтобы выложить на обсуждение всех компетентных отечественных и зарубежных партнеров наработанные ключевые позиции реформы пенсионной системы. По результатам встречи, Министр социальной политики отдельным приказом вводит в состав этой группы еще и специалистов из Всемирного банка", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

Руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодоления бедности Фарук Кхан отметил, что предложенный окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый рядовой человек понял суть этого своеобразного договора между государством и ним, чтобы осознать, почему он должен платить в государственную систему.

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Директор представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен с энтузиазмом сказала: "Давайте протолкнем эту реформу, без нее двигаться дальше невозможно. Мы готовы привлечь вам на помощь специалистов, которые работают над вашей темой в Вашингтоне. Мы очень хотим сделать полезное для пенсионной системы Украины".

Участники встречи сошлись во мнении, что ключевым элементом в разъяснительной работе относительно пенсионной реформы должен быть упор на стаже, на осознании людьми, что для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо платить взносы.

"Должен выполняться контракт поколений, - сказал Рева. - Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Так вот, нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа".

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Также чиновник отметил, что если сегодня не принять меры и не провести реформу пенсионной системы, то вскоре ПФ рухнет и все спросят с нынешних чиновников: "Почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?"



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Он же ни чего не сказал внятно! Почему так получается?
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Какого хрена эта сука берет в пример Россию, Беларусь и Молдову? Больше не на кого равняться? Это вынос мозга какой-то - воюем с Россией и одновременно пытаемся ей подражать. Кстати, это чмо вообще в курсе, как живут пенсы в кацапстане? Как они голодовки устраивают?
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непростительно, что за 25 лет незалежности многочисленные правительства ничего не сделали для реальной независимости государства и построения украинской державы с сильной армией, справедливыми социальной, судебной, полицейской, образовательной, фискальной, земельной, пенсионной, ... и ещё сотней ... систем, всё катилось по проторенному пути совка без желания что-либо менять и непонимания необходимости перемен. Я не поклонник нынешнего руководства, но чувствую, что дело сдвинулось с мёртвой точки и с ошибками, огрехами, промахами, шатаниями, пиарами и т.д. но Украина начала свой собственный нелёгкий путь в Европу, будет трудно, непросто и не так быстро, но я верю вы победите, а помощь и советы цивилизованных стран позволят находить верные решения. Слава Украине !!!

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Полит и экономическая ситуация мало об этом свидетельствует, настроения у электората не ахти, и это могут попытаться в оппоблоке использовать, как непопулярность звероЮщенка использовал Януковощ.
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Остальные не доживут. Насколько я понимаю, чем меньше стажа тем позже выход на пенсию. А раз так, те у кого мало стажа просто до нее не доживут. А из тех у кого много стажа, доживет только половина, поскольку до 60 лет доживает только половина украинцев. Вот в совокупности получится 8%.
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Почему бы Реве не отвечает на вопрос,что делать людям работоспособного возраста, если не могут найти работу несколько лет а то и больше, на бирже труда тоже им не находят работу, предприятий нет, заводов нет, одни базары , рынки. Чтобы переобучиться на другую специальность надо заплатить за обучение( вопрос чем и как безработному платить?) . В итоге чтобы получить пенсию надо платить пенсионный налог ~ 800 гривен, где безработному найти каждый месяц такую сумму. Платить по договору так смогут только люди которые работают неоформленные , а много молодёжи которые не могут найти даже нелегальную работу, значит не смогут платить пенс страхование, значит пенсии не получат никогда. Пуст государственные депутеты думают о том , чтобы открывать не только мегамаркеты и супермаркеты, рынки и базары, а ещё строить предприятия , заводы, новые больницы и прочую инфраструктуру , а потом решать судьбы людей, давать им пенсию или не давать , недоумники, придурки, паразиты и присоски нашего народа Украины!!!!
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Пусть депутаты меньше воруют, и тогда денег хватит для пенсий.
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А може справа не в людині, яка як може, так і виживає у найбіднішій (по зарплатах і пенсіях) країні Європи? А справа - у державі і бізнесі, які створюють певні умови для людини.
Як можна було, наприклад, у березні цього року змінити волюнтаристським рішенням статтю 40 закону про загальнообов.страхування, старим числом змінивши порядок для нарахування пенсій? При чому у гіршу сторону для працівника! Якщо раніше людині брали за базу нарахування зарплату наприклад 3 останні роки перед виходом на пенсію,то тепер беруть за всі роки, починаючи з 2000 року! Коефіцієнт коефіцієнтом, але якою може бути пенсія, нарахована за низькооплачувані 2000-2005 роки? Відповідно тепер пенсія значно менша, ніж могла бути. Ось тому 95% тих, хто зараз виходить на пенсію має її у мізерному розмірі, близькому до мінімальної, на яку реально вижити неможливо! Хіба по Конституції у нас діють закони, які погіршуюють права людини порівняно з законом, що діяв раніше?
А прісновідоме непідписанням прийнятого парламентом закону про зменшення пенсійного віку жінкам до 55 років (скасування негелегітимного януковицького закону)?І То чому не виконана майданна обіцянка і рішення парламенту?
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А где новые рабочие места? Или откуда должны браться взносы?
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ЭВРИКА!
Взносами в Пенсионный фонд надо обложить политическую рекламу на ТВ и во всех СМИ, а также на улицах! Вот где неисчерпаемый источник доходов пенсионного фонда! пусть "е-декларанты" делятся наворованным.
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Верной дорогой идём, товарищи. Путём прогресса, я бы даже сказал. Того самого "Прогресса", что зачастил падать в запореберье...
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эх малята...вам бы еще "налог на яйца( на бездетность)" ввести
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можно придумать налог с пенсионэров, чтобы в будущем их внуки-наркоманы не подохли с голоду.
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а шо, к 2025 году тут ещё должно остаться население..?
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какой тупой и бездарный министр .а в прочем как и все шоколадные реформаторы
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мудила порохососовский, даже еще меньше, с вами идиотами постмайдаными к тому времени все пенсионеры вымрут!
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