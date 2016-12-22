 В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева

Об этом глава ведомства Андрей Рева сообщил на встрече с представителями Всемирного банка в Украине, посвященной подготовке к пенсионной реформе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.
"Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Каждый будущий пенсионер сам для себя определит его, в зависимости от того, как платил взносы", - отметил Рева.
Он подчеркнул, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно, чем в Украине. У нас из 26 миллионов человек трудоспособного возраста взносы платят всего 10 миллионов.
"В видениях путей реформы специалистов Министерства и специалистов Всемирного банка сходится немало позиций, однако есть некоторые базовые вещи, их необходимо проговорить и проработать. У министерской группы разработчиков есть два месяца, чтобы выложить на обсуждение всех компетентных отечественных и зарубежных партнеров наработанные ключевые позиции реформы пенсионной системы. По результатам встречи, Министр социальной политики отдельным приказом вводит в состав этой группы еще и специалистов из Всемирного банка", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.
Руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодоления бедности Фарук Кхан отметил, что предложенный окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый рядовой человек понял суть этого своеобразного договора между государством и ним, чтобы осознать, почему он должен платить в государственную систему.
Директор представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен с энтузиазмом сказала: "Давайте протолкнем эту реформу, без нее двигаться дальше невозможно. Мы готовы привлечь вам на помощь специалистов, которые работают над вашей темой в Вашингтоне. Мы очень хотим сделать полезное для пенсионной системы Украины".
Участники встречи сошлись во мнении, что ключевым элементом в разъяснительной работе относительно пенсионной реформы должен быть упор на стаже, на осознании людьми, что для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо платить взносы.
"Должен выполняться контракт поколений, - сказал Рева. - Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Так вот, нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа".
Также чиновник отметил, что если сегодня не принять меры и не провести реформу пенсионной системы, то вскоре ПФ рухнет и все спросят с нынешних чиновников: "Почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?"
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Для осовременивания и поднятия пенсий в 2017 году нужно 50 млрд грн, - Рева(9)
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Сайт Пенсионного фонда пострадал от сверхмощной хакерской атаки. Есть мнение, что она не внутренняя, - Рева(21)
Льготы для участников АТО необходимо монетизировать, - Рева(27)
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Як можна було, наприклад, у березні цього року змінити волюнтаристським рішенням статтю 40 закону про загальнообов.страхування, старим числом змінивши порядок для нарахування пенсій? При чому у гіршу сторону для працівника! Якщо раніше людині брали за базу нарахування зарплату наприклад 3 останні роки перед виходом на пенсію,то тепер беруть за всі роки, починаючи з 2000 року! Коефіцієнт коефіцієнтом, але якою може бути пенсія, нарахована за низькооплачувані 2000-2005 роки? Відповідно тепер пенсія значно менша, ніж могла бути. Ось тому 95% тих, хто зараз виходить на пенсію має її у мізерному розмірі, близькому до мінімальної, на яку реально вижити неможливо! Хіба по Конституції у нас діють закони, які погіршуюють права людини порівняно з законом, що діяв раніше?
А прісновідоме непідписанням прийнятого парламентом закону про зменшення пенсійного віку жінкам до 55 років (скасування негелегітимного януковицького закону)?І То чому не виконана майданна обіцянка і рішення парламенту?
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Взносами в Пенсионный фонд надо обложить политическую рекламу на ТВ и во всех СМИ, а также на улицах! Вот где неисчерпаемый источник доходов пенсионного фонда! пусть "е-декларанты" делятся наворованным.
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