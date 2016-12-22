 Киевский горсовет отказался переименовывать проспект генерала Ватутина в проспект Шухевича

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", за принятие соответствующего проекта решения проголосовал 41 депутат при минимально необходимом 61.
В начала заседания горсовета перед депутатами выступил депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич с просьбой поддержать переименование.
Проект решения единогласно поддержали фракции горсовета "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Объединение "Самопомич".
Как сообщалось, Киевгорадминистрация намерена предложить Киевсовету переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект Владимира Ивасюка и улицу Московскую в улицу Дмитрия Годзенко.
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Скоро переименуют Майдан Незалежности и начнут восстанавливать памятники Ленину?
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- В його честь в нас проспект.
- Відмова "наших" чиновників переіменувати проспект з імені ординського генерала на ім*я героя України.
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То де ворог? На Москві, чи в Київраді?((
Позорний совок головного мозку(
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Це як Кадиров герой Расії, чи кацапські пам*ятники Грозному, Сталіну і т.д. Нічим ми не кращі від них, якшо позволяєм, шоб в нас були вулиці імені окупантів, пам*ятники виродків які знищували нас мільйонами, Катерин які Січ знищили, Петрів які розбили не тільки шведів а й наших козаків і смертельно поранили Мазепу, Щорсів, Ленінів, Ватутіних, і подібну ординську мразоту. (((
Ці не проведуть закон про дерусифікацію, якщо вони позволяють собі отаке. А ми позволяєм їм позволяти сробі таке.
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Де "підтягування"? Не зовсім розумію. Звичайна комуняцька скотина, така ж як і Лєнін, Судоплатов, Троцький, Дзержинський, Будьоний і тд і тп. Тобто комуняка, яка є рівноцінною (згідно закону) німецьким нацистам.
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Нет, упивцы не знали, кто ехал в машине, стреляли просто потому, что то был советский начальник. И не убили,а только ранили, и его легко могли вылечить - от таких ранений простые солдаты выздоравливали через 10 дней после пары уколов пеницилина. Но Сталин почему-то очень не любил Ватутина, вот его и не лечили. Не знаю причину такой нелюбви, но генералбыл верный сталинец и живодер: при освобождении Киева он приложил немало сил, чтобы утопить тысячи советских бойцов в Днепре, не обеспечив их средствами для переправы. Короче говоря, для Украины он герой весьма сомнительный. Академик Амосов и хирург Пирогов - перед ними преклоняюсь несмотря на то, что были русскими, а перед Ватутиным - нет.
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Да правильно - и Гитлерштрасе не следовало переименовывать, зачем деньги тратить, тем более, что это наша история. Ведь такой человек был в нашей истории. С этими деньгами скоро уже совсем с ума посходят! Кому надо памятники Ленину и проспекты Ватутина - чемодан, вокзал, Россия!
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Опочки Нацгвардия Туниса задержала рашистских граждан с большой суммой денег и оборудованием для взлома международных сетей телефонной связи
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До 1911 года семья Ватутина жила вместе с двумя братьями отца семейства и вела с ними общее хозяйство на 15 десятинах земли (к тому же семья каждый год брала в наём ещё 10 десятин помещичьей земли), держала ветряную мельницу. С 1911 года и до начала революционных событий 1917 года родители будущего полководца занимались середняцким земледельческим хозяйством на 10-11 десятинах, отданных в аренду.
С 1909 по 1913 год Ватутин обучался в церковно-приходской школе села Чепухино, затем (c 1913 по 1915 гг.) - в земском училище города Валуйки, которое окончил с похвальным листом. С 1915 по 1917 год Ватутин продолжал образование в 4-м классе коммерческого училища посёлка Уразово Валуйского уезда (ныне Валуйский район Белгородской области), где также получал стипендию. В 1917 году выплату стипендии приостановили, в связи с чем Николай Фёдорович ушёл из училища, вернувшись в родное село, где жил и работал до апреля 1920 года.
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Тепер прокацапи воспрянуть і почнеться таке скрізь.
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божественныйбоярский напиток. А те, кацапу, вредно знать, шо мы на Галичине пьём, тваё боярское вЯличае этого не перенесёт. И кудой вы обиженныекацапы денетесь, шоб не одолжить лярды. Если не нам так Беларусам, Кубе или братскому Гондурассу. Вы всем одалживаете, шоб их не возвращали, потом топите сваё горе в божественномбоярском напитке. Смирись кацап, это ваша вЯликая судьба, выпей таблэтку боярышника и узбагойзя козломордый
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http://ukraina.ru/news/20161110/1017795384.html
http://www.segodnya.ua/analytics/v-ukraine-alkogol-ubivaet-lyudey-kak-ne-stat-zhertvoy-otravleniya-755473.html
http://s39.radikal.ru/i084/1001/71/2fc36a7a9258.jpg
http://meliemelya.com/uploads/posts/2016-02/1455554449_zabor.jpg
http://24warez.ru/uploads/posts/201114/bigpic5.jpg
Это к тому, что у вас там нет боярышника. Наверное есть что-то получше, да?
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хукацапа и ленточки желтосиние понаклеивал. Ты, козломордый гений еще одну таблэтку боярышника выжри, тогда может придумаеш сфотиться и сваю уродливую боярскую морду будеш фсовывать везде как аргумент
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29 февраля кортеж из четырех машин, в которых находились Ватутин, Крайнюков, 10 штабных офицеров и лишь несколько бойцов охраны подъехал к окраине села Милятин на границе Ровенской и Хмельницкой областей. В поселке, говориться в документе, слышалась стрельба (?).
Автора учили: любой грамотный командир в такой ситуации дает команду "увеличить скорость", дабы быстрее миновать опасный участок, и быть готовыми к открытию огня с хода. Однако Ватутин почему-то остановил кортеж и приказал майору-порученцу "пойти разобраться", что происходит в селе.
И вот тут машины попали под обстрел повстанцев, занявших выгодную позицию за хатами, взяв противника в "клещи". Садясь в машину, Ватутин получил пулевое ранение, деликатно говоря, в верхнюю часть правого бедра, была раздроблена кость. Водитель Крайнюкова Моноселидзе испугался и рванул с места боя (впоследствии предан суду). Бойцы охраны, которая "энергично отстреливалась", Кочетков и Царев, усадили истекавшего кровью полководца в "додж", но джип вскоре перевернулся.
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