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Все про:Киев (15643) Киевсовет (1097) переименования (383) Шухевич (233) декоммунизация (344)

 Киевский горсовет отказался переименовывать проспект генерала Ватутина в проспект Шухевича

Киевский городской совет отказался переименовать проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", за принятие соответствующего проекта решения проголосовал 41 депутат при минимально необходимом 61.

В начала заседания горсовета перед депутатами выступил депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич с просьбой поддержать переименование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бульвар Ивана Лепсе в Киеве переименовали в честь Вацлава Гавела

Проект решения единогласно поддержали фракции горсовета "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Объединение "Самопомич".

Как сообщалось, Киевгорадминистрация намерена предложить Киевсовету переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект Владимира Ивасюка и улицу Московскую в улицу Дмитрия Годзенко.



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То чому б не свалити цій міськраді на Расєю? Вона ж їм явно ближче.
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Ще російські танки дійдуть до Києва на відстань прямого пострілу і трохи вправлять патріотизм деяким поціновувачам кацапсько-радянської спадщини.
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Ватутин как раз один из главных мерзавцев. Именно он инициировал использование в бою "черносвитнков".Это когда всех мужиков от 15 по 55 лет с бывших оккупированных территорий Украины "вооружали" палками и кирпичами и гнали под немецкие пулеметы-"искупать вину".Черносвитниками прозвали потому что шли в бой в своей одежде, причем выжившие зачислялись в Красную армию только после боя, т.е. никаких положенных льгот семьям убитых не начисляли.
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Скоро галичан и вовсе из Киева попрут.
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Троли даэже украинский выучили, хоть что-то радует
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переводчиком пользуются для конспирации. Но переводчик так же как и они, козоломордые, не умеет выстраивать предложения и палятся целыми стадами
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Да они и так там все, новостройки штурмуют )))
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отказался переименовывать проспект генерала Ватутина в проспект Шухевича

Скоро переименуют Майдан Незалежности и начнут восстанавливать памятники Ленину?
.
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Как бы Ватутин не совсем попадает под декоммунизацию...
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Помагав червоній чумі окуповувати Україну, воював проти Махна, здох від поранення, завданого упівцями. Хто ж ще підпадає, як не він?
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- Генерал окупантів, з якими в нас знову війна.
- В його честь в нас проспект.
- Відмова "наших" чиновників переіменувати проспект з імені ординського генерала на ім*я героя України.
____________________________________________________________________
То де ворог? На Москві, чи в Київраді?((

Позорний совок головного мозку(
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Давайте примем Закон про деруссификацию и все встанет на свои места, а натягивать за уши... Вон в центре Полтавы вообще памятник в честь победы Петра над шведами стоит, чем он от Ватутина отличается , временным отрезком?
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Це якийсь мазохізм. Совковим чиновникам-малоросам ніби приносить задоволення те, що вони можуть прислужитися Орді, встановивши тут пам*ятник якогось кацапського ката.

Це як Кадиров герой Расії, чи кацапські пам*ятники Грозному, Сталіну і т.д. Нічим ми не кращі від них, якшо позволяєм, шоб в нас були вулиці імені окупантів, пам*ятники виродків які знищували нас мільйонами, Катерин які Січ знищили, Петрів які розбили не тільки шведів а й наших козаків і смертельно поранили Мазепу, Щорсів, Ленінів, Ватутіних, і подібну ординську мразоту. (((
Ці не проведуть закон про дерусифікацію, якщо вони позволяють собі отаке. А ми позволяєм їм позволяти сробі таке.
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есть одно но. Под командованием этого Ватутина было много украинцев, которые положили свои жизни за освобождение своей родины. Тут надо искать приемлемые механизмы при принятии таких решений. Я просто юрист, и не приемлю манипуляций с Законом, а в данном случае, согласитесь, это "подтягивание" под Закон о декоммунизации.
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А яким боком українці які опинились в його армії до проспекту імені Ватутіна? Це далеко не одне і те ж. Це не проспект ватутінців, а Ватутіна. Тут прославляння саме особи. І особа ця для нас є генералом окупаційної армії. Окупаційної армії яка на*вязала нам комунізм.
Де "підтягування"? Не зовсім розумію. Звичайна комуняцька скотина, така ж як і Лєнін, Судоплатов, Троцький, Дзержинський, Будьоний і тд і тп. Тобто комуняка, яка є рівноцінною (згідно закону) німецьким нацистам.
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кстати проспетк ватутинцев, интересный компромисс...
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І під "командуванням" Сталіна було багато українців які поклали життя за визволення Бальківщини. То що ж з того, Сталін не підпадає під декомунізацію?
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сталин занимал политическую должность, а этот военную.
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Нечем, памятник Петру давно уже следовало бы убрать как символ колониального состояния Украины. И не надо для этого никаких законов, просто свою историю и своих героев надо уважать, а не тех, кто верно служил московским хозяевам.
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Шухевича сложно героем назвать. Бандера - да, герой. Шухевич, сотрудничал с немцами.
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Сталин и Красная армия, в которой служил Ватутин, с немцами не сотрудничали? Нет? Парад совместный не проводили по случаю победы над Польшей?
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Дурь не говоріть. Бандера - політичне крило, генерал Шухевич - військове ОУН. Ніхто з німцями не співпрацював. Ще скиздіть, що Бандера Гітлера зустрічав у Львові на білому коні (так говорять вихідці з Кавказу, а нас такої почесті прото напросто нема)
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УПА было побоку кого из савецких генералов валить, не надо передергивать историю.
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"Вот за "черносвитников" УПА его и порешила..." ))
Нет, упивцы не знали, кто ехал в машине, стреляли просто потому, что то был советский начальник. И не убили,а только ранили, и его легко могли вылечить - от таких ранений простые солдаты выздоравливали через 10 дней после пары уколов пеницилина. Но Сталин почему-то очень не любил Ватутина, вот его и не лечили. Не знаю причину такой нелюбви, но генералбыл верный сталинец и живодер: при освобождении Киева он приложил немало сил, чтобы утопить тысячи советских бойцов в Днепре, не обеспечив их средствами для переправы. Короче говоря, для Украины он герой весьма сомнительный. Академик Амосов и хирург Пирогов - перед ними преклоняюсь несмотря на то, что были русскими, а перед Ватутиным - нет.
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Що значить "Академик Амосов и хирург Пирогов ... были русскими"? Пирогов у Вінниці в мавзолеї, Амосов в Києві спочивать. Свою видатну діяльність здійснювали в Україні. Скажіть авмериканцям, що СІкорський - українець, що Квітка Цісик - українка. Вони Вам заперечать.
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Галычанам привіт!
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УНА УНСО валите Памятник Николаю Щорсу засиделся
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А чем так для администрации ценна память кацапского пидараса, подохшего от случайного ранеия в жопу?
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Почему случайного , его УПА сознательно завалило , надо было показать что СА не хозяин на наших землях . После этого обгадившиеся краснюки пошли на создание совместных с бандеровцами комендатур в Украине и были они до 1949 года , правда ОРТ об этом не скажет .
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Ватутин поддержал идею отморозка жукова,о том,что бы уничожить сотни тысяч украинцев,которые жили на оккупированной Украине и бросить их безоружными на пулеметы.
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Об этом мало вспоминают, но именно эта скотина неустанно повторяла антилюдской тезис другого мерзавца Жукова - не жалейте солдат во имя нашей победы, бабы еще нарожают....
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Ну да, зачем же переименовывать проспект? Разве Роман Шухевич был Патриотом страны, который боролся с кацапскими оккупантами и их прихвостнями за Волю Украины? "Лучше" уж пусть называется именем палача украинцев, который, будучи "величайшим сАвеЦким" полководцем, своими людоедскими приказами гнал на немецкие пулеметы необученных и практически не вооруженных украинцев, мобилизованных на "освобожденных" территориях Левобережной Украины и которых и сталин и его верные прихвостни считали "предателями", потому что те остались жить в немецкой оккупации, а не удавились "во славу товарища сталина"! Когда уже этот цирк закончите, любители "великоскрепных"? Видать пора вас уже "люстрировать"... "столыпинским галстуком" в Мариинском парке, иуды!!!
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Кто знает во сколько одно переименование обходится?)))
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Это так важно знать именно в мухозадвиженске?
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"Кто знает во сколько одно переименование обходится?"))

Да правильно - и Гитлерштрасе не следовало переименовывать, зачем деньги тратить, тем более, что это наша история. Ведь такой человек был в нашей истории. С этими деньгами скоро уже совсем с ума посходят! Кому надо памятники Ленину и проспекты Ватутина - чемодан, вокзал, Россия!
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А во сколько может обойтись переименование? 100500 мульёноф милярдоф! Собрались депутаты, решили и переименовали, отпечатали решение на бумаге в нескольких экземплярах, заказали несколько табличек которые комунальщики и сменят по ходу своей деятельности. Карты печатаются все время и через месяц или пол года уже будут отпечатаны карты с новыми названиями улиц. И никаких тебе спецЫальных мероприятий не проводится, а усё происходит почти незаметно в результате чего даже не замечаеш смену табличек с названиями улиц.
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Блять,та назовите этот проспект Цветочный и успокойтесь с фамилиями,цветочный будет при любой власти,в любое время года приятно звучать.
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сто раз это говорила, или южный или северный, так не, эти уроды со своими бандерами шухевичами ватутиными носятся как с писанной торбой, не понимая что не для всей УКраины герои, и вообще герои ли..
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А что по этому поводу думает, если есть чем, наш обдолбанный бохсэр?
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Реванш в стране, контрреволюция при полном попустительстве беззубой, импотентной власти.
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Не ссы вата. Переименуют и проспект ватутина и усё остальное. Во будет горелой ватой смердеть
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Нічо, знайдемо інший об'єкт, гідний імені Шухевича. А дрочерам з київради варто нагадати анекдот про "подержи верблюдицу".
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Очень странно! Спорного Бандеру приняли, а Шухевича, который сделал на порядок больше чем Бандера , провалили.
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да просто похерили это, оно уже всем приелось да ещё сейчас когда то приват то , кароче бардак, кому оно надо вот и не обратили внимание , навряд это сознательно против переименования, скорее всего скоро на очередном заседании переименуют а это может кворума не было или депутатов ну а свобода и прочее ... как всегда подняло шухер лишний раз про себя напомнить
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Предлагаю переименовать в проспект им. Порошенко или Кличко. Переименовывать, так переименовывать. Чудить, так чудить.
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за черные роты чтут память генерала,а именем героя Украины называть нельзя
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€ВРОССИЯ, НЕ 欧ВРАЗИЯ ‏@azazet 20 ч.20 часов назад
Опочки Нацгвардия Туниса задержала рашистских граждан с большой суммой денег и оборудованием для взлома международных сетей телефонной связи
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воно, гнида мало прізвище ВАТУТЯ, бо було українцем, але при закінченні ним військового училища, йому порадили змінити прізвище на расєйськоє...бо з расєйським кар"єрний зріст був забезпеченим...капець...навіть українські прізвища гнобилися червонопузими...
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Николай Фёдорович родился 3 (16) декабря 1901 в селе Чепухино близ города Валуйки (ныне - Ватутино в Валуйском районе Белгородской области) в семье Фёдора Григорьевича и Веры Ефимовны Ватутиных. Русский. Помимо Николая, в семье Ватутиных было ещё четыре сына и четыре дочери.

До 1911 года семья Ватутина жила вместе с двумя братьями отца семейства и вела с ними общее хозяйство на 15 десятинах земли (к тому же семья каждый год брала в наём ещё 10 десятин помещичьей земли), держала ветряную мельницу. С 1911 года и до начала революционных событий 1917 года родители будущего полководца занимались середняцким земледельческим хозяйством на 10-11 десятинах, отданных в аренду.

С 1909 по 1913 год Ватутин обучался в церковно-приходской школе села Чепухино, затем (c 1913 по 1915 гг.) - в земском училище города Валуйки, которое окончил с похвальным листом. С 1915 по 1917 год Ватутин продолжал образование в 4-м классе коммерческого училища посёлка Уразово Валуйского уезда (ныне Валуйский район Белгородской области), где также получал стипендию. В 1917 году выплату стипендии приостановили, в связи с чем Николай Фёдорович ушёл из училища, вернувшись в родное село, где жил и работал до апреля 1920 года.
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Схоже Педалік і його посіпаки повністю інтегрувались в ригоанальну шоблу.
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Правильно сделали, нечего галичанам тащить своих "хероев" на всю Украину! Взбаламутили страну, а сами по Европам працюють и сигаретами контрабасят. Кто на Светлодарской дуге замерзает, галичане?
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Дятел , посмотри куда повезли погибших на Светлодарской дуге а потом будешь варнякать чмо перемещенное .
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А кто не голосовал? Имена и фамилии, пожалуйста. Народ должен знать ватников в лицо...
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Це не просто неперейменування - це створення прецеденту...
Тепер прокацапи воспрянуть і почнеться таке скрізь.
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У нас всегда или недомудрят или перемудрят. Вот с проспектом Бандеры был явный перебор. Не нравится моссковский сделайте черниговским. Бандера герой для западенцев, а киевляне его таковым не считают, да и в Киеве тот никогда не был.
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Про Бандеру до 2014 года никто особо и не вспоминал даже у нас на западе , его имя в памяти людей оживил кремлевский недомерок , а так бандера это просто украинский Суслов , его героизация пошла чисто из принципа нагадить бывшим русским .
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Вата уверена, шо у нас портреты Бандеры и Шухевича в каждом доме вместо икон. Но в ихние ватные бошки не влазит, шо весь ажиотаж вокруг этих имён создают именно они, ватные придурки
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Ну я же написал, что тебе ватному придурку, помешанному на портретах, это не влезет в тваю ватную башку
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Владік, а чего ты слова каверкаешь, как будто у тебя х... во рту?
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А тебя, кацапа, чойта смущает, шо я корректирую тваи казлячьи слова? И тем более если у тя, козломордого, во рту посторонние органы то тебе не тута хвастаться этим нада, а валить к ухогорлоносу. Он те успокаиваительную таблэтку боярышника пропишет, шоб тот орган тебя козломордого сильно не раздражал, ведь тебе с этим всю тваю вЯликаю жисть маяцца.
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В Украине сегодня все делают, только чтобы нагадить бывшим русским. О народе никто не думает. На ненависти государство не построишь. На самом деле и сама Украина - чтобы нагадить русским.
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А чего мы в Украине должны думать о тваём ватном расеяйском народе? Для вас, кацапов, весь окружающий мир, чтобы нагадить вам расеяйцам к которому относятся и Штаты, и Британия, и Страны Балтии, и бывшие соцстраны, и Грузия с Молдовой, щас Украина, завтра Беларусь с Арменией и Казахстаном. На самом деле, вы кацапы аж са сваёй козлячей шкуры вон лезете, шо с вами козоломордыми нихто не хочет иметь никаких делофф как с прокаженными.
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Вот-вот, я и говорю, что вы ни о чем другом как о кацапах и думать не можете. Все переводится на то, как они вас обидели. Дальше то что? Весьмирснами! Дайте денег нам, обиженным! Вот и вся ваша государственность.
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УЗБАГОЙЗЯ КАЦАП! Если кто и обиженный так это вы, козломордое стадо, для которого "весьмирвраги", а особенно те кто вас вЯликих послал на "бутыльку". А денех мы у вас кацапов одолжим, лярдофф так с десять, их же вам, боярышникам, усё равно отдавать ненада. А ты, козломордый иди нефть с газом качай для Гейропы, шоб не загнулась твая нефте-газовая сверхдяржава.
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Владік, признайся, ты и сам боярышник уважаешь, так ведь? Тока не говори, что у вас там на Галичине пьют исключительно бурбон с палинкой. Бывали, знаем. И "бурбон" ваш пробовали. Боярышник лучше. А что касается "одолжим, лярдофф так с десять" - помечтай, не вредно. Что еще вам, обиженнымнакацапов еще остается?
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Да-да кацап, уважаю тот боярышник, и наверное птамучта его у нас савсем нету. Ну нету у нас на Галичине таких как ты бояр, шоб употребляли тот божественный боярский напиток. А те, кацапу, вредно знать, шо мы на Галичине пьём, тваё боярское вЯличае этого не перенесёт. И кудой вы обиженныекацапы денетесь, шоб не одолжить лярды. Если не нам так Беларусам, Кубе или братскому Гондурассу. Вы всем одалживаете, шоб их не возвращали, потом топите сваё горе в божественном боярском напитке. Смирись кацап, это ваша вЯликая судьба, выпей таблэтку боярышника и узбагойзя козломордый
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То твае получше существует в тваей козлячей башке воспалённой боярышником. Ты, кацапа, как тебе козломордому и положено от боярышника в гения превратился. Шо ни сайт то кацапские вести сРУ, а на фоне польских флагов еще на какого-то ху кацапа и ленточки желтосиние понаклеивал. Ты, козломордый гений еще одну таблэтку боярышника выжри, тогда может придумаеш сфотиться и сваю уродливую боярскую морду будеш фсовывать везде как аргумент
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Да нет. Я помню был еще в средине 90-х в Ровно. Уже тогда одна из длинных улиц там называлась именем Бандеры.
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Ну и шо? Ты наверное сразу в инфаркт упал от увиденного. Как же это так? Дидываивале, а тут тебе одна из длинных улиц и имени Бандеры.
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Вот тока тваих ватных премудростей тута и не хватало са сваими "Бандера для нас, ватников, не герой!". Для тебя, ватника, герой и апаратар Николка уоторой, и Ленен грохнувший Николку уоторого, и Стален, и Ватутен, и 28 панфелофцеф, которые тоже никогда небыли в городах и сёлах где множество улиц названы этими ушлёпками. Нету на тебя тута Великой Исландии, шоб расказал те, шо ты такое и кто тваи герои
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Невже, нарешті, з"явилося почуття відповідальності перед майбутнім, чи проаналізували реакцію Європи?
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Невже ти, безвідповідальний, перед сьогоденням та майбутнім надумав ставити питання відповідальності? Ти крім ватної історіїї якусь іншу знаєш?
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Реакцію Європи? А що, погасять Ейфелеву вежу?
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Ось це - показник рівню свідомості цієї влади. Перейменування відкладається до перемоги Національної Революції.
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Главная "вата" сидит в Киеве. Ничего Майдан не изменил в этом плане. Одних "честных" выгнали, другие "честные" пришли.
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Що цікаво, Ватутіна знищила якраз УПА

29 февраля кортеж из четырех машин, в которых находились Ватутин, Крайнюков, 10 штабных офицеров и лишь несколько бойцов охраны подъехал к окраине села Милятин на границе Ровенской и Хмельницкой областей. В поселке, говориться в документе, слышалась стрельба (?).
Автора учили: любой грамотный командир в такой ситуации дает команду "увеличить скорость", дабы быстрее миновать опасный участок, и быть готовыми к открытию огня с хода. Однако Ватутин почему-то остановил кортеж и приказал майору-порученцу "пойти разобраться", что происходит в селе.
И вот тут машины попали под обстрел повстанцев, занявших выгодную позицию за хатами, взяв противника в "клещи". Садясь в машину, Ватутин получил пулевое ранение, деликатно говоря, в верхнюю часть правого бедра, была раздроблена кость. Водитель Крайнюкова Моноселидзе испугался и рванул с места боя (впоследствии предан суду). Бойцы охраны, которая "энергично отстреливалась", Кочетков и Царев, усадили истекавшего кровью полководца в "додж", но джип вскоре перевернулся.
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Ведь это правда войска под руководством Шухевича освободили Киев от гитлеровцев в 1943 году.
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киевские депутаты, если уж взялись за дело - делайте его достойно. старые названия очень звучные и запоминающиеся (Героев Сталинграда, ул.Московская...) Новые названия должны быть им под стать, при всем уважении к фамилии Годзенко, это будет точно не вариант.
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А чем не понравился Киевзраде Роман Шухевич? На его ликвидацию бросили батальон! вевешников и мгбешников, а Ватутина замочила группа в несколько человек. Кроме того, в Киеве должны быть улицы в честь Дмытра Клячкивского, Олексы Гасына, Петра Федуна.
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