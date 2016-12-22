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 100 экс-сотрудников прокуратуры Донецкой области перешли на строну боевиков

100 бывших сотрудников органов прокуратуры Донецкой области перешли на сторону боевиков и подозреваются в государственной измене.

Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в интервью газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году штат органов прокуратуры Донецкой области насчитывал 1 646 сотрудников. У нас есть информация о том, что на террористов работает 100 наших бывших сотрудников, то есть изменили присяге чуть более 6%", - сообщил он.

По его словам, прокуратура Донецкой области уже утвердила и передала в суд 12 обвинительных актов против данных прокуроров, 53 объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, а также объявлены в розыск.

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Бондаренко также сообщил, что непосредственно в органах прокуратуры Донецкой области в данный момент насчитывается 286 внутренне перемещенных лиц, имеющих статус переселенцев.

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А в Криму, а судді, а СБУшники, а менти, а чиновники, тобто всі ті хто називали себе Україна на цих землях? Чому ми за три роки не маємо ще рішення українських судів по цих людях? Наприклад Шевцов, який жив в Криму, по документах воював в добровольчому батальйоні, а потім раптом став начальником Вінницької поліції звідки його поперли волонтери! Шевцов постійно їздив в Крим через кордон і про що він там розповідав ФСБ ніхто не знає, бо порошенко досі не дав арештувати Шевцова, береже ФСБшного агента, якого путін послав допомагати охороняти пєтіну вотчину від активістів та патріотів.
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Вы ко мне с этими вопросами? Мои ответы Вам, сильно, не понравятся и не зависимо от того, что я думаю по этому поводу, все будет продолжаться, как и продолжалось до этого.
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это вопрос нужно адресовать шыкаладному глазу и гениальному пгокугогу югику.
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а думаете по всей оставшейся Украине прокуроры - патриоты остались ?
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пора бы признать уже явно очевидную вещь - патриотизм в Украине никак не отменяет коррупцию, а очень гармонично ее дополняет...
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А могли б, лашари, переатестацію підмазати пройти, і далі грабувати Україну, як це роблять ті що залишились.
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Они все такие .
Одни перешли официально , а остальные ещё это скрывают .
Скромничают , наверное .
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6% открыто перешли, а еще 44% делают вид, что верны Украине. Впрочем эта ситуация верна для всей Украины а не только для Донецкой области.
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А отчего им быть лучше.Они, как никто, знают цену этим реформам,знают суть конкурсов,знают все подводные камни,знают,что творит луценко и как по звонкам назначаются.Надо начинать с головы,а не с низов.Ну уберем этих людей,которые хоть как-то знают,луценко поставит своих ,более преданных и дурнуватых. Пример с новинским.Так чего осуждать тех 100 прокуроров,чем наша власть лучше тех людей.Ничем,только говорит одно,а делает другое.
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Ну если только 6% прокуроров предатели, то каждого 16-го работника прокуратуры по всей Украине расстрелять и очистимся от предателей в прокуратуре.
А вот со взяточниками будет хуже, придётся расстреливать остальных 15-ть из этих же 16-ти!
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І чому мене це не дивує? Насправді це жахливо-уявіть,що десь в цивілізованній країні на момент втручання на її територію ворога,до нього(ворога) переходить одразу така кількість службовців.Масштаби проростання кацпського раку в тіло України величезні-здоровим клітинам прийдеться ще довго боротися з ним.А рецепт доволі простий-вчіть нашу мову та культуру,і усвідомлюйте ,що на цій землі будуть жити ваші діти.
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Все вірно, це відповідає офіційним даним їхнього рехверендуму, де за ДЫРУ проголосувало 89%, тобто дев"ять з десятка.
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Так прокуроры никуда и не уходили. Эта закрытая контора, в которой Петя ставит своих смотрящих и есть тот тормоз, который держит страну на пути развития. Посмотрите на эти рожи. У них на лбу доллар нарисован и глазки косят в сторону.
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И тем не менее все предатели получают все социальные выплаты в Украине без всяких справок переселенцев. После бегства Януковича, была брошена по произвол судьбы вся его донецкая мусорская кодла. А там были в основном ублюдки и подонки. Все они не только кричали Путин введи войска, а фактически их и привели. И им вообще было плевать на нищебродов которые ходили на "референдум" или не ходили. Но никакая бабулька даже упоротая путлеристка не привела бы войска Путина если бы этому противилось кодло Януковича им брошенное. Но однако на пенсионеров повесили вину измены при том что все мусора Януковича служат в ДНР под другими фамилиями и прекрасно приезжают в Киев снимать свои пенсии а так же посещать своих жён в отличных квартирах Киева и шлюх. Хватает ещё на бани сауны и на миньет.
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Да эта шерсть всегда была продажной! Большая часть из них и до этих событий плодотворно работала на ФСБ
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Оооо..вы тока дайте команду...и сколько "наших" вальнут на ту сторону!!!!
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Еще и будут требовать, чтоб Украина им пенсию выплачивала. Или будут посылать гонцов для снятия грн с карточки за пределами дамбаса.
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Нікому вони не зраджували - вони продовжують працювати на Систему - що тут , що там .
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К счастью, им не осталось выбора - вся власть, на защите которой стояла прокуратура, смылась в киев, вся милиция, которая защищала прокуратуру, оказалась с бандитами заодно. Может и к лучшему, что вся эта мразь осталась в лугандонии.
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не верю,что так мало ,среди этого контингента ,сплошь предатели и дерьмо.
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Після того, як прокурори перейшли до ОРДЛО, їхня діяльність стала наносити набагато менше шкоди
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