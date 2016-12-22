 100 экс-сотрудников прокуратуры Донецкой области перешли на строну боевиков

Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в интервью газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.
"В 2014 году штат органов прокуратуры Донецкой области насчитывал 1 646 сотрудников. У нас есть информация о том, что на террористов работает 100 наших бывших сотрудников, то есть изменили присяге чуть более 6%", - сообщил он.
По его словам, прокуратура Донецкой области уже утвердила и передала в суд 12 обвинительных актов против данных прокуроров, 53 объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, а также объявлены в розыск.
Бондаренко также сообщил, что непосредственно в органах прокуратуры Донецкой области в данный момент насчитывается 286 внутренне перемещенных лиц, имеющих статус переселенцев.
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підмазатипройти, і далі грабувати Україну, як це роблять ті що залишились.
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Одни перешли официально , а остальные ещё это скрывают .
Скромничают , наверное .
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А вот со взяточниками будет хуже, придётся расстреливать остальных 15-ть из этих же 16-ти!
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