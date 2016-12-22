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 За минувшие сутки клиенты "Приватбанка" сняли 1 млрд грн наличных, столько же, сколько и в декабре 2015 года, - пресс-служба банка

За минувшие сутки с банковских карт "Приватбанка" клиенты сняли наличные денежные средства в размере 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передает Цензор.НЕТ.

"21 декабря Контактный центр "ПриватБанка" ответил на вопросы 800 000 клиентов, поставив таким образом, национальный рекорд качества клиентской поддержки в Украине", - сообщила пресс-служба банка.

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По данным пресс-службы банка, в дни переходного периода количество предоставленных клиентам консультаций выросло по сравнению со средним показателем 2016 года в 10 раз - например, 15 декабря контактный центр банка обработал немногим более 80 тысяч обращений клиентов. Количество обращений ВИП-клиентов "ПриватБанка" за последние дни выросло в 6 раз - до 30 тысяч звонков в ВИП контакт центр в сутки.

22 декабря Приватбанк обслуживает клиентов в стандартном режиме, корпоративные клиенты банка смогут без ограничений пользоваться ранее установленными кредитными лимитами, овердрафтами и бизнес-рассрочками. Сеть отделений, банкоматов и терминалов самообслуживания банка работают в рамках обычной для предновогодних дней нагрузки - 21 декабря клиенты "ПриватБанка" получили в его банкоматах около 1 млрд грн, столько же, сколько и в декабре 2015 года. Более 870 тысяч клиентов за вчерашний день воспользовались услугами банка через сеть терминалов самообслуживания. 21 декабря с помощью 12 600 тысяч киосков самообслуживания клиенты банка сделали платежей на сумму 639 млн грн.

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Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Кто не успеет бабки снять ,будет потом митинговать ......
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Ага. Зрада- Зрадная. Аж плакати хочеться.
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Бедная, бедная наша гривня.....
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Предлагаю ознакомиться со статьёй, в которой изложена точка экс-правления Приватбанка на произошедшие события:

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/12/22/7130625/
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Та не зрада. Знаю, через років 10, буду згадувати цей дикий капіталізм - яким телепнем був, ось де треба було бабос рубати.
Перевірено, кожні 10 років у мене таке.
Бідний мільярдер
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Так это и так понятно, но что-то вяловато у них получается, вернее совсем не получается, какой то водевиль или комедия
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Ажиотаж спадает , это хорошо , я бы сказал выздоровление.
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Да ты чё!! одна баб... ээ знакомый менежер сказал, что вот прям завтра бабки давать не будут, надо срочно бежать проверять, свой счет в приватбанке, может там вдруг бабки появились, мало ли может Коломойский по доброте душевной положил.
И тогда их надо срочно снять, а то может у нас станок печатный поломался и денег не напечатают столько сколько надо.
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Теперь тільки повний бовдур буде держати гроші в банку наперсточника та бариги порошенка
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Держат в банке, как раз таки умные люди. Положил 80 000$ - и получай добавку к доходу ~17 000 в месяц. А "повний бовдур" - ходит на работу, пашет по 8 часов, и такую сумму зарабатывает за полгода.
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а еще более умный содержит банки или национализирует их?)
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положил 80 000 у.е. и ни снял никуя т.к. лопнул
т.е. все равно на работу...
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Причем прошу заметить ничем не рискуют, все одно государство гарантирует. Другой вопрос что я б валюте деньги не держал бы. Надо в гривнах держать там процент больше.
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Лучше купить две квартиры однушки, сделать ремонт и сдавать в аренду.
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Сергій Лещенко
Yesterday at 6:12am ·

По итогам бюджетной ночи осталась неразгаданной загадка, за сколько станцевал Ляшко - за 400 или 600 млн грн? В редакции первого чтения пресловутые "пожарные машины" радикалов из Черниговской области профинансируют на 400 млн, но в вопросе Владислав Голуб премьеру Гройсману звучала цифра 600 млн, и тот не отрицал.
Парламент подтвердил свою репутацию самого большого бизнес-клуба Европы. Онищенко вне игры, но его место быстро заняли новые посредники. И такая власть обречена на уход с позором.
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В моем райцентре на 60 тыс. населения из 15 банкоматов заряжают 2-3, там стоят очереди....Как в прошлом году говорите))) А написали , что уже отказались в привате от электоронного документооборота и перешли на 10 лет назад в бумажный.... Счёты , я так понимаю скоро развезут в каждое отделение....
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Ну за 1 день как за 1 месяц прошлого года, я так понял)
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Беня просто не захотел гопникам у власти бабло отдавать на халяву.
Вот они и решили ПБ задушить.
А там бабки были они и сейчас есть.
Просто надо было проститутка с ИНТЕРА сказать что банк неплатежный и национализируют.
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Такими темпами там налички не останется.
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Хотите сказать что у нас плохо работают станки в казначействе?
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цапы,тролли и плаксы - а как вы тута писали,как писали - впрочем как и обо всем шо вы комментируете )))
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Не поднимая шухера надо на опережение со всех банков снимать бабосы пока народ не ломанулся
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Сняли с банка
Сколько сняли в декабре 2015-ого известно-1 млрд грн

Сколько сняли в декабре 2017-ого известно-1 млрд грн

Положили в банк
в декабре 2015-ого известно-1 млрд грн

в декабре 2017-ого 0целых куй десятых грн))

включаем моск)))
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у вас там в большой британии уже 2017 наступил?
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Спасибо за внимательность-) год спецом поставлен не тот т.к. мысленно уже в новом году...
с наступающим вас)
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И вас с тем же. А скажите - вам там в 2017-ом не виден курс гривны? Мне не мешало бы подсуетиться с накоплениями)))
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У меня два вероятных сценария -
по первому курс 32 к 1( к 7-8 января пока все празднуют

по второму курс 12 к 1) (Если Порошенко вслед за Коломойским переедет на ПМЖ в Лондон))
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Сняли бы и больше, у людей просто денег больше нет.
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Только не у людей, а у банка. В любом банке если все (юрики и физики) одновременно захотят "взять" свои деньги - всем денег не хватит.
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Депозиты да, на текущих счетах не такие большие суммы хранятся их за неделю уже все кто хотел те сняли.
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та все вони добре порахували...надрукують паперців стільки скільки потрібно...Рошену це дешевше ніж гасити новий Майдан...
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"Виват, король, виват! ...Лишь со мной одной деля Все горести и беды, Ты другим дарил всегда Золото победы.Ты так играл, ты был артист. И вот настал твой бенефис! Ты так играл, ты был король. И вот теперь вакантна роль! Вакантна роль! Прощай, король, прощай! Прощай, король! Тебе поют кругом. Как жаль..." Мистика...
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Сколько вы снимите - столько же Лерка и напечатает.
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На цензоре модеры адекватные есть??
Или это уже ресурс типа Лайфньюз??
Почему не банят запутинца ""sergeL"",который запросто может украинцев дебильными вышиватниками обозвать??!!
На Корре вообще процентов 90 --упоротые рашисты сидят.
.и здесь то же самое хотите??!!
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Я в финансах не разбираюсь.Но все что сделали уголовники с депозитами украинцев за 25 лет даже такому как я понятно.У населения деньги взяли купили на них доллар, а после подняли его и разорили банк.Государство оплатило аферы банкиров за свой(наш)счет.С кредитами то же афера.Опустили доллар обманом всучили якобы дешевый кредит в пол миллиона баксов людям с 200 долларовой зарплатой.Подняли доллар и плати лох по 27 гривен вместо 5-8 гривен.По этому существующая преступная система в стране и в банках то же заставляет население думать.И не доверяя такому государству люди и стараются спасти свой мизерный капитал.
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Все это так, а как взять конкретно эту ситуацию, то вы неправы, в этом случае государство в лице НБУ, президента, премьера и олигарха Коломойского который пошел на встречу а не полез в бочку, сделали для страны и для народа то что должны были сделать.
Это вам и США и ЕС и мировой банк говорит что у нас была образцовопоказательные для мира, действия правительства и общества. Так что думайте головой, а не кидайтесь шаблонными обвинениями, для этой ситуации они не подходят.
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Суть не в том, что государство сделало сейчас не правильно, национализировав Приватбанк. Безусловно правильно. А в том, что оно делало раньше не правильно (причем преступно неправильно), когда рассчитывалось за лояльность Бени миллиардами рефинанса. Вот тогда-то нас и обокрали, причем обокрали не разово, а на 2/3 наших доходов.
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Все прозаїчніше 20 млн . українців робили розрахунки через Приват24 , панамським патріотам нічого не капало, рт і провернули аферу з "викупом" і головне коштом лохів.
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А с утра, за 2 часа, гривна на межбанке укрепилась на 18 копеек...
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Логично. Причём эту цифру озвучили вчера ещё в 12.30
Грузим 5 млрд. Понедельник - минус 2, вторник - минус 2, в среду ещё до обеда решили - догружать не будем.
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Да не переживайте вы так, все сбережения надежно спрятаны и хранятся в их особняках, весной заберем с процентами...
Насчет привата - это афера, сговор между порошенко и коломойским, помимо этого коломойский получил еще такие пряники как снижение ренты на добычу нефти и увеличение акцизов на топливо, они договорились, 42% "Укрнафты" принадлежит группе "Приват", ну и монополист в переработке нефти Кременчугский НПЗ, тоже бенин, бизнес и ничего государственного...
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Скільки, скільки зняли? 1 лярд? Та то на мандаринки.)))
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всем клиентам Приватбанка нужно срочно выписать узбагоительное)
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кассы как не выдавали так и не выдают деньги. киев
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Дефицит валюты в декабре, деньги в ГАЗПРОМЕ кончились! Реальное время. 20.12.16 https://www.youtube.com/watch?v=jqHbtIjLUpE
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скажите, а можно ли записавшись в клиенты Приватбанка тоже снять один миллиард?
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