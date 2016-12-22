 За минувшие сутки клиенты "Приватбанка" сняли 1 млрд грн наличных, столько же, сколько и в декабре 2015 года, - пресс-служба банка

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передает Цензор.НЕТ.
"21 декабря Контактный центр "ПриватБанка" ответил на вопросы 800 000 клиентов, поставив таким образом, национальный рекорд качества клиентской поддержки в Украине", - сообщила пресс-служба банка.
По данным пресс-службы банка, в дни переходного периода количество предоставленных клиентам консультаций выросло по сравнению со средним показателем 2016 года в 10 раз - например, 15 декабря контактный центр банка обработал немногим более 80 тысяч обращений клиентов. Количество обращений ВИП-клиентов "ПриватБанка" за последние дни выросло в 6 раз - до 30 тысяч звонков в ВИП контакт центр в сутки.
22 декабря Приватбанк обслуживает клиентов в стандартном режиме, корпоративные клиенты банка смогут без ограничений пользоваться ранее установленными кредитными лимитами, овердрафтами и бизнес-рассрочками. Сеть отделений, банкоматов и терминалов самообслуживания банка работают в рамках обычной для предновогодних дней нагрузки - 21 декабря клиенты "ПриватБанка" получили в его банкоматах около 1 млрд грн, столько же, сколько и в декабре 2015 года. Более 870 тысяч клиентов за вчерашний день воспользовались услугами банка через сеть терминалов самообслуживания. 21 декабря с помощью 12 600 тысяч киосков самообслуживания клиенты банка сделали платежей на сумму 639 млн грн.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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http://www.pravda.com.ua/articles/2016/12/22/7130625/
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Перевірено, кожні 10 років у мене таке.
Бідний мільярдер
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И тогда их надо срочно снять, а то может у нас станок печатный поломался и денег не напечатают столько сколько надо.
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т.е. все равно на работу...
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Yesterday at 6:12am ·
По итогам бюджетной ночи осталась неразгаданной загадка, за сколько станцевал Ляшко - за 400 или 600 млн грн? В редакции первого чтения пресловутые "пожарные машины" радикалов из Черниговской области профинансируют на 400 млн, но в вопросе Владислав Голуб премьеру Гройсману звучала цифра 600 млн, и тот не отрицал.
Парламент подтвердил свою репутацию самого большого бизнес-клуба Европы. Онищенко вне игры, но его место быстро заняли новые посредники. И такая власть обречена на уход с позором.
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Вот они и решили ПБ задушить.
А там бабки были они и сейчас есть.
Просто надо было проститутка с ИНТЕРА сказать что банк неплатежный и национализируют.
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Сколько сняли в декабре 2015-ого известно-1 млрд грн
Сколько сняли в декабре 2017-ого известно-1 млрд грн
Положили в банк
в декабре 2015-ого известно-1 млрд грн
в декабре 2017-ого 0целых куй десятых грн))
включаем моск)))
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с наступающим вас)
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по первому курс 32 к 1( к 7-8 января пока все празднуют
по второму курс 12 к 1) (Если Порошенко вслед за Коломойским переедет на ПМЖ в Лондон))
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Или это уже ресурс типа Лайфньюз??
Почему не банят запутинца ""sergeL"",который запросто может украинцев дебильными вышиватниками обозвать??!!
На Корре вообще процентов 90 --упоротые рашисты сидят.
.и здесь то же самое хотите??!!
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Это вам и США и ЕС и мировой банк говорит что у нас была образцовопоказательные для мира, действия правительства и общества. Так что думайте головой, а не кидайтесь шаблонными обвинениями, для этой ситуации они не подходят.
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Грузим 5 млрд. Понедельник - минус 2, вторник - минус 2, в среду ещё до обеда решили - догружать не будем.
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Насчет привата - это афера, сговор между порошенко и коломойским, помимо этого коломойский получил еще такие пряники как снижение ренты на добычу нефти и увеличение акцизов на топливо, они договорились, 42% "Укрнафты" принадлежит группе "Приват", ну и монополист в переработке нефти Кременчугский НПЗ, тоже бенин, бизнес и ничего государственного...
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