EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  4718  109
Все про:поздравление (526) энергетика (835) Гройсман (1878)

 Украина уверенно шагает к настоящей энергетической независимости, - Гройсман поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер пожелал работникам отрасли мира и добра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, премьер-министр Украины поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! Ведь сейчас один из самых выдающихся периодов в истории - Украина уверенно шагает к настоящей энергетической независимости. Этот процесс в ваших руках и никто не остановит - Украина будет успешной и энергонезависимой! С праздником!" - написал премьер.

Читайте также: Премьер Гройсман и евродепутат Брок обсудили ход реформ в Украине
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Когда жиды начинают нервничать и понимать что они что то не то делают? Когда погибают их дочери...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шагает к пропасти страна ,
Ведет премьер ее с пьяна ,
Собрав бандитов в Кабинет -
Он пилит транши и бюджет !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пооо-пе-реее-ду Порошенко,
Веде свою мафію хорошенько.
А по під горою, яром долиною
Вілли депутатів стоять.
Ой, гори-гори ясно,
аби не погасла
Вся бандитська рать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро будем рыть землянки-там температура не опускается ниже нуля можно не топить- бандюки из ВР будут довольны
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дефицит валюты в декабре, деньги в ГАЗПРОМЕ кончились! Реальное время. 20.12.16 https://www.youtube.com/watch?v=jqHbtIjLUpE
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти