 Украина уверенно шагает к настоящей энергетической независимости, - Гройсман поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, премьер-министр Украины поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.
"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! Ведь сейчас один из самых выдающихся периодов в истории - Украина уверенно шагает к настоящей энергетической независимости. Этот процесс в ваших руках и никто не остановит - Украина будет успешной и энергонезависимой! С праздником!" - написал премьер.
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Ведет премьер ее с пьяна ,
Собрав бандитов в Кабинет -
Он пилит транши и бюджет !
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Веде свою мафію хорошенько.
А по під горою, яром долиною
Вілли депутатів стоять.
Ой, гори-гори ясно,
аби не погасла
Вся бандитська рать!
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