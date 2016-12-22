EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  1584  9
Материалы по теме:
Все про:боевик (17603) обстрел (4968) штаб (410) Донбасс (11510) Авдеевка (667) Широкино (350) Марьинка (336)

 За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб

За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 21 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении боевики из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Новогригорьевке. Из минометов враг обстреливал Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП.

Также сообщается, что на луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Необъявленная война Путина": Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года. ФОТОрепортаж

На донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-мм минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

"Всего за прошедшие сутки произошло 24 обстрела", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 декабря, боевики осуществили 33 обстрела по позициям сил АТО.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шоб ці кляті расіянські окупанти повиздихали та і хуйло путін зі своєю ко. теж здохло падло !!!! Мочкуйте їх хлопці,ціх виродків мокшансько - бурятсько педофільних ...!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ходе боев под Светлодарском была выявлена и обстреляна ответным огнем разведгруппа российских оккупационных войск, которая пыталась атаковать украинские позиции.
После происшествия на поле боя осталось 4 трупа боевиков. Российское командование не хочет забирать тела, чтобы не признавать перед ОБСЕ свою ответственность за действия, которые привели к обстрению обстановки на Светлодарской дуге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Война не помеха: как гуляют корпоратив налоговики

Экономика

22.12 07:45
Оксана Солтис
5145
0

Государственная фискальная служба возмутила своим корпоративом, прошедшим в стиле "золотых батонов".
Информацию о праздновании налоговиков обнародовали журналист Дмитрий Гнап и волонтер АТО Юрий Касьянов на своих страницах в Facebook.
Читайте также: Два сценария национализации Приватбанка
Гнап возмущен таким поведением фискальной службы и деталями ее гуляния в "Вартовых Мрий", где они арендовали весь павильон ВДНХ.
На корпоративе собралась тысяча гостей, можно себе представить счет такого "скромного" празднования.
Налоговики не обделили себя радостями в то время, когда в стране продолжается война.
"Война - войной, а Государственная фискальная служба всегда гуляет с размахом", - написал в сети Юрий Касьянов.
Волонтер назвал работников налоговой тунеядцами, а также подчеркнул, что праздник устроен на деньги, отобранные у налогоплательщиков.
Как сообщал ранее сайт "Знай.ua", Наколенко назвал ПриватБанк аферой и рабством для украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти