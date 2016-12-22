 За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 21 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении боевики из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Новогригорьевке. Из минометов враг обстреливал Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП.
Также сообщается, что на луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.
На донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-мм минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.
"Всего за прошедшие сутки произошло 24 обстрела", - сказано в сообщении.
Напомним, 20 декабря, боевики осуществили 33 обстрела по позициям сил АТО.
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После происшествия на поле боя осталось 4 трупа боевиков. Российское командование не хочет забирать тела, чтобы не признавать перед ОБСЕ свою ответственность за действия, которые привели к обстрению обстановки на Светлодарской дуге.
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Экономика
22.12 07:45
Оксана Солтис
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Государственная фискальная служба возмутила своим корпоративом, прошедшим в стиле "золотых батонов".
Информацию о праздновании налоговиков обнародовали журналист Дмитрий Гнап и волонтер АТО Юрий Касьянов на своих страницах в Facebook.
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Гнап возмущен таким поведением фискальной службы и деталями ее гуляния в "Вартовых Мрий", где они арендовали весь павильон ВДНХ.
На корпоративе собралась тысяча гостей, можно себе представить счет такого "скромного" празднования.
Налоговики не обделили себя радостями в то время, когда в стране продолжается война.
"Война - войной, а Государственная фискальная служба всегда гуляет с размахом", - написал в сети Юрий Касьянов.
Волонтер назвал работников налоговой тунеядцами, а также подчеркнул, что праздник устроен на деньги, отобранные у налогоплательщиков.
Как сообщал ранее сайт "Знай.ua", Наколенко назвал ПриватБанк аферой и рабством для украинцев.
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