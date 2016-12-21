EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  3404  36
Все про:НАБУ (1258) Охендовский (219) ЦИК (2722) Антикоррупционная прокуратура (293)

 НАБУ собирает доказательства возможной причастности Охендовского к другим делам, - САП

Детективы НАБУ собирают доказательства возможной причастности главы ЦИК Михаила Охендовского к другим эпизодам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" заявил замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

"В настоящее время детективами под процессуальным руководством прокуроров собираются дополнительные доказательства возможной причастности Охендовского к другим эпизодам. Также продолжается расследование большого дела в рамках причастности других лиц к "черной кассе" "Партии регионов", - заявил Кривенко.

Напомним, Охендовскому вручили уведомление о подозрении в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом. Вместе с сообщением о подозрении был вручен вызов на допрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционная прокуратура попросит для Охендовского залог в размере 1,2 млн грн: "У нас есть данные, что он может покинуть пределы Украины". ВИДЕО

Позже стало известно, что Охендовский не прибыл на допрос в НАБУ по личным причинам, а дату допроса перенесли.

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).

Напомним, 31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.


 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNTBSMFl3VEZoUmRtUkRNREJNTjFGemRFZENNRXh5VVhWT1F6Vk1lUzlSYm1SRFVUQktTRkZ2TTNwUmNIUkRXVEJLY0Rnd1NrUlJkbVJIUXpCTWFsRjFkRU1yTUZsRVVtZE9SMFF3VEM5U2FIUkROREJNTjFGMlpFTTVNRXhFVW1wNVJGRjJPVWRCTUV3M1VYVjBSMFF3V1VSUmMwNUhRekJaVUZKblRrTjM=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НАБУ.... но домик посмотрите этого ПРОХОДИМЦА и все станет понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не чего с ним не станется! Оправдают и отпустят. Даже могут моральный ущерб возместить с наших карманов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а моральный ущерб следователей-прокуроров. ? чей ущерб весомее ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А может самострел??? Два вістрела себе в бошку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проверьте 54%, там скорее всего охердовский запятую не поставил 5,4% максимум...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
собирают доказательства для возможного шантажа ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
да-да...... за что Петя ему Героя Украины дал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро в тюрьмах Героев Украины будет больше чем рецедивистов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо це всі забули про Підрахуя, наче його і не було ніколи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пидрахуй - это главный поставщик кадров ПРОДАЖНОГО СУДЕЙСКОГО КОРПУСА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А по делу продажи Порошенком мандата депутата Онищенко, вопросов нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Охендовский - это выборы президента, парламента...хотя вряд ли кто-то поднимет тему его влияния на выборы нынешних депутатов и президента...это так, пиар.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маленький вопросик. Выборы президента и Рады будем отменять, если их проводил преступник?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на каком єтаже он живет?!
или в частном доме? есть варианты!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проверьте у него алиби на 22 ноября 1963 года .
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАБУ на правильном пути... пидрахуй обязан вернуть украденное народу Украины и закончить свое существование в тюрьме.Это ничтожество причастно к этому хаосу который происходит в стране...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Охендовского замок больше,чем у королевы Британии,за какие деньги?Почему он не арестован давно еще?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так что не должен сидеть, что ли? пусть рассказывает падаль кто давал и сколько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В помощь НАБУ.
Не надо ничего на Охендовского собирать.
Оцениваете его "сиротску хатынку" и считаете - сколько столетий должно было пройти чтобы он, зарабатывая официально столько-то, заработал на сей дворец...
И летит Охендон в родной дом (тюрьму) белым лебедем.
Это так просто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А проверить причастность Охендовского к фальсификациям выборов никто не собирается? Неужели так трудно взять протоколы с мокрыми печатками и сравнить с результатами на сайте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Охендовский по любому или убежит ли не жилец. Чечетов раздал гос имущество и его отблагодарила пейсато-олигархическая опг за то что много знал.Теперь охендовского будут тоже благодарить за раздачу выборных должностей.Тоже много знает и тоже его информация не подлежит огласке.Мне их не жаль,знали на кого работают и за что работали.Да и расплата за это им была известна.Ну возможно барыга упросит путина пригреть и и этого уголовника.А возможно и нет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти