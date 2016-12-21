 НАБУ собирает доказательства возможной причастности Охендовского к другим делам, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" заявил замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
"В настоящее время детективами под процессуальным руководством прокуроров собираются дополнительные доказательства возможной причастности Охендовского к другим эпизодам. Также продолжается расследование большого дела в рамках причастности других лиц к "черной кассе" "Партии регионов", - заявил Кривенко.
Напомним, Охендовскому вручили уведомление о подозрении в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом. Вместе с сообщением о подозрении был вручен вызов на допрос.
Позже стало известно, что Охендовский не прибыл на допрос в НАБУ по личным причинам, а дату допроса перенесли.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).
Напомним, 31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
3404 36
Антикоррупционная прокуратура постарается передать дело Охендовского в суд до 13 февраля, - Холодницкий(15)
Антикоррупционная прокуратура попросит для Охендовского залог в размере 1,2 млн грн: "У нас есть данные, что он может покинуть пределы Украины". ВИДЕО(44)
Антикоррупционная прокуратура намерена просить суд отстранить Охендовского с должности главы ЦИК, - замруководителя САП Кривенко(29)
Центризбирком просит ГПУ, САП и НАБУ проверить законность обыска в кабинете Шелестова(5)
Ходатайство о мере пресечения для Охендовского будет подано в суд 19 декабря, - Холодницкий(30)
Культурное наследие "ДНР", сирийские каникулы, герой нашего времени. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или в частном доме? есть варианты!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не надо ничего на Охендовского собирать.
Оцениваете его "сиротску хатынку" и считаете - сколько столетий должно было пройти чтобы он, зарабатывая официально столько-то, заработал на сей дворец...
И летит Охендон в родной дом (тюрьму) белым лебедем.
Это так просто...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить