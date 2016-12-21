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Все про:Нафтогаз (2202) самоубийство (449)

 При попытке задержания застрелился предположительно экс-замглавы "Нафтогаза Украины" Юрьев

Сегодня при попытке задержания застрелился предположительно экс-замглавы "Нафтогаза" времен Януковича, фигурант дела братьев Кацуб Геннадий Юрьев.

В одном из частных домов Винницкой области покончил с собой предположительно бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, сообщает Цензор.НЕТ.

Юрьев находился в розыске по делу злоупотреблений в "Нафтогазе".

Он действовал совместно с братьями Кацубами, подозреваемыми в расхищении 17 миллиардов гривен. Кацубы - одни из ближайших доверенных лиц Виктора и Александра Януковичей и Сергея Арбузова.

Юрьев был одним из доверенных лиц Кацуб, объявлен 30 сентября в розыск и скрывался.

Сегодня военная прокуратура и СБУ проводили операцию по задержанию 4 участников по делу Кацуб. Следователи военной прокуратуры обнаружили предполагаемое место убежища Юрьева. Сегодня утром сотрудники военной прокуратуры, службы безопасности, госохраны, у которой был договор на охрану дома, а также понятые зашли во двор частного дома, в котором предположительно находился Юрьев. Раздался выстрел. После того, как группа захвата взломала двери, возле пульта видеонаблюдения было обнаружено тело мужчины, предположительно, Геннадия Юрьева. Рядом лежал охотничий карабин.

Задержание трех других фигурантов дела Кацуб прошло успешно. Идут следственные действия.


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Есть мнение- хто стрелял, того люди и занимаются..
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Не, Петруха доверяет только Матиосу. Этот Берия на все способен.
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То есть на входе имеем 17 лярдов гривасов, а на выходе жмура и пачку повязанных барыг.
Слух, посоны, а колитесь-ка по секрету, где можна жмура или кого-то из барыг обналичить?..
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Эт тебе не здесь спрашивать надо- это "в верха" государственные, они тут не тусят. Тут все больше голытьба, да больные.
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Інформацію не повинні перекручувати.
По-друге інформація містить звужений обсяг.
Повна інформація може бути надана після закінчення розслідування.
Але в усьому цьому є маленька деталька - по підрахункам правоохоронних органів державі нанесено збитки на суму 17 млрд. грн. - скільки буде доведено ???????? А скільки повернуто державі!!!!!!!!!!!
Із цим треба щось робити, приймати закони, які б надавали можливість відстежувати грошові активи злочинців, де б вони не находились і повертати їх за рішенням суду.
Попередня злочинна влада вкрала коштів що дорівнює два бюджети, а що повернуто.
Тут не повинно стояти питання про спецконкацію. Треба прийняти закон про арешт коштів (певної суму) до підтвердження законності їх отримання. У разі ненадання підтвердження кошти зараховуються до бюджету. Те саме і з нерухомістю.
Тоб-то треба прийняти правила одні для усіх.
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У нас тут человека машиной сбили и скрылись. Приехала полиция и участковый, опросили свидетелей, но пьяного нарушителя не нашли. А когда его потерпевший вычислил, городок не большой, оказалось с него бабло взяли ментяры и замяли дело.
Это к чему, там тоже менты и тоже бабки. Подумайте, откуда у некоторых ментов нехилые иномарки, даже у сирот?
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мав совість застрелитись...99,99% цих плядей що при кориті на таке не здатні
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а можно наоборот ? отсидеть , а потом получить награбленное ?
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При попытке задержания застрелился предположительно экс-замглавы "Нафтогаза Украины" Юрьев... после того, как три раза неудачно выпадал с шестнадцатого этажа.
А вообще просто устранили лишнего свидетеля, чтобы, не дай Бог, чего лишнего не наговорил.
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застрелили............только идиот мог стреляться сам............дал денег и порешал.......
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А вообще это он? Или похожего бомжа, грохнули, и заказали показательное задержание сделать.
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ДНК делать не будут, а он это или бомж - деньги решают фсё.
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Если виноват пусть бы сидел,лет 5 и вышел,жалко,слабонервный человек был наверное.
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Там мужик курицу украл, три года дали! Атеперь подели 17 лимонов на курицу и умнож на три - сидеть не пересидеть.
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так він двічі вистрилив у вісок, і як потрібно другий вистріл був контрольним
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Второй раз такую глупость, как с Онищенко они не допустят. Вот взяли бы живьем этого Юрьева, а он как начал бы все схемы и всех участников этих схем палить. Онищенко часами записывал, а у этого Юрьева может в трусах микрофон. Зачем им такое надо? Поэтому после Онищенко все будут самозастреливаться. Ну, или выпадать с энного этажа, как Чечетов.
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да...рыги и кацапня ваще склонны к суициду .особенно финансисты.
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А если проверить нонешний Нафтогаз???
Постреляются все!!!!
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KRISA NIKOGDA NE ZASTRELITSYA ,ZASTRELITSYA MOZHET TOLKO MUZHESTVENNII CHELOVEK
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та да ...самые мужественные-это у нас нашкодившие рыги .
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Это ответ порохоботским гнидам, которые утверждают, что Нафтогаз всегда был убыточным, а при нынешних тарифах стал приносить прибыль.
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странные у вас,зрады ответы...нет шоб попросится в ато кровью смыть.или хотя бы в тюряжке положенное отсидеть...так нет,самоубится-это ваше фсё
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На то и Цензер-чтоб писать,ну для того -чтобы листать...Смотреть таки рекламу и бабки получать по плану,согласно дольщиков пай-ё-ёв.Там,в прокураторстве,куёв собралось вдосталь,все везде всё знают.И суть проблемы излагают---они там были,лично каждый видел сам-как "бывший" воровал и гибель принял там,ну прям--на поле пересчёта личных бабок..Вот это то и есть---напоминание "гребцам"-ведь можно с дуру выпасть и в осадок.А "Цензер" сразу подпоёт,за ним не заржавеет---он таки цветёт!!!
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Интересно. Коболев глава Нефтегаза сам застрелится или его просто кастрируют и потом пристрелят?
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Петю вывезет честный офицер? Успеет ? Или придётся пристрелить дабы не ваняло
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О, так ти сьогодні вже під турецьким прапорцем вигулькнув, прямо як в опері "Фігаро тут, Фігаро там. Фігаро тут, Фігаро там. Фігаро тут, Фігаро там....".
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Почитаешь коменты, такое впечатление у нас 40 млн члены клуба ЗРАДА, чтобы власть не сделала, везде одна "зрада". Не арестовала зрада, арестовала зрада, и т.д
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А как вы думаете, почему так? Потому что мы знаем, кому у нас сейчас жить стало лучше, чем вчера.
А ещё мы знаем на своей шкуре, что нам стало жить невыносимо. Потому, что власть - антиукраинская.
Этой власти нужно уйти, всем составом.
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Так це ж проплачені тролі, сміття путінської інформаційної війни. Навіть якби нинішня влада видала кожному по мішку золота, вони б і тоді срач здійняли, бо свиня завжди гімно знайде. Наші успіхи їм, як більмо на оці, нехай казяться, може швидше виздихають разом з ху*лом.
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Застрелили естественно. Иначе много говен бы всплыло . У нас за что не возьмуться - все через зад. Руки даже не ИЗ ..опы растута а В ..опу.
Вон сепары-ворюги гепа и допа до сих пор у руля.
Мне сложно представить что в параше работал бы мэром чувак носящий на пиджаке Тризуб или флаг Украины. Это логично.
А у нас можно. Можно воровать до одурения старому вору. Можно в Харькове ПАРК продать.
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Та да! Бойко -тот не застрелился ..а этот ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО подельник!Застрелился))))
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Народна мудрість: "Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся!" Крав для того, щоб застрелитись.
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У нас обычно успевают 2 раза застрелиться. Если есть опасения, что расскажут про кого-нить влиятельного
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И сколько раз он в сея вистрелил ?
Скажите еще что он застреленний родился
Ето как музичко в наручниках
Второй Онищенко пукач никому не нужен
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