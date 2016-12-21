 При попытке задержания застрелился предположительно экс-замглавы "Нафтогаза Украины" Юрьев

В одном из частных домов Винницкой области покончил с собой предположительно бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, сообщает Цензор.НЕТ.
Юрьев находился в розыске по делу злоупотреблений в "Нафтогазе".
Он действовал совместно с братьями Кацубами, подозреваемыми в расхищении 17 миллиардов гривен. Кацубы - одни из ближайших доверенных лиц Виктора и Александра Януковичей и Сергея Арбузова.
Юрьев был одним из доверенных лиц Кацуб, объявлен 30 сентября в розыск и скрывался.
Сегодня военная прокуратура и СБУ проводили операцию по задержанию 4 участников по делу Кацуб. Следователи военной прокуратуры обнаружили предполагаемое место убежища Юрьева. Сегодня утром сотрудники военной прокуратуры, службы безопасности, госохраны, у которой был договор на охрану дома, а также понятые зашли во двор частного дома, в котором предположительно находился Юрьев. Раздался выстрел. После того, как группа захвата взломала двери, возле пульта видеонаблюдения было обнаружено тело мужчины, предположительно, Геннадия Юрьева. Рядом лежал охотничий карабин.
Задержание трех других фигурантов дела Кацуб прошло успешно. Идут следственные действия.
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Слух, посоны, а колитесь-ка по секрету, где можна жмура или кого-то из барыг обналичить?..
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По-друге інформація містить звужений обсяг.
Повна інформація може бути надана після закінчення розслідування.
Але в усьому цьому є маленька деталька - по підрахункам правоохоронних органів державі нанесено збитки на суму 17 млрд. грн. - скільки буде доведено ???????? А скільки повернуто державі!!!!!!!!!!!
Із цим треба щось робити, приймати закони, які б надавали можливість відстежувати грошові активи злочинців, де б вони не находились і повертати їх за рішенням суду.
Попередня злочинна влада вкрала коштів що дорівнює два бюджети, а що повернуто.
Тут не повинно стояти питання про спецконкацію. Треба прийняти закон про арешт коштів (певної суму) до підтвердження законності їх отримання. У разі ненадання підтвердження кошти зараховуються до бюджету. Те саме і з нерухомістю.
Тоб-то треба прийняти правила одні для усіх.
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Это к чему, там тоже менты и тоже бабки. Подумайте, откуда у некоторых ментов нехилые иномарки, даже у сирот?
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А вообще просто устранили лишнего свидетеля, чтобы, не дай Бог, чего лишнего не наговорил.
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Постреляются все!!!!
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А ещё мы знаем на своей шкуре, что нам стало жить невыносимо. Потому, что власть - антиукраинская.
Этой власти нужно уйти, всем составом.
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Вон сепары-ворюги гепа и допа до сих пор у руля.
Мне сложно представить что в параше работал бы мэром чувак носящий на пиджаке Тризуб или флаг Украины. Это логично.
А у нас можно. Можно воровать до одурения старому вору. Можно в Харькове ПАРК продать.
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Скажите еще что он застреленний родился
Ето как музичко в наручниках
Второй Онищенко пукач никому не нужен
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