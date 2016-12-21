 Виновникам дерзкого преступления в Умани грозит до 8 лет лишения свободы, - Троян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Действия злоумышленников, которые в ночь на 21 декабря осквернили могильный комплекс цадика Нахмана в Умани, квалифицированы по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", которая предусматривает наказание в виде лишение свободы до 8 лет. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.
"Главным управлением Нацполиции в Черкасской области создана специальная оперативно-следственная группа, в которую вошли опытные и компетентные сотрудники с целью скорейшего раскрытия преступления. На месте проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и свидетели уголовного преступления", - отметил и.о. председателя Нацполиции.
В Нацполиции напомнили, что 16 октября в Житомире правоохранители раскрыли разбойное нападение на раввина, гражданина Израиля.
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Их почерк.
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1. Покарати винуватців треба.
2. Цікаво, а чи покарають головного рабина України Якова Дов Блайха за шайрайство на суму 44 мільйони гривень?
Главный раввин Украины Яков Дов Блайх может быть лишен свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества за мошенничество в связи с уклонением от погашения кредита на сумму свыше 44 миллионов гривен, взятого в «ВАБ Банке».
Несмотря на решение исполнительной службы о принудительном взыскании долга, Яков Дов Блайх уклоняется от погашения задолженности и не намерен возвращать долги банку.
Такой вывод делает ликвидатор банка от Фонда гарантирования вкладов физлиц Марина Славкина в заявлении в Генеральную прокуратуру Украины, датированном 21 июля 2015 года, копией которого располагает редакция.
Как следует из заявления, за 2008-2010 годы Яков Дов Блайх на основании договоров и допсоглашений с «ВАБ Банком» набрал кредитов на сумму свыше 40 млн гривен. Из-за невыполнения обязательств перед банком, задолженность главного раввина Украины перед банком возросла до суммы свыше 44 миллионов гривен.
Главному раввину Украины Блайху грозит тюрьма за уклонение от возврата 44 млн грн кредита (ДОКУМЕНТ)
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а тут повний шухер ... к растрєлу ... Пацани , я такі не зрозумів У НАС У УКРАЇНІ ВСІ РІВНІ ?
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вот и вся иллюстрация нашей власти . тьху
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потому почет и увековечинье
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Як явище, поширене по всій земній кулі в усі історичні періоди.
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...хочеш аргументів - подивись хто сьогоднів Україні "влада" -та хто володіє ВСІМА активами України - от тобі і "семізм"...
...так що спалився ти кацапе нУльовко - спалився...
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Или Вы на мой вопрос вопросом ответите?
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1. Порошенко
2. Гройсман
3. Яценюк
4. Ложкін
5. Коломойський ....
Що ні ?
Так саме ВОНИ підводяць суспільство до АНТИСЕМІТИЗМУ.
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...от цербернар вислужується...
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Все это произошло после голосования Израиля в поддержке Украины по Крыму в ООН и накануне визита премьер-министра Украины в Израиль.
Израиль прекратил поставки беспилотников в Россию. В Израиле лечатся и проходят реабилитацию воины ВСУ и добровольцы. Израильские военные психологи тренируют украинских специалистов для работы с воинами после АТО. Израиль оказывает открытую помощь Украине, но так же часто не публично помогает нам.
Цель понятна : показать, что Украина антисемитская страна и вызвать ненависть к Украине со стороны Евросоюза и Трампа .... , кстати, Трамп, у которого дочь и внуки евреи, антисемитизм не прощает, тем более, что это дочь будет выполнять роль первой леди США , пока жена Трампа буде жить в другом городе ....
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Нет, господа конспирологи,
у Дональда с корнями всё в порядке.
Шотландцы и немцы (по фамилии Друмпф). Его бывшая супруга Ивана Трамп (Зельничкова) - чешского происхождения.
Зато красотка-дочурка Иванка Мари Трамп приняла иудаизм (прошла ортодоксальный гиюр, взяла имя Яэль) и теперь с полным правом фигурирует в различных ТОП-10 богатых и знаменитых евреек.
«Это было одно из лучших моих решений. Я очень современный, но в то же время придерживающийся традиций человек. Иудаизм для меня сочетает эти два понятия. Мы соблюдаем Шаббат... Я всегда уклонялась говорить на эту тему, потому что это слишком личное» (интервью журналу Vogue, февраль 2015)
Сделала она это в 2009 году перед свадьбой с мультимиллионером Джаредом Кори Кушнером, владельцем популярного таблоида New York Observer, наследником еврейской девелоперской "империи Кушнеров" (Kushner Properties) - ну а затем кошерные кушнеровские капиталы унаследуют их дети, внуки кандидата на пост президента США Арабелла Роуз и Джозеф Фредерик.
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Поэтому и волали в Украине за семейкой Клинтонов(ан, не вышло, как хотельсь)
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Чи, коли семіти грабують украінців, роблять їх жебраками, пускають по світу з торбами - це законо і нормально! Для гоів це Можна! А коли якийсь українець про це заікнеться - він стає антисемітом - злочинцем?!! Це не можна! Тому, що те, що сьогодні роблять з українським народом і державою семітські мародери-временщики ( плацдарм в Америці і Європі вони собі вже підготували) - не що інше, як геноцид!!!Источник: http://censor.net.ua/n420374
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Пусть забирают своего нахмана подальше, своих цыган некуда девать.
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хасиду западло говно за собой слить , не говоря уже помыться или постричься
нашлись бл*дь чистоплюи
мыть их на въезде с порошком и ошейники от блох одевать за отдельную плату
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Если-бы гранату взорвали в кафе - только штраф.
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