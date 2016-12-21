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Все про:евреи (248) осквернение (26) Нацполиция (5175) синагога (15) Умань (171) Троян (148)

 Виновникам дерзкого преступления в Умани грозит до 8 лет лишения свободы, - Троян

Для расследования инцидента создана специальная оперативно-следственная группа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Действия злоумышленников, которые в ночь на 21 декабря осквернили могильный комплекс цадика Нахмана в Умани, квалифицированы по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", которая предусматривает наказание в виде лишение свободы до 8 лет. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову. ВИДЕО

"Главным управлением Нацполиции в Черкасской области создана специальная оперативно-следственная группа, в которую вошли опытные и компетентные сотрудники с целью скорейшего раскрытия преступления. На месте проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и свидетели уголовного преступления", - отметил и.о. председателя Нацполиции.

В Нацполиции напомнили, что 16 октября в Житомире правоохранители раскрыли разбойное нападение на раввина, гражданина Израиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко взял дело об осквернении синагоги в Умани под личный контроль и отменил отпуск областного прокурора, - Сарган
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Цим вже не як сєпарам, умовно не дадуть. Це вороги владного панства.
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РЄЗВО ОЖЕРЕБІЛІСЬ..... так би ПО МАЙДАНУ справи РОЗСЛІДУВАЛИ ....
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Ну на майдане там были украинцы, а здесь уже на пейсы наступают.
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Це якась тупа провокативна фігня.
1. Покарати винуватців треба.
2. Цікаво, а чи покарають головного рабина України Якова Дов Блайха за шайрайство на суму 44 мільйони гривень?


Главный раввин Украины Яков Дов Блайх может быть лишен свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества за мошенничество в связи с уклонением от погашения кредита на сумму свыше 44 миллионов гривен, взятого в «ВАБ Банке».
Несмотря на решение исполнительной службы о принудительном взыскании долга, Яков Дов Блайх уклоняется от погашения задолженности и не намерен возвращать долги банку.
Такой вывод делает ликвидатор банка от Фонда гарантирования вкладов физлиц Марина Славкина в заявлении в Генеральную прокуратуру Украины, датированном 21 июля 2015 года, копией которого располагает редакция.
Как следует из заявления, за 2008-2010 годы Яков Дов Блайх на основании договоров и допсоглашений с «ВАБ Банком» набрал кредитов на сумму свыше 40 млн гривен. Из-за невыполнения обязательств перед банком, задолженность главного раввина Украины перед банком возросла до суммы свыше 44 миллионов гривен.
Главному раввину Украины Блайху грозит тюрьма за уклонение от возврата 44 млн грн кредита (ДОКУМЕНТ)


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Нема "сєпарів", є прихвостні кацяпських окупантів і просто кацяпські окупанти. А ця провокація на 100% діло рук кацяпських диверсантів, які працюють в Україні під прикриттям кривославного Московського патріархату.
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Тут видимо лично задета Пецина и Гнойсмана гордость... Уже теперь всем понятно что на убийства украинцев етой власти насрать...
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так издеваться над свиньей - дерзкое преступления для любого украинца
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прикольно виходить , коли наруга над могилами УПА то це ХУЛІГАНСТВО ,
а тут повний шухер ... к растрєлу ... Пацани , я такі не зрозумів У НАС У УКРАЇНІ ВСІ РІВНІ ?
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Все люди равны, но некоторые равнее других
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ага... в такому випадку їх треба УКАРАЧІВАТЬ ..... щоб не виділялись....
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А я думал это предупреждение... Преступному землячеству из израеля.
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Ага ,только банде ежедневно разворовывающей Украину и отправляющей сотни тысяч людей на тот свет НИЧЕГО не грозит ,ну или по крайней мере они думают,что НИЧЕГО !!!!
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ОХРЕНЕТЬ! хоть одна саператюга сидит 8 лет?? а за разгон майдан-за убийства сидит?? нет! зато за осквернение могилы гоями сразу 8 лет дают!

вот и вся иллюстрация нашей власти . тьху
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Не, ну ты сравнил хер с пальцем: майдан (их ещё тыща будет) и могилу цадика Нахмана (шоб он был жив-здоров)!
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Усі шестикутні злочинці, що грабують Україну мають надійний тил в обличчі їзраїля. Тут вони паразити, а там поважні мешканці. Наприклад, http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/916489.html
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да ...рабин ович до яуХ украинских денех в общак отослал..как и вся "наша власть"....
потому почет и увековечинье
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если найдут. А наши менты свою жопу двумя руками не найдут
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а чего все так всполошились?когда оскверняют памятники украинским воинам-и пгокугог молчит и мусорылые помалкивают....а тут прям преступление века....ну понятно....хозяев обидели ...надо развить бурную деятельность...я даже знаю кого сейчас начнут тягать по мусаркам...
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Можно придумать и пострашней наказание: обрезание и отправить наизусть учить Тору
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потом окажется, что они сынки крутых перцев и им ничего не будет, просто фирма помоет синагогу, а папы подарят, что то очень дорогое в синагогу и их просто пожурят
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судя по коментам с антисемитизмом в украине все нормально...был, есть и будет... чисто "европейская" реакция...с безвизом вас комментаторы...в европе как раз не хватает таких субъектов,она вас долго будет "ждать"!!!
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Антисемітизм- це здорова реакція суспільства на неадекватну поведінку відомої нацменшини.
Як явище, поширене по всій земній кулі в усі історичні періоди.
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при цьому ти не дав відповіді - чому так..., та і чисто він такий собі той " семізм" , ніяий... толераннтний, та щирий українській...
...хочеш аргументів - подивись хто сьогоднів Україні "влада" -та хто володіє ВСІМА активами України - от тобі і "семізм"...
...так що спалився ти кацапе нУльовко - спалився...
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ну ты то, ты то не такой! вот ради тебя европа и введет безвиз... или ты не украинец?
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А при чем тут антисемитизм? Это реакция на совершенно явное проявление властью УКРАИНЫ не украинского патриотизма, а явной склонности к сионизму. Разницу улавливаете?

Или Вы на мой вопрос вопросом ответите?
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Вообще они хитро придумали.На каждое свое преступление кричать о антисемитизме. Прежде чем кричать о нем,я бы предложил им вырвать страницы из их торы,где говорится,что обманывать иноверцев не считается грехом.И глумление над иными храмами,не как у них.А то нашлись тут,неприкасаемые...
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Саша, до вас видимо не доходит вся полнота картины, простите за прямоту. Сомневаюсь, что тем придуркам, которые повалят кресты на могилах кладбища, где лежат ваши бабушки/дедушки, и невзначай ещё и дерьмом вымажут, дадут 8 лет, да и глупо это. Но вот есть по всему миру некие цадики, к которым непросто подойти - 8 лет дадут и более. Способ подхода не особо важен. Вы же, Саша, видимо вопросом сионизма/антисемитизма никуя не занимались. Потратьте, уважаемый, немного личного времени на эту тему - много интересного обнаружите. Хотя подозреваю, что мне ваш ответ заведомо известен.
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знаєте хто найбільші АНТИСЕМІТИ В УКРАЇНІ ? Ітак по списку-
1. Порошенко
2. Гройсман
3. Яценюк
4. Ложкін
5. Коломойський ....
Що ні ?
Так саме ВОНИ підводяць суспільство до АНТИСЕМІТИЗМУ.
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Ох как ревностно защищают пейсатых которые устроили геноцид украинского народа и разорили государство.А тем кто устроил войну на донбасе и проводили захват Крыма тем прощение и в худшем варианте условный срок.А те кто нарушил конституцию и законы Украины в раду и в президенты. а те кто финансирует убийство украинцев те не преступники.Жизнь украинца ценится ниже чем акт неприязни к жидам.Но эта наша покорность и порождает внутреннюю оккупацию страны жидвой.
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Не "пейсаті" на нас напали зі зброєю в руках, але кацяпи, а "пейсаті", як і багато представників інших народів підставили нам плече допомоги в самий критичний момент.
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ага і ВИВЕЗЛИ на своїх плечах 150 лярдів ОДНИМ МАХОМ..... які МУЧЕНИКИ, як їм важко було...
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.. ух ти - он як "строго"..., у нас вбивцям мажорам , та злодіям від влади такого не дають ...
...от цербернар вислужується...
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попали мы - власьт в Украине захватили жидомассоны
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дерзко это когда 150лярдов среди белого дня
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Ты не путай законный гешефт богоизбранных с обливанием краской синагоги гоями, с особым цинизмом и дерзостью, шоколадка гневается, да и очко жим-жим, а вдруг проклятые гои таки вспомнят своих традиции предков и устроят богоизбранным кровавую баню.
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Понятно что это преступление,но что бы 8 лет,дурость какая то.И неплохо было бы обратить внимание нашей доблестной полиции, на этих самых прощан, из земли обетованной,что они вытворяют у нас в гостях.
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Нормальный срок для Путлеровских агентов, очень надеюсь виновных найдут.
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какие путлеровские агенты не их почерк .те краской облили бы и еще и подожгли .ту мумию .сами жыд..ы и спровоцировали
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Anatoli Lit

Все это произошло после голосования Израиля в поддержке Украины по Крыму в ООН и накануне визита премьер-министра Украины в Израиль.

Израиль прекратил поставки беспилотников в Россию. В Израиле лечатся и проходят реабилитацию воины ВСУ и добровольцы. Израильские военные психологи тренируют украинских специалистов для работы с воинами после АТО. Израиль оказывает открытую помощь Украине, но так же часто не публично помогает нам.

Цель понятна : показать, что Украина антисемитская страна и вызвать ненависть к Украине со стороны Евросоюза и Трампа .... , кстати, Трамп, у которого дочь и внуки евреи, антисемитизм не прощает, тем более, что это дочь будет выполнять роль первой леди США , пока жена Трампа буде жить в другом городе ....
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Добавлю от себя что для сравнения "братская" "славянская" Беларусь Путлеровская шестерка а не поддержка нам, я уже не говорю про сербов, судите людей по делам их.
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http://general-ivanoff.livejournal.com/120804.html

Нет, господа конспирологи,
у Дональда с корнями всё в порядке.
Шотландцы и немцы (по фамилии Друмпф). Его бывшая супруга Ивана Трамп (Зельничкова) - чешского происхождения.

Зато красотка-дочурка Иванка Мари Трамп приняла иудаизм (прошла ортодоксальный гиюр, взяла имя Яэль) и теперь с полным правом фигурирует в различных ТОП-10 богатых и знаменитых евреек.
«Это было одно из лучших моих решений. Я очень современный, но в то же время придерживающийся традиций человек. Иудаизм для меня сочетает эти два понятия. Мы соблюдаем Шаббат... Я всегда уклонялась говорить на эту тему, потому что это слишком личное» (интервью журналу Vogue, февраль 2015)

Сделала она это в 2009 году перед свадьбой с мультимиллионером Джаредом Кори Кушнером, владельцем популярного таблоида New York Observer, наследником еврейской девелоперской "империи Кушнеров" (Kushner Properties) - ну а затем кошерные кушнеровские капиталы унаследуют их дети, внуки кандидата на пост президента США Арабелла Роуз и Джозеф Фредерик.
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Дочурка Президента USA Д.ТРАМРА. Чистокровная чешка.

Поэтому и волали в Украине за семейкой Клинтонов(ан, не вышло, как хотельсь)


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Наруга над могилою українця це ст.297 КК, а така ж сaма наруга над могилою єврея це вже ст.161 КК. Рівноправ'я воно таке...
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Цікаво, а висування і призначення на всі ключові пости в державі - президент, премєр, спікер, міністри, банкіри... осіб "певної національності", яка згідно всеукраїнського перепису населення 2001 року склала 0,2% від загальної кількості (біля 100 000 осіб, включаючи немовлят) - не підпадає під дію "ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии""?!!
Чи, коли семіти грабують украінців, роблять їх жебраками, пускають по світу з торбами - це законо і нормально! Для гоів це Можна! А коли якийсь українець про це заікнеться - він стає антисемітом - злочинцем?!! Це не можна! Тому, що те, що сьогодні роблять з українським народом і державою семітські мародери-временщики ( плацдарм в Америці і Європі вони собі вже підготували) - не що інше, як геноцид!!!Источник: http://censor.net.ua/n420374
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Мне не понятно твое возмущение. А кто избирал эту власть? Путин? Янукович? Бачылы очи що купувалы, нехрен теперь истерить!
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Пусть забирают своего нахмана подальше, своих цыган некуда девать.
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ТРОЯНский конь, а за их геноцид над украинцами сколько лет дашь ю2авласти??
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поскольку я ни грамма не сомневаюсь, что это специальная ФСБэшная провокация, чтобы дискредитировать Украину и ослабить её международную поддержку, я считаю надо отловить мерзавцев и громко и показательно судить.
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что там осквернять?
хасиду западло говно за собой слить , не говоря уже помыться или постричься
нашлись бл*дь чистоплюи
мыть их на въезде с порошком и ошейники от блох одевать за отдельную плату
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Надеюсь это только начало, кошерные обнаглели от своей безнаказанности и нам срочно нужны новые Гонты и Залізняки, чтобы очистить святую землю Украины от жидовского ига. Ненависть украинцев к жидве растет день ото дня и она должна найти свой выход в реальных действиях.
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А шо , шо случилось? Кого зарезали? Чья кровь? ... СВИНЬЮ??? и за энтое дело по восьмушке с гаком?!?! ... ну вы блин , пидары , и даёте ))) шоб вам усю вашу оставшуюся жисть так давали за ваши художества )))
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За что 8 лет? За подкинутую свиную голову в свинарник? Да обычный разейский террорист чтобы ему 8 лет дали должен убить не менее десятков украинцев...
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Мне интересно, когда какие-то пида.....расы разбивают памятные доски погибших бойцов или глумятся над флагом менты так же быстро создают специальные оперативно-следственные группы?????
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з тим що витворяє жидова в Україні - туго їм прийдеться ой як туго,в народа нерви як струна, може початись коліївщина тільки в 1000 разів масштабніша.
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когда стреляют в человека .-хулиганство .облили краской дверь .преступление -. ????????
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Какое страшное преступление.... ну просто ппц. Это вам не воровать, не наживаться на войне и на смерти украинцев, ведь это такая мелочь. А облить могилу какого-то хрена еврейского - это преступление века.
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грозит до 8 лет лишения свободы

Если-бы гранату взорвали в кафе - только штраф.
.
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Чомусь пригадалася справа Бейліса, який був цадиком хасидів. Суд присяжних не виправдав його, як часто брешуть б-гообрані, а визнав недостатніми докази його вини. Зате визнав, що мало місце ритуальне вбивство. Буквально наступного дня після звільнення бейліс хутко здриснув у Штати, а кошерні, які захопили владу в 1917 році, познаходили й розстріляли всіх, хто доводив у суді винуватість цадика і свідчив проти нього. Отака фуйня, малята.
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Ви б краще вбивствами та грабіжами займались
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8 років?!?!? Хоч якесь падло отримало стільки за паплюження могил бійців АТО чи полеглих на Майдані??? Зовсім охеріли???
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Это страшное преступление за которое надо найти и наказать виновных ..слов нет ...
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А Охендовского отпустили под личные обязательства. Вот так. Шоб он был здоров. Это вам не преступление против Цадика.
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Хуже жидов только поджидовники. Как во времена "революции" 17 года кучкой жидов были приалечены помои народов российской империи, так и сейчас в осколках сересера происзрдит тоже самое.
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