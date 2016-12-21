 Объемы снятия наличных в "Приватбанке" ежедневно составляют 1,5-1,7 млрд грн, - НБУ

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил первый замглавы НБУ Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
По словам Смолия, в настоящее время "Приватбанк" работает в штатном режиме и технических проблем не наблюдается.
"Мы отмечаем стабильную работу банка, без проблем... Объемы снятия наличных в банкоматах вышли на тот режим, который был до перехода "Приватбанка" в государственную собственность. В настоящее время они составляют 1,5-1,7 млрд гривен", - говорит Смолий.
Он добавил, что Национальный банк продолжает подкреплять банк ликвидностью.
В частности, вчера, 20 декабря, в банкоматы были загружены 5 млрд гривен, тогда как сегодня - уже 1,5 млрд гривен.
Замглавы НБУ резюмировал, что прогнозы по уменьшению объемов снятия наличных оправдываются.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Приватбанк отжал у Бени,
Но и Беня тоже вор, -
Вывел денежки в офшор.
Вот потеха! Вот умора! -
Обокрал барыга вора,
Ну, а людям кинут крохи, -
Всё отлично! Жрите, лохи!
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Гройсман талантливий премьер от бога
Гонтарева тоже крутая гражданка
Ети люди костяк нации
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Понимаете да? Работал себе банк, оборачивал бабки, брал у одних, давал в кредитах другим, ни разу никому не отказывал в снятии своих средств, всех всё устраивало, был вне конкуренции... Да какое твое дело, кому и как банк дает кредиты? Это банк, его личная политика, да и вообще, банкиры везде -- богатейшие люди, иначе поганые условия и конкурентная борьба. Банки депозиты не складывают на полочку, а оборачивают их, начисляя клиентам проценты. Лежащие на полке бабки, ни проценты, ни профит банку сами не заработают. Теперь мы наблюдаем как он рассыпается, на него спишутся наши налоги, а потом, очередной непродаваемый барыга его приватизирует, что уже официально объявлено. Эти пидоры держат нас за лохов и греют лапу с неистовой жабой...
зы: Порошенко должен сидеть! Весь его бизнес национализировать!
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Головний рабин України Яків Дов Блайх теж виявився радикалом, - у
Украв 44 мільйони гривень.
Цікаво, його посадять, чи медаль дадуть?
Главному раввину Украины Блайху грозит тюрьма за уклонение от возврата 44 млн грн кредита (ДОКУМЕНТ)
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Главный раввин Украины Яков Дов Блайх
может быть лишен свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества за мошенничество в связи с уклонением от погашения кредита на сумму
свыше 44 миллионов гривен, взятого в «ВАБ Банке».
Несмотря на решение исполнительной службы о принудительном взыскании долга, Яков Дов Блайх уклоняется от погашения задолженности и не намерен возвращать долги банку.
Такой вывод делает ликвидатор банка от Фонда гарантирования вкладов физлиц Марина Славкина в заявлении в Генеральную прокуратуру Украины, датированном 21 июля 2015 года, копией которого располагает редакция.
Как следует из заявления, за 2008-2010 годы Яков Дов Блайх на основании договоров и допсоглашений с «ВАБ Банком» набрал кредитов на сумму свыше 40 млн гривен. Из-за невыполнения обязательств перед банком, задолженность главного раввина Украины перед банком возросла до суммы свыше 44 миллионов гривен.
С апреля 2014 года «ВАБ Банк» начал претензионно-исковую работу с целью принудительного взыскания этого долга.
В ноябре 2014 года суд принимает решение в пользу банка, весной 2015 года исполнительная служба принимает решение о принудительном взыскании задолженности в пользу банка.
«Должником решение суда не выполнено, согласно информации, полученной от представителя Блайха Я.Д., последний пребывает за пределами Украины. Учитывая отсутствие каких-либо денежных поступлений, направленных на погашение (уменьшение) кредитной задолженности Блайха Я.Д., его уклонение от участия в судебных заседаниях и игнорирование вызовов государственного исполнителя, считаем, что есть все основания утверждать об отсутствии у Блайха Я.Д. намерения возвращать предоставленные в кредит денежные средства», - говорится в заявлении в Генеральную прокуратуру.
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