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 За минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, гранатометы и БМП, - штаб

За прошедшие сутки, 20 декабря, боевики осуществили 33 обстрела позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении, по артиллерии, оккупанты обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем - по Талаковке, а по Березовому и Новотроицкому - из гранатометов и вооружения БМП.

Также сообщается, что на луганском направлении из минометов и гранатометов били по Новозвановке, Станице Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Сизое. По Станице Луганький огонь вел снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли из минометов Красногоровку. На Светлодарской дуге применили пушки калибром 122-мм, - пресс-центр штаба АТО

"На донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, что на Светлодарск дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - по Авдеевке и опять же по Луганскому", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки, 19 декабря, боевики осуществили 47 обстрелов по позициям сил АТО.
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А в это время перетрудившаяся зрада взяла себе выходно. Устали. А там два дня типа рабочих и у перед на отдых. И что то мне подсказывает, что не в карпаты и не на черноморское с пзовсим побережьем Украины. Переработались уродцы.
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Смерть расіянським окупантам !!!! Шоб вони падли там усі повиздихали,ці кляті расіянські воші !!!!пвтін-хуйло,зеиля тобі та ко. Бетоном !!!!
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odessa-ua 🇺🇦 ‏@uanews3 10 ч.10 часов назад
В марте 2016 Марков угрожал терактами слабым спецслужбам Германии - сказал сделал.


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https://www.youtube.com/watch?v=Y6OXq478acI

сегодня меня после операции проведывала известная блогерша
FloridaYalta, как всегда меня подвела техника и малый словарный запас слов : ))
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Смотрите как стильно амеры сделали UH-60 для ССО. Очень удачное фото - строго вертухай для десанта. Персонально для МоторСичи.

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