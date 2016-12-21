 За минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, гранатометы и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении, по артиллерии, оккупанты обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем - по Талаковке, а по Березовому и Новотроицкому - из гранатометов и вооружения БМП.
Также сообщается, что на луганском направлении из минометов и гранатометов били по Новозвановке, Станице Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Сизое. По Станице Луганький огонь вел снайпер.
"На донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, что на Светлодарск дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - по Авдеевке и опять же по Луганскому", - сказано в сообщении.
За прошедшие сутки, 19 декабря, боевики осуществили 47 обстрелов по позициям сил АТО.
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В марте 2016 Марков угрожал терактами слабым спецслужбам Германии - сказал сделал.
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сегодня меня после операции проведывала известная блогерша
FloridaYalta, как всегда меня подвела техника и малый словарный запас слов : ))
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