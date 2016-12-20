 "Это явное нарушение Россией обязательств по Минским соглашениям", - Госдеп о событиях под Светлодарском

Как передает Цензор.НЕТ, с таким заявлением выступил во вторник в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает собственный корреспондент Укринформа.
"США глубоко обеспокоены последней вспышкой насилия на востоке Украине", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что недавние события, связанные с попытками российско-сепаратистских сил захватить дополнительную украинскую территорию привели к наибольшему количеству жертв за два дня в период с июня 2015 года.
"Это явное нарушение Россией обязательств по Минским соглашениям. Мы в очередной раз призываем РФ использовать существенное влияние на сепаратистов, чтобы остановить насилие и позволить наблюдателям ОБСЕ получить полный и беспрепятственный доступ", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Кирби также отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает" усилия трехсторонней контактной группы в переговорах о прекращении огня.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давление на Россию": Расширение санкций увеличит расходы на оккупацию Крыма и пресечет деятельность тех, кто поддерживает насилие в Украине, - Минфин США
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Але барига і мудаженка таких натяків типу не розуміє, бо бізнес важливіший.
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19 грудня о 12:256532313
Центр Разумкова провів соціологічне попитування, згідно якого, 51% українців вважає росіян братським народом, а 26% взагалі вважають росіян та українців одним народом.
Звичайно, що після недавніх соціологічних опитувань, щодо політичних вподобань українців, де два паралельних опитування показали абсолютно різні показники, ціна таких опитувань близька до абсолютного нуля. Адже не може так бути, що одне опитування показує перемогу одного кандидата, а інше опитування, що проведене в той самий часовий проміжок, показує перемогу іншого кандидата. Не може так бути, коли нікому не відома партія,яка відзначилась хіба що проплаченими мітингами під НБУ, набирає більший процент, ніж всім відомі і розкручені партійні проекти. Що це, спроба підігрування, чи бажання легкої наживи? Відповідь на це запитання знають лише ті, хто проводив ці опитування. І ось, тепер маємо чергову сенсацію від «соціологів», виявляється кожен другий українець вважає росіян братами. І це після трьох років війни? Сумнівно.
Звичайно, такі результати опитувань викликають сумніви, такі результати викликають багато запитань до інтерв'юерів. Але не можна заперечувати, існування певного проценту громадян України, які незважаючи на війну, та злочини сусідньої держави, вірять у байку про «брацкіє народи».
Хочеться запитати: Люди ви зовсім подуріли? Ви хто взагалі? Як можуть у нормальної, здорової людини, виникати такі думки? Звичайно, є нажаль і колаборанти серед громадян України,які чекають приходу «руцкого міра». Такі наприклад як в ОРДЛО, що взяли в руки зброю, стали на строну ворога і воють проти свої батьківщини. Але основний процент тих, хто вірить у міф про «брацкіє народи», це ті яким все одно. Їх не цікавить ні війна, ні жертви, ні втрати які несе Україна. В когось живуть родичі в РФ, хтось гасає туди на заробітки. Ось портрет тих, кому росіяне «брацкій народ».
Прокиньтесь люди, ваша батьківщина зараз веде тяжку, та кровопролитну війну за незалежність. Вигризає своє право на існування. Ворог відомий, це Російська Федерація. Головна мета ворога знищення України, та українського народу як такого. Ворг не приховує цих свої планів і через своїх маргінальних маріонеток, відкрито озвучує їх. Наприклад заява всім відомого громадянина РФ, ватажка терористів Стрелкова-Гіркіна: «Наша основная цель уничтожить украинскую нацию». Теж саме пише рускій нацист Жучковський. Про це у своєму твіттері пише нацист Охлобистін. І багато інших... Ви скажете що це лише кілька людей? Ні шановні, це політика РФ. І будується вона на на підтримці дій влади з боку населення. Це і є ті 86% підтримки головного злочинця сучасності. Саме ці 86%, формують замовлення для владної верхівки Росії.
Представники саме цих 86% їдуть «убівать хохлов» в Україну. І роблять це добровільно з ентузіазмом. Тож хто вам брат панове? Той хто ставить своює головною ціллю ваше знищення? Якась цікава логіка. Тож прокидайтесь, відкривайте очі. Все що в вас є, це Україна. Для тих кого ви вважаєте «братами», ви «недразумєніє», яке потрібно усунути. Не вірите? А ви подивіться на Алеппо. Цим варварам ви не потрібні, навіть якщо ви будете бігти на зустріч їм з криками про «брацкіе народи». Їм потрібна ваша земля, ваш бізнес,ваше майно. А ви, попри все, для них «тупой хохол», вбити якого, святий обов'язок перед недоімперією.
Дякуйте українській армії, що вона стоїть на шляху цих покидьків. І прозрівайте, прозрівате…https://site.ua/brett.zane/
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У нас тут бюджеты, политики, санкции, а я скажу коротко: вместо лидеров у микрофона нам нужны штабные специалисты, то есть командиры высшего звена, способные не только исполнять приказы, но и воевать за Украину, даже если приказывают иное. Всё.
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