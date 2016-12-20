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 США расширили санкции против России

США расширили санкции в отношении России, которые были введены из-за агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов США.

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"Сегодня Департамент Управления по контролю за иностранными активами казначейства США обновил специальные списки лиц и предприятий, против которых были введены секторальные санкции и другие меры, связанные с конфликтом в Украине с целью исключить схемы их обхода. Одновременно с сегодняшней мерой, Управление казначейства также опубликовало касающееся России и Украины Общее разрешение на некоторые виды сделок с Федеральным Автономным учреждением "Главгосэкспертиза России". Этот документ позволяет проводить определенные незапланированные операции, которые обычно требуют дополнительных запросов, документального оформления, оплат, проведения обзора проектно-конструкторских разработок, разрешений выдаваемых отделениями Главгосэкспертизы на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В санкционный список внесли семь физических лиц и несколько десятков компаний. Под ограничения США попали Евгений Пригожин, Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров и Олег Минаев. Также под санкции попали два судна под российским флагом - "Маршал Жуков" и "Сталинград". Корабли попали в санкционный список впервые.

Ковальчук, Лебедев, Мансуров, Клишин, Минаев и Дедов, как отмечается в сообщении американского Минфина, попали в санкционный список из-за финансвой и технологической поддержки банку "Россия" и подконтрольному ему "Собинбанку". Пригожин, которого называют любимым ресторатором президента России Владимира Путина, попал под санкции из-за "обширных деловых связей" с главой Минобороны России и с компанией, которая занимается проектом строительства военной базы России рядом с украинской границей.

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Также были проработаны санкции в отношении компании НОВАТЭК, которая уже находится под ограничениями со стороны Вашингтона (в документе перечислены все его 26 дочерних подразделений).

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите ЕС Польша и Великобритания предлагали ужесточить санкции против РФ: "Инициатива не нашла достаточной поддержки, но мы еще вернемся к этому вопросу"

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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,,,.. cтекломой треба налить / разлить на стул --..поцелуют
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Алєні, справжнє прізвіще вашого "яроша" - міхаем Аарош
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реквизиты получателя / отправителя , плиз , в студию , , ничего личного , бизнес , его величество
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Профессор Преображенский - "атавизм" :D

https://youtu.be/U5nraklnaKg
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предлагаешь покинуть цензор ? , из-за ютуба ? не патриотично , ,
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Нефтерудовоз "Маршал Жуков" под санкциями. Никогда ему не войти в воды Потомака. Всё теперь кирдык России.
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А я вот не понимаю, Обама, которому меньше месяца осталось управлять страной,-санкции вводит, Трамп который скоро место его займёт- исключил Россию из списка угроз Америки... Театр абсурда!
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США самая развитая, самая могущественная, демократическая, свободная страна и делает с отсталой, недоразвитой РФ что хочет. Хочет, в угол поставит, хочет раздавит или расчленит на части. Поэтому я поддерживаю расширение санкций против страны агрессора, окуппанта.
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Абама вроде пару лет назад уже заявлял, что разнёс экономику России в клочья.
А нехорошая Россия по крайней мере в одной области - IT технологиях - оказались на голову выше США. Абаме даже в Кремль звонить пришлось с просьбой не вмешиваться в выборы.
Война в Сирии - всё мировое сообщество во главе с США умоляли не бомбить Алеппо - а сделать ничего не смогли.
Ну и что ещё может самое демократичное государство против в виде джентльмена супротив хулигана с дубинкой?
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Но по всему, при новой Администрации отношение к России, будет иным. Слишком радикальные перестановки... Только если Трамп решил какой то выход в отношениях с Китаем найти, то как себя вести России? На двух стульях не усидишь!
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С Китаем уже проблемы. Спорные острова Китай не уступит, а США отступиться не может, иначе придётся союзников бросать.
Кроме того, Трамп пообещал начать выводить американские производства из Китая. Опять конфликт.
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Разговоры про вывод производства из Китая, да да, даже Трамп понимает что это нереально ввиду глобализации всего и вся, но для электората это звучало хорошо и сработало.
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Как раз Трамп, как реальный буржуй, понимает, что расположение своих производств на территории, не подотчётной США, может сильно аукнуться.
Просто вывести трудно. Это же не вытаскивание заводских стен в США, а строительство новых производств. И вот теперь посмотрим, насколько Трамп балабол.
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Я про тоже, Тайвань, производство, острова, тут ещё этот "батискаф"!) Ну китайцы отдали его, но я думаю, что такие на Алиэкспрессе появятся в течении месяца, и цена у них будет баксов 200.)
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Обама щось не Рейган.
У нас тут бюджеты, политики, санкции, а я скажу коротко: вместо лидеров у микрофона нам нужны штабные специалисты, то есть командиры высшего звена, способные не только исполнять приказы, но и воевать за Украину, даже если приказывают иное. Всё.
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