 США расширили санкции против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов США.
"Сегодня Департамент Управления по контролю за иностранными активами казначейства США обновил специальные списки лиц и предприятий, против которых были введены секторальные санкции и другие меры, связанные с конфликтом в Украине с целью исключить схемы их обхода. Одновременно с сегодняшней мерой, Управление казначейства также опубликовало касающееся России и Украины Общее разрешение на некоторые виды сделок с Федеральным Автономным учреждением "Главгосэкспертиза России". Этот документ позволяет проводить определенные незапланированные операции, которые обычно требуют дополнительных запросов, документального оформления, оплат, проведения обзора проектно-конструкторских разработок, разрешений выдаваемых отделениями Главгосэкспертизы на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В санкционный список внесли семь физических лиц и несколько десятков компаний. Под ограничения США попали Евгений Пригожин, Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров и Олег Минаев. Также под санкции попали два судна под российским флагом - "Маршал Жуков" и "Сталинград". Корабли попали в санкционный список впервые.
Ковальчук, Лебедев, Мансуров, Клишин, Минаев и Дедов, как отмечается в сообщении американского Минфина, попали в санкционный список из-за финансвой и технологической поддержки банку "Россия" и подконтрольному ему "Собинбанку". Пригожин, которого называют любимым ресторатором президента России Владимира Путина, попал под санкции из-за "обширных деловых связей" с главой Минобороны России и с компанией, которая занимается проектом строительства военной базы России рядом с украинской границей.
Также были проработаны санкции в отношении компании НОВАТЭК, которая уже находится под ограничениями со стороны Вашингтона (в документе перечислены все его 26 дочерних подразделений).
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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https://youtu.be/U5nraklnaKg
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А нехорошая Россия по крайней мере в одной области - IT технологиях - оказались на голову выше США. Абаме даже в Кремль звонить пришлось с просьбой не вмешиваться в выборы.
Война в Сирии - всё мировое сообщество во главе с США умоляли не бомбить Алеппо - а сделать ничего не смогли.
Ну и что ещё может самое демократичное государство против в виде джентльмена супротив хулигана с дубинкой?
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Кроме того, Трамп пообещал начать выводить американские производства из Китая. Опять конфликт.
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Просто вывести трудно. Это же не вытаскивание заводских стен в США, а строительство новых производств. И вот теперь посмотрим, насколько Трамп балабол.
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У нас тут бюджеты, политики, санкции, а я скажу коротко: вместо лидеров у микрофона нам нужны штабные специалисты, то есть командиры высшего звена, способные не только исполнять приказы, но и воевать за Украину, даже если приказывают иное. Всё.
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