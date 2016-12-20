 На счетах "Приватбанка" 15,2 млрд грн: за вчера с банкоматов были сняты 2 млрд грн, - НБУ

Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Было оглашено, что Национальный банк в понедельник выделил "Приватбанку" рефинансирование 15 млрд гривен.
При этом Рожкова отметила, что все банкоматы банка наполнены наличными средствами и они работают бесперебойно.
Также она добавила, что 19 декабря население сняло с карточек "Приватбанка" порядка 2 млрд гривен, а на счетах банка находится 15,2 млрд грн.
"За вчерашний день с банкоматов "ПриватБанка" было снято 2 млрд грн. Мы пока не имеем информации, сколько было снято с банкоматных сетей других банков. Но мы эту информацию должны получить от платежных систем, потому что мы в них пригласили эту информацию. Эта сумма превышает средний объем снятия в обычные дни", - цитирует Рожкову "112 Украина".
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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наівний
МВФ дасть догоне ще раз дасть
Та офшорні змащують лижі, виводять все, Коломойский поняв це і перший звалив при цьому домовився з цими Корупціонерами що мол я віддаю а ви не кидаєте на проізвол і даєте народу Новий 2017 рік зустріти спокійно
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Герой України пристрелив рююцьке гівно у виді посла...так йому і сказав пошольти...)))
Наші дали пизди сепарам під Дебалею...і забрали ще кілометр Української землі...)))
Україна випустила новий літак ...)))
А свиноруси приповзли на поклон і просять продати ракети Воевода...)))
Хватить шмарклі тут мастить...
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фейковый эккаунт к бене отношения не имеет, там работает группа авторов.
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Люди кинулись снимать свои зарплаты, стипендии и пенсии, которые им начислили за месяц или два. Сегодня завтра снимут свои пенсии и стипендии и на этом их деньги на карточках закончатся. Это текущие счета. Они бы их все равно сняли, но не за 1 или 3 дня, а например в течении месяца. А так снимают люди с карточек за три дня то, что ранее при обычной ситуации снимали за месяц. Поверьте не все пенсионеры и работники в первые же дни все снимали ранее под чистую, в отличие от сегоднешней ситуации. Я проблемы не вижу. После завтра им уже нечего будет снимать, так как все то что им начислили - они снимут.
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Если Коломойский виноват, выводя миллиарды $ из СВОЕГО банка незаконно - накажите его! Но почему за 2,5 года НБУ во главе с охеревшей дояркой, который обязан как раз подобные схемы отслеживать и пресекать, не ударил палец о палец? Почему президент ничего не сделал ранее? Не знал? ВРАНЬЁ!!! Он должен сидеть вместе с подельниками. Подобный масштаб рейдерства и наглого отжима за счет всего народа уже не прокатит. Подозреваю, что окончится уже не говорливым Майданом, а фонарями и тюрьмами
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или "державные" мужи держат нас за дураков?
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Зато потом в связи с национализацией все граждане Украины будут принудительно через государство вносить свои средства, чтобы восстановить пустой банк,(к которому может даже и отношения никакого не имели), компенсируя нынешнее спасение кем-то немалых денег.
Вообще-то давно, наверное, можно было наложить арест на операции этого банка (с большими деньгами хотя-бы).
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Кому нужны эти подковерные игрища и какой идиот будет оставлять свои кровно заработанные этим проходимцам?
Правильно делают,что забирают......если успеют.
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