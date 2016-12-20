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Все про:национализация (104) НБУ (4110) Рожкова Екатерина (11) Приватбанк (93)

 На счетах "Приватбанка" 15,2 млрд грн: за вчера с банкоматов были сняты 2 млрд грн, - НБУ

Национальный банк констатирует наличие 15,2 млрд гривен на корсчете национализированного "Приватбанка".

Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Было оглашено, что Национальный банк в понедельник выделил "Приватбанку" рефинансирование 15 млрд гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "ПриватБанке" накопилось около 500 тыс. отложенных платежей юрлиц, - НБУ

При этом Рожкова отметила, что все банкоматы банка наполнены наличными средствами и они работают бесперебойно.

Также она добавила, что 19 декабря население сняло с карточек "Приватбанка" порядка 2 млрд гривен, а на счетах банка находится 15,2 млрд грн.

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"За вчерашний день с банкоматов "ПриватБанка" было снято 2 млрд грн. Мы пока не имеем информации, сколько было снято с банкоматных сетей других банков. Но мы эту информацию должны получить от платежных систем, потому что мы в них пригласили эту информацию. Эта сумма превышает средний объем снятия в обычные дни", - цитирует Рожкову "112 Украина".

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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А через тиждень, коли народ вичистить все, Петя і Грося звинуватять цей самий народ в дестабілізації.Скажуть: а шо ж ви хотіли?
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Шо ви ниете., .нічого не сталось поганого...Бене дали отступні щоб він у%бав і не шантажував країну...МВФ тепер закачае бабки... ще один олігарх пішов на%уй з України...)))
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наівний

МВФ дасть догоне ще раз дасть

Та офшорні змащують лижі, виводять все, Коломойский поняв це і перший звалив при цьому домовився з цими Корупціонерами що мол я віддаю а ви не кидаєте на проізвол і даєте народу Новий 2017 рік зустріти спокійно
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ООН прийняла резолюцію що рююцьня окупант...
Герой України пристрелив рююцьке гівно у виді посла...так йому і сказав пошольти...)))
Наші дали пизди сепарам під Дебалею...і забрали ще кілометр Української землі...)))
Україна випустила новий літак ...)))
А свиноруси приповзли на поклон і просять продати ракети Воевода...)))
Хватить шмарклі тут мастить...
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Считаю что банк отжали. Про любой другой банк, когда были проблемы с ликвидностью,все газеты писали про проблемы снятия наличности с банкоматов и корпоративных переводов. А тут просто сказали пипец!!!! И не забываем через пол года собираются продать , а у него разветвленная сеть и другие преимущества. Во вторых раньше газеты писали ,что коломойский смог реструктуризировать долги перед иностранными инвесторами и все хвалили банк приват. Во вторых как узнать что деньги он ступил, украинские или иностранные, соответственно кто- то должен начать судебное разбирательство! А тут тишина!!!!! А в тихом омуте черти водятся!!!!!
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Коломойский в фейсбуке написал,что это не национализация,а классическое рейдерство.
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у бени нет фэйсбука.
фейковый эккаунт к бене отношения не имеет, там работает группа авторов.
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Уже пытался объяснить. Статья эта короткая и без пояснений.
Люди кинулись снимать свои зарплаты, стипендии и пенсии, которые им начислили за месяц или два. Сегодня завтра снимут свои пенсии и стипендии и на этом их деньги на карточках закончатся. Это текущие счета. Они бы их все равно сняли, но не за 1 или 3 дня, а например в течении месяца. А так снимают люди с карточек за три дня то, что ранее при обычной ситуации снимали за месяц. Поверьте не все пенсионеры и работники в первые же дни все снимали ранее под чистую, в отличие от сегоднешней ситуации. Я проблемы не вижу. После завтра им уже нечего будет снимать, так как все то что им начислили - они снимут.
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Александр ГумировВчера в 16:25 · Для тех, кто не до конца разобрался что произошло с Приватбанком, постараюсь объяснить коротко и просто.Афёра выглядит следующим образом. Есть офигенно привлекательный бизнес - Приватбанк. Некий олигарх при власти (назовем его П) решил отжать Приватбанк у олигарха без власти (назовём его К). К сопротивлялся как мог, но понял что деваться от П некуда. Тогда он выкачал из Приватбанка всё, что можно было выкачать. По слухам, это 5 млрд. долларов. И действующий, но пустой банк, отдал государству. Государство теперь за государственные деньги (по слухам - примерно 6-7 млрд. долларов, принадлежащих Народу Украины) прокачает Приватбанк, очистив его от всех проблем. Очищеный Приватбанк будет выставлен на продажу и П купит его за 0,1 млрд. гривен. Примерно как-то так.Вывод: К и П охуели до невозможности. А мы, лохи, стерпим.П. С. Янукович обалдел от упущенных возможностей.
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да януковичу просто мозгов для этого не хватило! он же малограмотный))) так что знание - это сила!
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Да, Наталья, согласен. У Коломойского отжали Аэросвит, Укрнафту, теперь - Приватбанк. Очень уж однотуровому кучерявому хряку мешал несговорчивый и самостоятельнй олигарх-конкурент. Причем банк работал прекрасно, создал уникальные сервисы и привлек половину населения страны и предпринимателей. Теперь окружение гаранта - покровителя и организатора коррупции, всякие кананеньки-березеньки-грановские-мартыненьки... присосутся к миллиардным средствам, выделенным на рефинансирование (кстати, из средств налогоплательщиков, т.е. наших), с помощью левых схем украдут половину, потом украдут непосредственно из банка, обанкротив его, потом за копейки продадут его наиболее преданному и умело делящимуся с главным вором подельнику.
Если Коломойский виноват, выводя миллиарды $ из СВОЕГО банка незаконно - накажите его! Но почему за 2,5 года НБУ во главе с охеревшей дояркой, который обязан как раз подобные схемы отслеживать и пресекать, не ударил палец о палец? Почему президент ничего не сделал ранее? Не знал? ВРАНЬЁ!!! Он должен сидеть вместе с подельниками. Подобный масштаб рейдерства и наглого отжима за счет всего народа уже не прокатит. Подозреваю, что окончится уже не говорливым Майданом, а фонарями и тюрьмами
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такое впечатление, что хосударство опять оказалось "нехотово" - неужели это так непредсказуемо, что в кризисной ситуации люди спешат спасти свои сбережения?
или "державные" мужи держат нас за дураков?
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На долго этих бабок не хватит, если народ будет изымать по 2 млрд налом.
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Кто-то уже спас свои деньги и немалые.
Зато потом в связи с национализацией все граждане Украины будут принудительно через государство вносить свои средства, чтобы восстановить пустой банк,(к которому может даже и отношения никакого не имели), компенсируя нынешнее спасение кем-то немалых денег.
Вообще-то давно, наверное, можно было наложить арест на операции этого банка (с большими деньгами хотя-бы).
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Приват - очередное "отжатие", страну ведут в пропасть, что обидно до слез....прослушала интервью Онищенка, может он и агент кремля, но он говорит правду, его задачи как агента может и состояли что накопать доказательств о корупции и передать США, что б те отказались помогать Украине... а ведь все так и будет, от нас все отвернуться и х..ло нас сожрет с потрохами.....порошенко остановись, украинский народ тебе доверил страну...а ты кроме матер. интереса ничего не видишь....
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https://www.youtube.com/watch?v=VaP25N2No4k - Компра на порошенка от онищенко...
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Ой бл..! Навіщо я вчора той крем для взуття купляв!!! Капець тепер привітбанку.
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Вчера вечером видел два пустых банкомата привата- ненавижу наше дебильное население
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Якщо хтось вважає владних мужів дурнями , вони є недалекими людьми. Думаєм логічно ,де ж це владні мужі тримають гроші ? . В офшорах , в золоті , яке тримають в глечиках і в доларах з євро , які тримають під матрасами або в 3 літрових банках, в винах , машинах , картинах і тд. Тааак , закликальник , власник грошей в офорах , в доларах під матрасом, в картинах і тд. , говорить не панікувати і що все буде добре. Але в нього ж все в валюті , в золоті, в картинах, в квартирах і тд. , то чому в " пересічного", має бути по іншому ? . До того ж логіка підказує , в владних мужів вже готові "лижі" , на яких стають за 5-10 хвилин і тю-тю, так як вони тут на заробітках і їх тут нічого не тримає. А що "пересічним" ? . Якщо є , зняти , перевести в долари , або в євро, а на частину купити військову форму і бути готовими до активних дій зв сторони Орди. Чому тримати в валюті , та тому що в випадку повномаштабної війни , потрібно буде підтримувати захисників України. Доречі плани Орди вже озвучені якимось мудаком з МЗС Мордору.
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А кому понравятся такие маневры.....отжали успешный банк,типа "национализировали",потом идет инфа,что Приват сольют с нищим Ощадбанком,где тихонько тырит пышный дружок яйценюхнутого,потом ВДРУГ Данилюк заявляет,что Приват собираются продать через полгода(!!!!????).Почему не продали сразу?
Кому нужны эти подковерные игрища и какой идиот будет оставлять свои кровно заработанные этим проходимцам?
Правильно делают,что забирают......если успеют.
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