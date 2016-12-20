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 За минувшие сутки погиб 1 украинский воин, 9 - ранены, 8 - контужены, - спикер АТО

1 украинский военнослужащий погиб, 9 - ранены, 8 - контужены в ходе АТО 19 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий у нас, к сожалению, есть потери. Погиб один украинский военнослужащий, еще девятеро наших воинов получили ранения. Кроме того, восемь украинских военнослужащих били контужены в результате боевых действий. Все эти ранения военнослужащих произошли на Светлодарской дуге", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 украинских воинов погибли, один пропал без вести в результате боев под Светлодарском 18 - 19 декабря, - журналист

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.


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