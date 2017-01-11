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Все про:ГПУ (7950) расследование (1802) Савченко (2387) халатность (24) военнослужащие (3078) Военная прокуратура (403)

 Начато досудебное расследование по факту боя, в котором Савченко попала в плен, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Военная прокуратура Украины начала досудебное расследование по поводу боя 17 июня 2014 года, в котором Надежда Савченко попала в плен.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, это следует из ответа Генеральной прокуратуры Украины на журналистский запрос.
савченко
"... Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины, за фактом халатного отношения служащими лицами военной части В0624 к службе, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели 16 военнослужащих, попадания 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захвата, 17.06.2014 в районе г. Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной военной части", - сказано в документе.

В0624 - воинская часть батальона "Айдар". В январе 2015 года номер части был изменен.

Как отмечается, в рамках указанного уголовного производства обвинений никому не выдвинуто.

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Ранее на пресс-конференции лидер организации "Развитие украинской молодежи" Евгений Господинюк заявил, что досудебное расследование открыто военной прокуратурой Харьковского гарнизона против Надежды Савченко за военную халатность.

Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 28 ноября.

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"Начато досудебное расследование по статье 425 УК - "халатное отношение к военной службе", - отметил он, предоставив соответствующее письмо из Военной прокуратуры.

савченко

Господинюк отметил, что его организация подавала заявление в Военную прокуратуру на основании свидетельств бойцов, служивших вместе с Савченко.

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По его словам, активистам не известно, на каком этапе находится данное расследование.
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Интересно, а как они Героя Украины теперь посадят??? Ведь героя она получила, я так понимаю после всех кропотливых проверок и стязании. А раз так, то получается чиста гадя.
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А если Герой Украины кого-нибудь ограбит или пришьет в темном подъезде? Что ж, не сажать его, потому что он Герой? Героя Гадя получила за одно, а сядет за другое.
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Нет мои друг. Как раз героя она получила за это. Причем здесь ограбить или пришить? Ведь после получения героя она никого не убила ведь?
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в котором Савченко попала в плен

Пора, как при Сталине: Попал в плен - расстрел ?
.
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...та неее....., надо всех кто прошел вербовку ФСБ,
отправлять в Раду, правительство, а еще лучше
сделать из завербованного агента Президента Украины...(
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Задрали уже ватные тролли,
которые чтобы замылить любой разговор о своих агентах,
переводят стрелки на Шоколадного барыгу...
Мне вон, Пэтя и самому не шибко нравится,
но нах. он дался ольгинским троллям?
Скорее всего козломордые бесятся от того,
что шоколадный, защищает свои активы в Украине...
В отличии от Троянской Кобылы - которая готова
слить Хуйлу все - лишь бы ей в карман что-то капнуло...
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Опс...вот уже и "расчет" начался. Это еще покруче, чем при "папередниках" будет.
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ну да, результат будет такой же, как по перестрелке корда и гфс.
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Lenj ritsa v arhiv, no kak tam bilo, jesli ne osjibajus - vracjei posilali, no izvinite, specialisti dolzjni videtj - golodovka eto ili prosto na diete persona, to sjto tam drugih obmanuli, kto ne vstrecjalsa licjno eto jasno - eto kak dva paljca ob asfaljt, mozjno ljubova tak obmanutj.
Potom, konsul, on vstrecjalsa ili, net, ok, on ne medik i ne mozjet na glaz eto vsio ustonovitj, sjto s personoi.
nado priznatj, govorjasjcjaja losjadj bila prava, mozjet jedinstvenij raz no prava - kogda skazal - strannaja golodovka, s vesma kruglimi sjcjokami (nu ili kak to tak on skazal, smisl serovno jasen)
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da bili vstrecji: Сейчас с Надеждой будет встречаться её сестра Вера и консулыИсточник: http://censor.net.ua/n377585
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A vot i ta kotoraja golodovala, vsio nahoditsa v arhive, kstati, tam odna interesnaja vesjcj csplivajet - bilo ocjenj mnogo takih, kotorije nu zuj ocjenj za gadjku zastupalis, no vot sjto porozjajet, etih nikneimov teperj pocjti i netu - inetresno, net?

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Vot naprimer odin vangoval:

Савченко, если вернется в Украину , молчать не станет и будет называть вещи своими именами. Зная ее авторитет и всенародную любовь к ней Украины , в гробу Порошенко видел ее на свободе. Ее то уж точно не назовешь агентом.

teperj konesjno ponjatno - kakoi mesedzj on posilal i k cjemu eto bilo orientirovanno.
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Ну, она это предвидела. Она говорила, что ее будут судить еще и в Украине. При нынешней гнилой власти этого следовало ожидать. Мажорам и прощелыгам всех мастей она как кость поперек горла, поэтому мажоры и бесятся, увидев реальную опасность для своих задниц.
Обсырающие Савченко грязные рты принадлежат либо правящей касте, либо их холуям, либо их детям-мажорам, либо минстецям, либо офисным дурачкам, которым надо "быть в тренде".

Простые же люди, которых большинство, поддерживают Савченко полностью.
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Да на цензоре уйма быдла, поддавшегося на манипуляции подстилочных СМИ. Навряд ли они хотя бы смотрят её интервью целиком. Среднестатистический цензоровец читает заголовок с вырезанной из контекста говно-журналистами фразой и бежит строчить гневные посты о Гаде.
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Это ущербное поколение, живущее в соцсетях и планшетах. Оно выведено как раз для этого - быть покорными тому, что вещается из соцсетей.
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Блин, сколько курить-то можно? Большинство простых людей поддерживают Гадю полностью.Да тут уже не конопля ,а что-то потяжелее.
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Я стесняюсь спросить.. а в категорию каких людей входят например волонтёры, Сейчас -90% бойцов на "нулёвке" , большинство "Айдара" , 93-я и 90-я бригады ВДВ ? Единственный полный кавалер (на все ВСУ) ордена БХ .герой АТО ?( запамятовал фамилию парня) Они мажоры? Минстецы..? Получается так! Потому что они говорят обратное.. На всю страну! Они в глаза обвиняют Надежду Савченко в мародёрстве , в ходе которого её и схватили за пиздень..И взяли потому что - толпой на криминал не ходят! Был бы бой тогда если бы она не была одна..с парой таких же.. Большой вопрос - что она там на том месте делала ВООБЩЕ??Это место было вообще вне всяких задач.. Бойцы настаивают на расследовании, прилюдно, на своих свидетельствах и ответственности за обвинения в суде! Они готовы хоть сейчас! И вопросов там очень много..Так кто минстець ? Минподхуйловник?
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Недавно вся Украина в едином порыве требовала освободить Савченко,считала дни ее голодовок,адвокат переходил чуть ли не на часы жизни,депутат,герой..а теперь все кричат Россия виновата,обманула...разве ж россияне не говорили,не голодает,сидит тихо..не верили..
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ошиблись, бывает. вон вы на хуйла поставили, и ничего до сих пор на него дрочите
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вот-вот...давно нужно начать расследование по Савченко.А началом её конца как раз и следствие по очень уж сомнительному аресту и ещё более невероятной перевозки её в РФ.Как боевая единица Савченко вообще не представляла большого интереса для спецслужб,а вот поди ж ты-в российскую тюрьму.А полковников и полполковников из числа пленных,которые и как материал для спецслужб,и как пленно-разменный фонд были куда интересней-в полвалы Донецка...Странно,по меньшей мере..
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Главная издержка демократии,-это то,что честные и порядочные скромно молчат внизу ,а все дерьмо шипит и пениться на поверхности! Да! Подставили президента....поторопился он с медалькой для хероини. А ,ведь темных пятен в её "подвиге" было предостаточно! Теперь угомонить новоявленную "жанну" будет не просто.Она еще и на трон полезет (от очередной партии защитников "простых и сирых"... А ДУРАКОВ ,К СОЖАЛЕНИЮ,ПАЧКИ НЕ РАСПЕЧАТАННЫЕ. Тьфу!
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ага, подставили.. если бы не захотел сам попиариться, не подставили бы
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Что,Савченко-снова агент кремля?В тюрьму ее,барыгу оффшорну, вертолёт у ей отобрать,её медальку присвоить бритоголовому,депутатства лишить и в харковскую камеру Юльки на пожизненно!Нифига се-президентом,если народ скажет!Какой народ-здесь тебе молдавская мафия-сцарём х@лом назначена на вечное княжение ,а не Америка троянская-геройством Надежды восхищённая.Век Воли не видать!Чуть не забыл,и сенаторам звони,чтоб санкции на неё и колодки железные!Бу-га-га-га!
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А ещё как из-за неё пострадали, погибли ребята в Ираке. И на чьей стороне она была на Майдане! Она же вредитель, вражина......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачато досудебное расследование по факту боя, в котором Савченко попала в плен, - ГПУ. ДОКУМЕНТ
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