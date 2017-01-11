 Начато досудебное расследование по факту боя, в котором Савченко попала в плен, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, это следует из ответа Генеральной прокуратуры Украины на журналистский запрос.
"... Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины, за фактом халатного отношения служащими лицами военной части В0624 к службе, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели 16 военнослужащих, попадания 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захвата, 17.06.2014 в районе г. Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной военной части", - сказано в документе.
В0624 - воинская часть батальона "Айдар". В январе 2015 года номер части был изменен.
Как отмечается, в рамках указанного уголовного производства обвинений никому не выдвинуто.
Ранее на пресс-конференции лидер организации "Развитие украинской молодежи" Евгений Господинюк заявил, что досудебное расследование открыто военной прокуратурой Харьковского гарнизона против Надежды Савченко за военную халатность.
Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 28 ноября.
"Начато досудебное расследование по статье 425 УК - "халатное отношение к военной службе", - отметил он, предоставив соответствующее письмо из Военной прокуратуры.
Господинюк отметил, что его организация подавала заявление в Военную прокуратуру на основании свидетельств бойцов, служивших вместе с Савченко.
По его словам, активистам не известно, на каком этапе находится данное расследование.
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Пора, как при Сталине: Попал в плен - расстрел ?
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отправлять в Раду, правительство, а еще лучше
сделать из завербованного агента Президента Украины...(
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которые чтобы замылить любой разговор о своих агентах,
переводят стрелки на Шоколадного барыгу...
Мне вон, Пэтя и самому не шибко нравится,
но нах. он дался ольгинским троллям?
Скорее всего козломордые бесятся от того,
что шоколадный, защищает свои активы в Украине...
В отличии от Троянской Кобылы - которая готова
слить Хуйлу все - лишь бы ей в карман что-то капнуло...
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Potom, konsul, on vstrecjalsa ili, net, ok, on ne medik i ne mozjet na glaz eto vsio ustonovitj, sjto s personoi.
nado priznatj, govorjasjcjaja losjadj bila prava, mozjet jedinstvenij raz no prava - kogda skazal - strannaja golodovka, s vesma kruglimi sjcjokami (nu ili kak to tak on skazal, smisl serovno jasen)
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Савченко, если вернется в Украину , молчать не станет и будет называть вещи своими именами. Зная ее авторитет и всенародную любовь к ней Украины , в гробу Порошенко видел ее на свободе. Ее то уж точно не назовешь агентом.
teperj konesjno ponjatno - kakoi mesedzj on posilal i k cjemu eto bilo orientirovanno.
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Обсырающие Савченко грязные рты принадлежат либо правящей касте, либо их холуям, либо их детям-мажорам, либо минстецям, либо офисным дурачкам, которым надо "быть в тренде".
Простые же люди, которых большинство, поддерживают Савченко полностью.
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