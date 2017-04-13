EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132804

В связи с тем, что сейчас модно всё переименовывать, предлагаю всё называть своими именами. Например "Киевэнерго" переименовать в "Ахметовэнерго", а "Киевоблгаз" - в "Фирташоблгаз".

15
116
 
 Старый зольдат
18.04.2017
  787
 Ахметов (335), Фирташ (60)
 ТОП недели

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал"
В. Путин, президент России в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при новом президенте "еще хуже, чем при предыдущем президенте"
(А при Обаме Путину и россиянам жилось лучше)

15
217
 
 13.04.2017
  2771
 Путин (23642)

"Такими всякими высказываниями Гройсман напоминает... Знаете, такая есть упаковочная пленка - там, где пупырышки... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана - такая себе громкая пупырышка, на которую можно нажать, она лопается, и на этом все"
Ю. Тимошенко, лидер фракции "Батькивщина"
(Ответный ход за Гройсманом: дернет за косу или портфелем по голове?)

11
213
 
 14.04.2017
  2227
 Тимошенко (25378)

"Если мы будем поступать, как предписано Иисусом: любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. Будет экономический рост, который правительство никак не может найти, и технический прогресс"
С. Глазьев, советник президента РФ
(С таким блестящим и реалистичным экономическим планом Россия может спать спокойно. И вечно)

4
04
 
 18.04.2017
  289
 Глазьев (121)
Все цитаты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыВ связи с тем, что сейчас модно всё переименовывать, предлагаю всё...
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти