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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132800

С избранием Насирова президентом Федерации дзюдо Украины появилось чувство, что нас опять кинут.. Как минимум через бедро..

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 rezerv
18.04.2017
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 коррупция (612), Насиров (25)
 ТОП недели

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал"
В. Путин, президент России в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при новом президенте "еще хуже, чем при предыдущем президенте"
(А при Обаме Путину и россиянам жилось лучше)

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 13.04.2017
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 Путин (23642)

"Такими всякими высказываниями Гройсман напоминает... Знаете, такая есть упаковочная пленка - там, где пупырышки... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана - такая себе громкая пупырышка, на которую можно нажать, она лопается, и на этом все"
Ю. Тимошенко, лидер фракции "Батькивщина"
(Ответный ход за Гройсманом: дернет за косу или портфелем по голове?)

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 14.04.2017
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 Тимошенко (25378)

"Если мы будем поступать, как предписано Иисусом: любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. Будет экономический рост, который правительство никак не может найти, и технический прогресс"
С. Глазьев, советник президента РФ
(С таким блестящим и реалистичным экономическим планом Россия может спать спокойно. И вечно)

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 18.04.2017
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 Глазьев (121)
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Цензор.НЕТАнекдотыС избранием Насирова президентом Федерации дзюдо Украины появилось...
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