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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132775

Наши люди отмечают Пасху до последнего яйца

2
53
 
 Евгений Цуканов
18.04.2017
  206
 Пасха (0)
 ТОП недели

На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепочку назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат…

88
492
 
 YV
14.04.2017
  3606
 Россия (70002)

«Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу», - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кто-нибудь скажите ему, что он зависит от народа Украины!!! ©

75
984
 
 YV
13.04.2017
  4274
 Гройсман (2822)

Увидев, кто заменил Чуркина в ООН, теперь все с ужасом ждут смерти Путина.

67
1380
 
 Евгений Цуканов
14.04.2017
  4419
 ООН (2043)

В связи с последними и не совсем приятными событиями, в Москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп оказался агентом Госдепа.

63
467
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  4211
 Клинтон Хиллари (179), Трамп (1006)

Все “друзья” путина поочередно вонзали ему в спину ножи. Некоторые даже по нескольку раз. И только Трамп догадался воткнуть путину в спину томагавк. Говорят, что Томагавком оно вернее.

58
462
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3584
 Путин (23639), Трамп (1006)

Питерские казаки лишили Трампа звания есаула.

Ночью Трамп с трудом уснул - он теперь не есаул.
Он без сабли и коня - вот такая вот фигня.

57
562
 
 rezerv
13.04.2017
  3540
 Трамп (1006)

США предъявили РФ ультиматум из-за Сирии. В ожидании ответных шагов России напряглись российские пенсионеры, инвалиды и сироты.

56
359
 
 YV
12.04.2017
  3857
 Россия (70002), США (12391)

Новый постпред РФ при ООН выглядит таким козлом, что на его фоне даже Лавров выглядит почти интеллигентной лошадью.

54
357
 
 YV
14.04.2017
  2435
 ООН (2043)

Если бы можно было экспортировать зависть, ксенофобию и мракобесие, Россия была бы богатейшей страной мира.

53
760
 
 YV
15.04.2017
  3982
 Россия (70002)

В России производство водки выросло на 66% с начала 2017года.
Хрен они встанут с кален!

52
658
 
 YV
13.04.2017
  2960
 Россия (70002)

Уже 17 лет водит по 1/6 части суши новоявленный плешивый "мессия" оболваненное им стадо... за нос.

52
456
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3718
 Путин (23639)

Если бы мы провели медреформу, то люди в Украине жили бы 78-80 лет, - Гройсман.

Если бы вы вообще провели хоть одну реформу, хоть какую-то, но таки реформу, то люди в Украине жили бы 88-90 лет, - Соломон Маркович.

52
557
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3506
 Гройсман (2822)

Трамп задает Путину резонный вопрос
- Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними, то почему ваши жены, дети живут не у них, а у нас?

51
455
 
 YV
15.04.2017
  2531
 Путин (23639), Трамп (1006)

Гоголевские упыри в Совбезе ООН:
-Посмотри на меня, что ты глаза отводишь ! Поднимите мне вето...

51
455
 
 систематик
14.04.2017
  4429
 ООН (2043)

НОВОСТИ РыГИОНОВ

А вчерась Сашка Вилкул букетик цветов в Кривом Роге на могилу погибшим во Второй Мировой Войне возлагал. ВОСЕМЬ раз подряд. Но так и не возложил. Видать жаба задавила. Себе букетик оставил. С ЧЁТНЫМ числом цветов. Ждёмссссс.....

51
354
 
 Старый зольдат
14.04.2017
  2740
 Вилкул Александр (303)
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