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РУССКИЕ О РОССИИ И РУССКИХ
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная", - Алексей Толстой.
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев", - Михаил Булгаков.
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость", - Максим Горький
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете", - Иван Тургенев.
"Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения", - Федор Достоевский.
"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное", - Карл Густав Юнг.
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами", - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
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