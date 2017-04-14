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Однажды к Кролику ( из "Винни-Пуха") подошли и спросили:
- Что вы думаете про Владимира Владимировича Путина?
- Владимир Владимирович Путин, - грамотный стратег, оптимально выбирающий пути развития России, великолепно проявивший себя в подборе и расстановке компетентных руководителей на ключевые посты в стране, и умеющий вовремя отправить их в отставку.
А что Кролик подумал на самом деле, так никто и не узнал - потому, что он был очень воспитанный...
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