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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132750

Путин пригрозил, что еще один налет "Томагавками" и Россия уничтожит все: сыры, помидоры, хамон, салями и наконец - Воронеж.

14
115
 
 Сергей76
17.04.2017
  488
 Путин (9942)
 ТОП недели

На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепочку назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат…

86
490
 
 YV
14.04.2017
  3296
 Россия (69975)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

75
479
 
 YV
11.04.2017
  4444
 Россия (69975)

«Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу», - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кто-нибудь скажите ему, что он зависит от народа Украины!!! ©

74
983
 
 YV
13.04.2017
  4046
 Гройсман (2822)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

67
875
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3973
 Путин (23638), Трамп (999)

Гонтарева подала заявление об отставке.
А посидеть на дорожку?

67
471
 
 YV
11.04.2017
  2773
 Гонтарева (641)

В борьбе за счастье народа мало кому из украинских политиков удалось не стать миллионером.

66
066
 
 YV
11.04.2017
  2506
 политика (3218)

Увидев, кто заменил Чуркина в ООН, теперь все с ужасом ждут смерти Путина.

66
1379
 
 Евгений Цуканов
14.04.2017
  4191
 ООН (2039)

В связи с последними и не совсем приятными событиями, в Москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп оказался агентом Госдепа.

63
467
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  4122
 Клинтон Хиллари (179), Трамп (999)

Все “друзья” путина поочередно вонзали ему в спину ножи. Некоторые даже по нескольку раз. И только Трамп догадался воткнуть путину в спину томагавк. Говорят, что Томагавком оно вернее.

58
462
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3499
 Путин (23638), Трамп (999)

Питерские казаки лишили Трампа звания есаула.

Ночью Трамп с трудом уснул - он теперь не есаул.
Он без сабли и коня - вот такая вот фигня.

57
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 rezerv
13.04.2017
  3426
 Трамп (999)

Соломон Маркович по Преображенке ходит слух шо ви таки знову открыли свой тотализатор и принимаете ставки, так я интересуюсь за вопрос игры?
- Моня, таки да и делайте свою ставку на вопрос кто первым доберётся до Асада - спецназ США или яд ФСБ. Но имейте в виду за то, шо живой он таки много чего расскажет за Путина.

56
258
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3095
 Асад (196)

Благодаря Владимиру Владимировичу НАТО из бюрократической конторы превратилась в мощную боевую организацию. Путин — эффективный менеджер.

56
258
 
 YV
11.04.2017
  2718
 НАТО (5377), Путин (23638)

США предъявили РФ ультиматум из-за Сирии. В ожидании ответных шагов России напряглись российские пенсионеры, инвалиды и сироты.

56
359
 
 YV
12.04.2017
  3777
 Россия (69975), США (12383)

Новый постпред РФ при ООН выглядит таким козлом, что на его фоне даже Лавров выглядит почти интеллигентной лошадью.

52
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 YV
14.04.2017
  2272
 ООН (2039)

В России производство водки выросло на 66% с начала 2017года.
Хрен они встанут с кален!

52
658
 
 YV
13.04.2017
  2865
 Россия (69975)
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Цензор.НЕТАнекдотыПутин пригрозил, что еще один налет "Томагавками" и Россия...
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