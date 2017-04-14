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-Ой, які у вас гарні писанки, пане, на поясі висять.
-Так, гарні. Це наші дівчата розмальовували.
-А оті кільця навіщо?
-А коли треба, висмикуєш кільце та й кидаеш таку писанку "іхтамнєтам", й вони, коли встигнуть, вклоняютьця Українській Землі. А якщо не встигнуть, то я їм не Айболіт.
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