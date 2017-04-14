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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132707

В случае неудачных испытаний ядерного оружия в КНДР мир может оказаться свидетелем ядерного суицида..

7
18
 
 rezerv
16.04.2017
  304
 КНДР (14)
 ТОП недели

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

94
195
 
 YV
10.04.2017
  4146
 коррупция (7143)

При Обаме такого бардака в России не было!

82
284
 
 Akvilon
10.04.2017
  4308
 Россия (69961)

На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепочку назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат…

78
482
 
 YV
14.04.2017
  2790
 Россия (69961)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

74
478
 
 YV
11.04.2017
  4235
 Россия (69961)

«Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу», - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кто-нибудь скажите ему, что он зависит от народа Украины!!! ©

71
879
 
 YV
13.04.2017
  3747
 Гройсман (2822)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

68
775
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3837
 Путин (23636), Трамп (996)

Гонтарева подала заявление об отставке.
А посидеть на дорожку?

67
471
 
 YV
11.04.2017
  2658
 Гонтарева (641)

А вы знаете, что российское ВЕТО в СовБезе ООН легко преодалевают 59 "Тамагавков"?

67
269
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  4092
 ООН (2039)

В борьбе за счастье народа мало кому из украинских политиков удалось не стать миллионером.

65
065
 
 YV
11.04.2017
  2404
 политика (3217)

В связи с последними и не совсем приятными событиями, в Москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп оказался агентом Госдепа.

63
467
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  4010
 Клинтон Хиллари (179), Трамп (996)

Пентагон: «Мы не наносили удары по базе российских военнослужащих. Её легко отличить по деревянному туалету на улице».

62
163
 
 YV
10.04.2017
  2991
 Сирия (2364)

В знак протеста против обстрела Сирии «Томагавками» Россия могла бы отозвать дочку Лаврова из Нью-Йорка.

61
566
 
 Евгений Цуканов
10.04.2017
  3414
 Лавров (1385)

Увидев, кто заменил Чуркина в ООН, теперь все с ужасом ждут смерти Путина.

58
1270
 
 Евгений Цуканов
14.04.2017
  3789
 ООН (2039)

Все “друзья” путина поочередно вонзали ему в спину ножи. Некоторые даже по нескольку раз. И только Трамп догадался воткнуть путину в спину томагавк. Говорят, что Томагавком оно вернее.

58
462
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3388
 Путин (23636), Трамп (996)

США предъявили РФ ультиматум из-за Сирии. В ожидании ответных шагов России напряглись российские пенсионеры, инвалиды и сироты.

56
359
 
 YV
12.04.2017
  3648
 Россия (69961), США (12373)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ случае неудачных испытаний ядерного оружия в КНДР мир может...
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