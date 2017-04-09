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Вань, а, Вань. Во Расєя кака магуча, в кітайскам магазінє пісят тищ кіламєтрав гєоргієвскіх лєнт накупіла!
-Знай нашіх, Мань. Ми тапєря всю зємлю єнтай лєнтай абвєрнуть смагьом. Пусть всє баяцца!
-А могєть лутчє б дров пєнсіанєрам купілі, а, Вань?
-Малчі, дура! Вялічіє дорага стоіть.
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