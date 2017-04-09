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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132661

Представителю России в ООН, который хамил английскому послу, Лавров объявил выговор за то, что тот во время выступления не использовал распальцовку.

2
24
 
 Евгений Цуканов
15.04.2017
  191
 Лавров (222)
 ТОП недели

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

94
195
 
 YV
10.04.2017
  3992
 коррупция (7143)

При Обаме такого бардака в России не было!

82
284
 
 Akvilon
10.04.2017
  4165
 Россия (69954)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

74
478
 
 YV
11.04.2017
  4092
 Россия (69954)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

71
374
 
 Сергей76
09.04.2017
  4506
 Путин (23636)

На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепочку назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат…

70
474
 
 YV
14.04.2017
  2318
 Россия (69954)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

68
775
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3745
 Путин (23636), Трамп (996)

«Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу», - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кто-нибудь скажите ему, что он зависит от народа Украины!!! ©

67
875
 
 YV
13.04.2017
  3471
 Гройсман (2819)

А вы знаете, что российское ВЕТО в СовБезе ООН легко преодалевают 59 "Тамагавков"?

67
269
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  4012
 ООН (2038)

Гонтарева подала заявление об отставке.
А посидеть на дорожку?

67
471
 
 YV
11.04.2017
  2583
 Гонтарева (641)

В борьбе за счастье народа мало кому из украинских политиков удалось не стать миллионером.

65
065
 
 YV
11.04.2017
  2334
 политика (3216)

В связи с последними и не совсем приятными событиями, в Москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп оказался агентом Госдепа.

63
467
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3927
 Клинтон Хиллари (179), Трамп (996)

В России воруют не миллионами и тоннами, а веками.

63
366
 
 Злой казак
09.04.2017
  3448
 Россия (69954)

В знак протеста против обстрела Сирии «Томагавками» Россия могла бы отозвать дочку Лаврова из Нью-Йорка.

61
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 Евгений Цуканов
10.04.2017
  3359
 Лавров (1384)

Пентагон: «Мы не наносили удары по базе российских военнослужащих. Её легко отличить по деревянному туалету на улице».

61
162
 
 YV
10.04.2017
  2933
 Сирия (2361)

Все “друзья” путина поочередно вонзали ему в спину ножи. Некоторые даже по нескольку раз. И только Трамп догадался воткнуть путину в спину томагавк. Говорят, что Томагавком оно вернее.

57
461
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3310
 Путин (23636), Трамп (996)
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Цензор.НЕТАнекдотыПредставителю России в ООН, который хамил английскому послу, Лавров...
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