EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132629

Мы думали, что груб Виталий Чуркин,
Теперь его сменили просто урки.
И привыкай, ООН, ты будешь слышать впредь:
-Стоять! Бояться! На меня смотреть!

12
012
 
 YV
14.04.2017
  259
 ООН (44)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

102
4106
 
 ot63
07.04.2017
  5416
 Путин (23628)

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

94
195
 
 YV
10.04.2017
  3777
 коррупция (7141)

При Обаме такого бардака в России не было!

82
284
 
 Akvilon
10.04.2017
  3959
 Россия (69934)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

71
374
 
 Сергей76
09.04.2017
  4354
 Путин (23628)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

71
778
 
 YV
08.04.2017
  4328
 безвизовый режим (1119)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

71
475
 
 YV
11.04.2017
  3847
 Россия (69934)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

68
1078
 
 систематик
08.04.2017
  3452
 война (3132)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

68
775
 
 YV
08.04.2017
  3890
 Путин (23628)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

67
774
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3590
 Путин (23628), Трамп (992)

А вы знаете, что российское ВЕТО в СовБезе ООН легко преодалевают 59 "Тамагавков"?

66
268
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  3897
 ООН (2036)

Гонтарева подала заявление об отставке.
А посидеть на дорожку?

65
469
 
 YV
11.04.2017
  2474
 Гонтарева (641)

В борьбе за счастье народа мало кому из украинских политиков удалось не стать миллионером.

64
064
 
 YV
11.04.2017
  2230
 политика (3216)

В России воруют не миллионами и тоннами, а веками.

63
366
 
 Злой казак
09.04.2017
  3363
 Россия (69934)

В связи с последними и не совсем приятными событиями, в Москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп оказался агентом Госдепа.

62
466
 
 Старый зольдат
11.04.2017
  3777
 Клинтон Хиллари (179), Трамп (992)

Путин звонит Суркову, Тимченко, Шувалову:
- Собираю совет. Объявляем войну США. Вы где?
- Я - в Майами.
- Я - в Нью-Йорке.
- А - я в Сан-Франциско.

62
466
 
 YV
08.04.2017
  3051
 Путин (23628)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыМы думали, что груб Виталий Чуркин, Теперь его сменили просто урки. И...
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти