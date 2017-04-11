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- Сегодня я почувствовал себя гражданином СССР. Юностью из СОВКА пахнуло.
- Вы шутите?
- Какие шутки. В Киеве, вместо того, что бы легализовать и взимать плату в городскую казну и наполнять бюджет, демонтируют незаконные газовые заправки. На заправках - монополистах ОККО, WOG, Shell и КЛО очередь минимум на один час. Заправлялся в пригороде, в Бортничах. Там всего 20 минут простоял. И цена у них на 2 гривны дороже.
- Интересно, сколько монополисты нашему мэру откатили?
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