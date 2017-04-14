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Порошенко передал медикам Луганской области 60 санитарных автомобилей. Говорят, сэкономил на своём лечении.

 
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 Евгений Цуканов
14.04.2017
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 Порошенко (2645)
 ТОП недели

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал"
В. Путин, президент России в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при новом президенте "еще хуже, чем при предыдущем президенте"
(А при Обаме Путину и россиянам жилось лучше)

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 13.04.2017
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 Путин (23628)

"Мы знаем, что она (Гонтарева) собирается ехать за границу, мы знаем, что она собирается покинуть Украину"
Ю. Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"
(Пусть заберет с собой хотя бы Тимошенко и летит на все четыре стороны)

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 11.04.2017
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 Тимошенко (25377)

"Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы Национального банка я приняла решение уйти с этой должности и из Центрального банка"
В. Гонтарева, глава НБУ
(Гонтарева таки решила дать гривне шанс)

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 10.04.2017
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 Гонтарева (641)
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