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В Москве, в ходе встречи госсекретаря США Ти - Рекса с российской Унылой Лошадью, произошел диалог немого и глухого. Один рыча рассказал о том, что художества придурковатого лысого всадника топлесс в Сирии, Украине, с кибератаками и прочим больше не будут заканчиваться «глубокой озабоченностью» США, а будут выглядеть «более по-другому». В ответ звучало жалобное ржание в стиле: «это же ж не мы», "настамнету" и "я не я и изба в Мудищ..во не моя".
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