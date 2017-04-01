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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132574

"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?" - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге.

Почувствуйте разницу - Чуркин просто косил под дурака и был просто кгбэшником, согласно занимаемой должности. А Сафронов - просто дурак , но видимо в прошлом еще и кгбэшный следователь, у него профессиональная деформация. Он еще на перерывах будет в туалетах дипломатам пальцы дверью зажимать. И ничего, это же ООН, а не Пентагон ...

3
03
 
 поэт
13.04.2017
  46
 ООН (44)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

102
4106
 
 ot63
07.04.2017
  5234
 Путин (23623)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

93
497
 
 Сергей76
07.04.2017
  5245
 Крым (19473)

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

93
194
 
 YV
10.04.2017
  3573
 коррупция (7141)

При Обаме такого бардака в России не было!

80
282
 
 Akvilon
10.04.2017
  3778
 Россия (69906)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

79
786
 
 Сергей76
07.04.2017
  3919
 безвизовый режим (1118)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

71
374
 
 Сергей76
09.04.2017
  4249
 Путин (23623)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

71
778
 
 YV
08.04.2017
  4231
 безвизовый режим (1118)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

68
775
 
 YV
08.04.2017
  3812
 Путин (23623)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

68
1078
 
 систематик
08.04.2017
  3359
 война (3131)

Трое суток в Кремле лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, автомобили, самолёты, яхты…

67
471
 
 YV
11.04.2017
  3640
 Россия (69906)

А вы знаете, что российское ВЕТО в СовБезе ООН легко преодалевают 59 "Тамагавков"?

64
266
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  3782
 ООН (2036)

В борьбе за счастье народа мало кому из украинских политиков удалось не стать миллионером.

63
063
 
 YV
11.04.2017
  2116
 политика (3216)

Россияне, представьте ситуацию, вы идете и видите что Правый сектор бьет участников гей парада. Вы за кого будете?

63
467
 
 Сергей76
07.04.2017
  3092
 Россия (69906), Правый сектор (811)

В России воруют не миллионами и тоннами, а веками.

63
366
 
 Злой казак
09.04.2017
  3295
 Россия (69906)

Путин звонит Трампу:
-Дональд, зачем вы обстреляли Сирию «Томагавками»?
-Это не мы. Сейчас «Томагавки» можно купить в любом гастрономе.

63
669
 
 Евгений Цуканов
11.04.2017
  3424
 Путин (23623), Трамп (991)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?" - представитель РФ в ООН...
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