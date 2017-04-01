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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132505

Проект закону «Про Конституційний Суд України» передбачає новий небачений досі в Україні стандарт оплати праці: 384 тис грн. на місяць для судді та 420 тис. для Голови Конституційного Суду. Хоча згідно ст.5 - носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який має мінімальну зарплату 3200 грн.

13
013
 
 rezerv
12.04.2017
  411
 коррупция (612), реформы (74)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

102
4106
 
 ot63
07.04.2017
  5045
 Путин (23614)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

93
497
 
 Сергей76
07.04.2017
  5080
 Крым (19468)

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

87
188
 
 YV
10.04.2017
  3283
 коррупция (7135)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

79
786
 
 Сергей76
07.04.2017
  3804
 безвизовый режим (1116)

При Обаме такого бардака в России не было!

76
278
 
 Akvilon
10.04.2017
  3512
 Россия (69875)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

70
777
 
 YV
08.04.2017
  4109
 безвизовый режим (1116)

Поражает уверенность многих россиян, что в отношениях с Украиной все вернется на круги своя. То ли совести у людей нет, то ли ума…

69
271
 
 YV
06.04.2017
  1880
 Россия (69875)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

68
1078
 
 систематик
08.04.2017
  3251
 война (3131)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

68
371
 
 Сергей76
09.04.2017
  4109
 Путин (23614)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

68
775
 
 YV
08.04.2017
  3704
 Путин (23614)

Бомбишь в Алеппо, а осколки долетают до Санкт-Петербурга. Мир тесен, Вова…

67
370
 
 YV
06.04.2017
  3122
 Путин (23614)

Депутаты Госдуры хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Лучше на хрен запретить детей! Пусть рождаются стариками, проголосовавшими за Путина!

66
369
 
 YV
06.04.2017
  3450
 Россия (69875)

Химатака - в Сирии, а воняет - из Кремля!

64
266
 
 ot63
06.04.2017
  2937
 Россия (69875)

Россия, как затычка в бочке.
Да только кровь там, а не квас.
Вы есть в любой "горячей точке",
Нет ни одной войны без вас.

64
165
 
 Сергей76
06.04.2017
  2567
 Россия (69875)

Россияне, представьте ситуацию, вы идете и видите что Правый сектор бьет участников гей парада. Вы за кого будете?

63
467
 
 Сергей76
07.04.2017
  3059
 Россия (69875), Правый сектор (811)
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