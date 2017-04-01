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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132406

Под шумок" Евровидения" начали разбирать "Арену Львов".

1
43
 
 XYZ
11.04.2017
  258
 украинцы (787)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

100
4104
 
 ot63
07.04.2017
  4765
 Путин (23608)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

89
493
 
 Сергей76
07.04.2017
  4817
 Крым (19459)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

77
784
 
 Сергей76
07.04.2017
  3579
 безвизовый режим (1112)

Когда в стране коррупции нет - микролитражки мчатся по хайвеям.
Когда коррупция есть - "Бентли" тащатся по бездорожью.

69
170
 
 YV
10.04.2017
  2565
 коррупция (7134)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

67
774
 
 YV
08.04.2017
  3860
 безвизовый режим (1112)

Поражает уверенность многих россиян, что в отношениях с Украиной все вернется на круги своя. То ли совести у людей нет, то ли ума…

67
269
 
 YV
06.04.2017
  1759
 Россия (69852)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

67
875
 
 систематик
08.04.2017
  2997
 война (3127)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

66
773
 
 YV
08.04.2017
  3468
 Путин (23608)

Бомбишь в Алеппо, а осколки долетают до Санкт-Петербурга. Мир тесен, Вова…

65
368
 
 YV
06.04.2017
  3019
 Путин (23608)

Депутаты Госдуры хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Лучше на хрен запретить детей! Пусть рождаются стариками, проголосовавшими за Путина!

64
367
 
 YV
06.04.2017
  3348
 Россия (69852)

Россия, как затычка в бочке.
Да только кровь там, а не квас.
Вы есть в любой "горячей точке",
Нет ни одной войны без вас.

62
163
 
 Сергей76
06.04.2017
  2473
 Россия (69852)

Химатака - в Сирии, а воняет - из Кремля!

62
264
 
 ot63
06.04.2017
  2842
 Россия (69852)

Американцы волнуются, что Путин начнет 3-ю мировую из-за атак на Асада. Я им напоминаю, что в ответ на сбитый СУ Путин запретил турецкие помидоры...

62
365
 
 Сергей76
09.04.2017
  3760
 Путин (23608)

Россияне, представьте ситуацию, вы идете и видите что Правый сектор бьет участников гей парада. Вы за кого будете?

61
465
 
 Сергей76
07.04.2017
  2963
 Россия (69852), Правый сектор (810)

Политический прогноз.

Если депутаны с низкой социальной ответственностью не начнут реально работать, то их вынесут вперед ногами воины света с обостренным чувством справедливости!

61
061
 
 Свидетель Покращення
06.04.2017
  3312
 ВР (22354)
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Цензор.НЕТАнекдотыПод шумок" Евровидения" начали разбирать "Арену Львов".
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