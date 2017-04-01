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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132396

Трамп бомбил в Сирии химическое оружие, которое находилось в бочках.
Путин тоже в Сирии бомбил химическое оружие, которое уже находилось в детях.

15
520
 
 Разноязычный Украинец
10.04.2017
  1609
 Путин (9942), Трамп (212)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

97
4101
 
 ot63
07.04.2017
  4635
 Путін (1313)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

88
492
 
 Сергей76
07.04.2017
  4698
 Крим (2927)

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:
-Девушка, можно я за вас заплачу?…
Ну, я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…

84
286
 
 Kioto
04.04.2017
  4040
 тарифи (199)

1. ИМИТАЦИЯ РЕФОРМ. Просто поднять тарифы и ничего не делать.

2. ОБЫЧНАЯ РЕФОРМА. Поднять тарифы. Грамотно распорядиться этими деньгами, повысив качество услуг населению и отремонтировав инфраструктуру.

3. ХОРОШАЯ РЕФОРМА. Не повышая тарифы, найти внутренние ресурсы, закрывая коррупционные схемы, увольняя чиновников взяточников и откатчиков... и на эти внутренние ресурсы, не повышая тарифов повысить качество услуг населению и отремонтировать инфраструктуру.

4. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА. Всё сделать как и в хорошей реформе,

но используя новые технологии, современные материалы и зарубежный опыт СНИЗИТЬ ТАРИФЫ.
...

Увы власть и чиновники на пункте № 2 перестают читать этот анекдот, со словами "нудно" и "ерунда какая-то".

80
484
 
 Разноязычный Украинец
04.04.2017
  3861
 реформи (690)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

77
784
 
 Сергей76
07.04.2017
  3511
 безвізовий режим (472)

Россия – такая страна, где выбор президента решается не голосованием граждан, а их взрыванием.

73
679
 
 YV
04.04.2017
  4401
 Росія (5542)

Интересно, а Ахметову в Лондоне тоже с 1-го апреля ввели абонплату за кусок трубы?

71
374
 
 Старый зольдат
04.04.2017
  4010
 Ахметов (64)

По делу о террактах в метро Санкт-Петербурга объявлено в розыск двое.

Особые приметы: оба - мал-мала меньше, недавно вернулись с Земли Франца Иосифа.

71
1081
 
 систематик
04.04.2017
  5814
 Медведєв (150), Путін (1313)

Поражает уверенность многих россиян, что в отношениях с Украиной все вернется на круги своя. То ли совести у людей нет, то ли ума…

67
269
 
 YV
06.04.2017
  1722
 Росія (5542)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

66
773
 
 YV
08.04.2017
  3739
 безвізовий режим (472)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

65
772
 
 систематик
08.04.2017
  2880
 війна (802)

Бомбишь в Алеппо, а осколки долетают до Санкт-Петербурга. Мир тесен, Вова…

65
368
 
 YV
06.04.2017
  2988
 Путін (1313)

У Путина все проблемы решаются одним бахом..

65
469
 
 rezerv
04.04.2017
  4494
 Путін (1313)

Вчера в Кремле.
- Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто?- орал Путин.
- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.
- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таким, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.
- Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии?
- Ее больше нет.
- Что значит нет?
- Ну, помните Владимир Владимирович, когда «Курск» того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.
- Наши там есть?
- Уже тоже нет.
- Как?
- Так 50 ракет «Томагавк» все же. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.
- Как будем реагировать? - Путин посмотрел на Пескова.
- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом "Нет войне - нам страшно!" и выпустить наклейки к 9 мая "Трамп чмо!"
- Мда, - грустно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?
- Может, под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

64
771
 
 YV
08.04.2017
  3355
 Путін (1313)

Депутаты Госдуры хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Лучше на хрен запретить детей! Пусть рождаются стариками, проголосовавшими за Путина!

64
367
 
 YV
06.04.2017
  3317
 Росія (5542)
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Цензор.НЕТАнекдотыТрамп бомбил в Сирии химическое оружие, которое находилось в бочках....
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