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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132373

Наступили такие времена, когда вся надежда России на "утереть нос США" лежит на плечах мелкого диктатора из голодной Северной Кореи.

12
113
 
 YV
10.04.2017
  422
 КНДР (14), Россия (10156), США (165)
 ТОП недели

"Yes! 521 голос в Европейском парламенте - за безвизовый режим с Украиной!"
П. Порошенко, Президент Украины
(Трагическая новость для всех российских СМИ)

16
319
 
 06.04.2017
  2631
 Порошенко (12667)

"Гонтарева уйдет в отставку. Когда-то"
П. Порошенко, президент Украины
(Или ишак, или падишах)

15
116
 
 05.04.2017
  3268
 Порошенко (12667)

"Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы Национального банка я приняла решение уйти с этой должности и из Центрального банка"
В. Гонтарева, глава НБУ
(Гонтарева таки решила дать гривне шанс)

 
11
 
 10.04.2017
  29
 Гонтарева (617)
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