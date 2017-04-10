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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132331

-Это девушка моей мечты, - говорила коррупция про Гонтареву.

7
815
 
 Евгений Цуканов
10.04.2017
  927
 Гонтарева (133)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

92
496
 
 ot63
07.04.2017
  4426
 Путин (23604)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

86
490
 
 Сергей76
07.04.2017
  4502
 Крым (19452)

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:
-Девушка, можно я за вас заплачу?…
Ну, я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…

82
284
 
 Kioto
04.04.2017
  3929
 тарифы (1445)

1. ИМИТАЦИЯ РЕФОРМ. Просто поднять тарифы и ничего не делать.

2. ОБЫЧНАЯ РЕФОРМА. Поднять тарифы. Грамотно распорядиться этими деньгами, повысив качество услуг населению и отремонтировав инфраструктуру.

3. ХОРОШАЯ РЕФОРМА. Не повышая тарифы, найти внутренние ресурсы, закрывая коррупционные схемы, увольняя чиновников взяточников и откатчиков... и на эти внутренние ресурсы, не повышая тарифов повысить качество услуг населению и отремонтировать инфраструктуру.

4. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА. Всё сделать как и в хорошей реформе,

но используя новые технологии, современные материалы и зарубежный опыт СНИЗИТЬ ТАРИФЫ.
...

Увы власть и чиновники на пункте № 2 перестают читать этот анекдот, со словами "нудно" и "ерунда какая-то".

79
483
 
 Разноязычный Украинец
04.04.2017
  3758
 реформы (2548)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

75
681
 
 Сергей76
07.04.2017
  3409
 безвизовый режим (1111)

Россия – такая страна, где выбор президента решается не голосованием граждан, а их взрыванием.

72
678
 
 YV
04.04.2017
  4338
 Россия (69836)

По делу о террактах в метро Санкт-Петербурга объявлено в розыск двое.

Особые приметы: оба - мал-мала меньше, недавно вернулись с Земли Франца Иосифа.

70
1080
 
 систематик
04.04.2017
  5755
 Медведев (3953), Путин (23604)

Интересно, а Ахметову в Лондоне тоже с 1-го апреля ввели абонплату за кусок трубы?

69
372
 
 Старый зольдат
04.04.2017
  3947
 Ахметов (1978)

Поражает уверенность многих россиян, что в отношениях с Украиной все вернется на круги своя. То ли совести у людей нет, то ли ума…

66
268
 
 YV
06.04.2017
  1661
 Россия (69836)

Бомбишь в Алеппо, а осколки долетают до Санкт-Петербурга. Мир тесен, Вова…

64
367
 
 YV
06.04.2017
  2930
 Путин (23604)

У Путина все проблемы решаются одним бахом..

64
468
 
 rezerv
04.04.2017
  4446
 Путин (23604)

Депутаты Госдуры хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Лучше на хрен запретить детей! Пусть рождаются стариками, проголосовавшими за Путина!

63
366
 
 YV
06.04.2017
  3257
 Россия (69836)

Садок вишневий коло хати,
Москаль прикопаний лопатой..
Чому москаль в землі у хати?
Бо не хрен було нападати.

63
770
 
 систематик
08.04.2017
  2698
 война (3126)

В честь безвиза для Украины состоялся праздничный американский салют на 59 залпов «с огибанием рельефа и российских защитных комплексов С – 400».

63
770
 
 YV
08.04.2017
  3535
 безвизовый режим (1111)

Россия, как затычка в бочке.
Да только кровь там, а не квас.
Вы есть в любой "горячей точке",
Нет ни одной войны без вас.

61
162
 
 Сергей76
06.04.2017
  2410
 Россия (69836)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Это девушка моей мечты, - говорила коррупция про Гонтареву.
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