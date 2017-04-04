Анекдоты
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1. ИМИТАЦИЯ РЕФОРМ. Просто поднять тарифы и ничего не делать.
2. ОБЫЧНАЯ РЕФОРМА. Поднять тарифы. Грамотно распорядиться этими деньгами, повысив качество услуг населению и отремонтировав инфраструктуру.
3. ХОРОШАЯ РЕФОРМА. Не повышая тарифы, найти внутренние ресурсы, закрывая коррупционные схемы, увольняя чиновников взяточников и откатчиков... и на эти внутренние ресурсы, не повышая тарифов повысить качество услуг населению и отремонтировать инфраструктуру.
4. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА. Всё сделать как и в хорошей реформе,
но используя новые технологии, современные материалы и зарубежный опыт СНИЗИТЬ ТАРИФЫ.
...
Увы власть и чиновники на пункте № 2 перестают читать этот анекдот, со словами "нудно" и "ерунда какая-то".
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