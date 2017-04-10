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"Панцирь" и С-400 в Сирии не сбили "Томагавки", потому что не договорились, кто именно из них должен это сделать.
Панцирь твердил, что "американское старье" сбивать ниже его достоинства , а С-400 - что меньше 60 целей "сделать"- "в падлу"...

14
317
 
 Pavlotex
10.04.2017
  851
 Сирия (152)
 ТОП недели

"Yes! 521 голос в Европейском парламенте - за безвизовый режим с Украиной!"
П. Порошенко, Президент Украины
(Трагическая новость для всех российских СМИ)

16
319
 
 06.04.2017
  2631
 Порошенко (12667)

"Гонтарева уйдет в отставку. Когда-то"
П. Порошенко, президент Украины
(Или ишак, или падишах)

15
116
 
 05.04.2017
  3268
 Порошенко (12667)

"Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы Национального банка я приняла решение уйти с этой должности и из Центрального банка"
В. Гонтарева, глава НБУ
(Гонтарева таки решила дать гривне шанс)

 
11
 
 10.04.2017
  29
 Гонтарева (617)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Панцирь" и С-400 в Сирии не сбили "Томагавки", потому что не...
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