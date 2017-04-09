EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132285

Путин - Медведеву:
-Чтобы успокоить народ тебе придется ездить на работу на метро.
-Я не могу.
-Почему?
-В метрополитене нет вагонов с мигалкой.

8
513
 
 Евгений Цуканов
09.04.2017
  948
 Медведев (832), Путин (9942)
 ТОП недели

Соседи назвали своего кота «Путин ». Я сначала подумал, что за плешивую масть. Оказалось — за непоколебимую уверенность, что он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается...

87
491
 
 ot63
07.04.2017
  3986
 Путин (23601)

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:
-Девушка, можно я за вас заплачу?…
Ну, я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…

82
284
 
 Kioto
04.04.2017
  3730
 тарифы (1445)

В Крыму вчера был день сдувания пыли с украинских паспортов...

82
486
 
 Сергей76
07.04.2017
  4105
 Крым (19448)

1. ИМИТАЦИЯ РЕФОРМ. Просто поднять тарифы и ничего не делать.

2. ОБЫЧНАЯ РЕФОРМА. Поднять тарифы. Грамотно распорядиться этими деньгами, повысив качество услуг населению и отремонтировав инфраструктуру.

3. ХОРОШАЯ РЕФОРМА. Не повышая тарифы, найти внутренние ресурсы, закрывая коррупционные схемы, увольняя чиновников взяточников и откатчиков... и на эти внутренние ресурсы, не повышая тарифов повысить качество услуг населению и отремонтировать инфраструктуру.

4. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА. Всё сделать как и в хорошей реформе,

но используя новые технологии, современные материалы и зарубежный опыт СНИЗИТЬ ТАРИФЫ.
...

Увы власть и чиновники на пункте № 2 перестают читать этот анекдот, со словами "нудно" и "ерунда какая-то".

79
483
 
 Разноязычный Украинец
04.04.2017
  3572
 реформы (2548)

БЕЗВИЗОВЫЙ ДЛЯ УКРАИНЫ - ХОРОШО, А ВИЗОВЫЙ С РОССИЕЙ -ЛУЧШЕ

74
478
 
 Сергей76
07.04.2017
  3151
 безвизовый режим (1110)

Россия – такая страна, где выбор президента решается не голосованием граждан, а их взрыванием.

72
678
 
 YV
04.04.2017
  4205
 Россия (69818)

По делу о террактах в метро Санкт-Петербурга объявлено в розыск двое.

Особые приметы: оба - мал-мала меньше, недавно вернулись с Земли Франца Иосифа.

70
979
 
 систематик
04.04.2017
  5625
 Медведев (3953), Путин (23601)

Интересно, а Ахметову в Лондоне тоже с 1-го апреля ввели абонплату за кусок трубы?

67
370
 
 Старый зольдат
04.04.2017
  3815
 Ахметов (1978)

Поражает уверенность многих россиян, что в отношениях с Украиной все вернется на круги своя. То ли совести у людей нет, то ли ума…

64
266
 
 YV
06.04.2017
  1522
 Россия (69818)

У Путина все проблемы решаются одним бахом..

63
467
 
 rezerv
04.04.2017
  4330
 Путин (23601)

Полиция задержала гопника, который в парке отбирал деньги у прохожих.
А гопник, в своё оправдание и говорит:
- Всё законно! Я просто взымал абонплату за пользование парком...

61
061
 
 Разноязычный Украинец
04.04.2017
  3215
 украинцы (2502)

Собрал как-то Серый Волк всех зайцев и приказал им всем идти на медосмотр к Лисичке-Медсестричке.

- Зачем это? Спросили зайцы.

А Серый Волк, деловито так, с калькулятором, отвечает:

- По этой медицинской справке от Лисички-Медсестрички, я буду начислять вам абонплату:
-за количество ртов в семье - абонплату за газовую трубу;
-за количество рук и ног в семье - абонплату за водопроводную трубу;
-за количество задниц в семье - абонплату за канализацию...

...

61
364
 
 Разноязычный Украинец
04.04.2017
  3512
 тарифы (1445)

Бомбишь в Алеппо, а осколки долетают до Санкт-Петербурга. Мир тесен, Вова…

61
364
 
 YV
06.04.2017
  2780
 Путин (23601)

Депутаты Госдуры хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Лучше на хрен запретить детей! Пусть рождаются стариками, проголосовавшими за Путина!

61
364
 
 YV
06.04.2017
  3095
 Россия (69818)

Россия, как затычка в бочке.
Да только кровь там, а не квас.
Вы есть в любой "горячей точке",
Нет ни одной войны без вас.

59
160
 
 Сергей76
06.04.2017
  2284
 Россия (69818)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыПутин - Медведеву: -Чтобы успокоить народ тебе придется ездить на...
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти