Анекдоты
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МАГИЯ НУМЕРОЛОГИИ ИЛИ НЕМНОГО ЧИСЕЛ
5 апреля Европарламент рассмотрел предоставление безвиза Украине.
11 мая это решение утвердит Совет ЕС.
15 мая решение по безвизу подпишут.
22 или 23 мая опубликуют.
12 июня 2017 года, гражданам Украины можно будет без визы поехать в Европу.
12 июня день России.
Классный получается подарок Москве.
Совпадение? Не думаю.
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1. ИМИТАЦИЯ РЕФОРМ. Просто поднять тарифы и ничего не делать.
2. ОБЫЧНАЯ РЕФОРМА. Поднять тарифы. Грамотно распорядиться этими деньгами, повысив качество услуг населению и отремонтировав инфраструктуру.
3. ХОРОШАЯ РЕФОРМА. Не повышая тарифы, найти внутренние ресурсы, закрывая коррупционные схемы, увольняя чиновников взяточников и откатчиков... и на эти внутренние ресурсы, не повышая тарифов повысить качество услуг населению и отремонтировать инфраструктуру.
4. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА. Всё сделать как и в хорошей реформе,
но используя новые технологии, современные материалы и зарубежный опыт СНИЗИТЬ ТАРИФЫ.
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Увы власть и чиновники на пункте № 2 перестают читать этот анекдот, со словами "нудно" и "ерунда какая-то".
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Собрал как-то Серый Волк всех зайцев и приказал им всем идти на медосмотр к Лисичке-Медсестричке.
- Зачем это? Спросили зайцы.
А Серый Волк, деловито так, с калькулятором, отвечает:
- По этой медицинской справке от Лисички-Медсестрички, я буду начислять вам абонплату:
-за количество ртов в семье - абонплату за газовую трубу;
-за количество рук и ног в семье - абонплату за водопроводную трубу;
-за количество задниц в семье - абонплату за канализацию...
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